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17 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yaman çelişkili çifte standart!

Cevher İLHAN
17 Aralık 2022, Cumartesi
VAZİYET

İBB Başkanı İmamoğlu’na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında başta gelen garabetlerde biri de “kamu görevlilerine hakaret” çarpıtması geliyor.

Öncelikle Cumhurbaşkanı’na fikren yakın olduğunu söyleyen hâkimin İmamoğlu’na siyasi yasak cezası baskısını “vicdanım el vermez” diye reddettiği için “sürülmesi” çarpıklığı ele veriyor.

Ancak en çarpıcı çarpıklık, “ahmak” siyasi eleştirisini “suç” görüp ceza yağdıran hâkimin hükmünü “bağımsız yargının hakarete cezası” olarak gören iktidar partisi yöneticilerinin, “iktidar cephesi”nden muhalefete, özellikle “millet ittifakı”na ve “parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partiye savrulan tahkirleri görmezden gelmeleri.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidardakilerin, “illet”, “zillet”, “haşerât”, “çöplük”, “terörist”, “terör destekçisi” hatta “hâin” tahkirleriyle yetinmeyip, “zilliyetsiz”, “cibilliyetsiz”, “ajan provokatör”, “vampir”, “çürük”, “sürtük” gibi fevkalâde hakaretâmiz isnadlara hiçbir soruşturma açılmaması. Küçük düşürücü ağır ithamların bir tekini dahi “yaralayıcı ağır hakaret” görmeyip “yargılama sebebi” yapılmaması.

Ve bu vaziyet, “tek kişilik sistem”de yaman çelişkili çifte standartlı haliyle “tâlimatlandırılan yargı”nın ne denli “siyasallaştırıldığı”nı, “siyasetin sopası”, politik kavgaların parçası, siyasi linç operasyonların aracı ve aparatı haline getirildiğini ifşa ediyor. Yazık, çok yazık…

TESBİT

 “Bir defacık daha…”

2011’den beri her seçimde “bu benim son seçimim” diyen Cumhurbaşkanı’nın yirmi yıllık AKP iktidarının ardından “2023’te kendi adıma son kez destek istiyorum” çıkışı yeni tartışmaları tetikledi.

Bazı yorumcular, bu çıkışın, Anayasanın 101. maddesindeki “bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” açık hükmüyle hukukçuların kahir ekseriyetinin “bir daha aday olamaz” tesbitine karşı “halk beni istiyor” diye YSK’yi baskı altına almanın hedeflediği, aday olamama gerçeğine karşı yeniden Anayasayı çiğneme hamlesinin zeminin oluşturulduğunu belirttiler.

En ilginç yorum ise Deva Partisi Genel Başkanı Babacan’dan geldi. ‘’Sayın Erdoğan, sizin zihniyetinizle gidilecek bir kilometre yol bile kalmadı. Kendinizi âdeta acındırarak ‘bir dönemcik ya, bir kere daha bana bu fırsatı verin’ diye milletin karşısına hiç çıkmayın. O fırsatı millet size 2018’de verdi. ‘Enflasyonu ve faizi düşüreceğim’ dediniz ama beceremediniz’’ eleştirisiyle Erdoğan’ın beş yılda yapamadığını “bir defacık daha” diye bir defa daha milleti yanıltmaya yeltendiğine dikkat çekti…

GARABET

“Cumhurbaşkanı da fani imiş…”

Bilindiği gibi her fırsatta kabirden, kefenden bahseden, zaman zaman “fani olduğu”nu söyler.

Ne var ki Bahçeli “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” dediği “ucûbe”yi, “mademki Cumhurbaşkanı Anayasaya uymuyor, o halde Anayasayı fiili duruma uyduralım” gerekçesiyle savunurken, Erdoğan daha 2017’de “Ben faniyim, benim kalkıp da 2019’a kadar ömrümün olacağını bana kimse garanti edemez, faniler üzerinde bir sistem kurmuyoruz” diye konuşmuştu. (AA, 14.4.17)

Ancak en son “son kez destek” talebinin AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” ifadesiyle “Cumhurbaşkanı bile fani” anlamına gelen ve “kendini bir fani olarak görmesi”ni bir mârifet gören açıklaması “bu kadarına da pes” dedirtti.

KISACA

 “Zâlim, zulmünü cellâdına yaptırırmış”

“Zâlim, zulmünü cellâdına yaptırırmış. Uşaklarına karşı bir büyük mücadeleyi başlatıyoruz. Yeter, söz milletindir. Artık organize kötülük yapmaktan vazgeçin. Tertiplerinize boyun eğmedik, eğmiyoruz, eğmeyeceğiz; bu kararı tanımadık, tanımıyoruz, tanımayacağız…”

Gültekin Uysal, DP Genel Başkanı

SÖZÜN ÖZÜ

“Bir tane sıdk, bir harman yalanı yakar”

“Propaganda, zâlim cerbezenin (demagojinin) veled-i mâmeşruudur (gayr-ı meşru çocuğudur.) Bir tane sıdk (doğruluk), bir harman yalanı yakar.” Bediüzzaman

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