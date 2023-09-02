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2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Yandaş medya” afallaması!

Cevher İLHAN
02 Eylül 2023, Cumartesi
TESBİT

Mâlum baştan beri “Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor!” diye seçim propagandasında halka karşı “Kimse bizden faizlerin arttırılması beklemesin, biz faizi düşürmeye devam edeceğiz” vaadini veren Cumhurbaşkanı, “iktidarda olduğum sürece faiz yükselmez” taahhüdünde bulunmuştu.

Çarpıcı olan, günler öncesinden “faize bakışı”nın değişmediğini söyleyen Cumhurbaşkanı’nın “ama Hazine ve Maliye Bakanımızın Merkez Bankası (MB) ile burada (faizlerin arttırılmasında) süratle ve rahatlıkla atacağı adımları kabullendik” diye “faizlerin yükseltilmesi”ne sessiz kalmasıydı.

Daha da çarpıcısı, “faizler kesinlikle yükseltilmeyecek” sözüne rağmen, yirmi yedi ay sonra ilk kez politika faizinin yüzde 8.50’dan yüzde 15’e yükseltilmesinin akabinde birden yüzde 25’e çıkarılmasına ses seda çıkarmayan ya da küçük haberlerle geçiştiren “yandaş medya”nın lâl kesilip yüksek faizleri görmezden gelmeleriydi.

Ya da “dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyecekleri” ifadesiyle faizlerin daha da artacağını peşinen haber veren Hazine ve Maliye Bakanı ile yılsonu enflasyon ve faiz tahminini yükseltip önümüzdeki süreçte faiz artışının süreceğini bildiren MB Başkanı’nın açık ikrarlarına karşı, kendini iktidara mahkûm gören “besleme medya yorumcuları”nın “dut yemiş bülbül”e dönmeleriydi.

En son ekmeğe yüzde 100’e varan zam karşısında ne yapacağını şaşıran iktidara iliştirilmiş bir kanalın zamma bir türlü “zam” diyemeyip “gluten olduğundan fırıncılar beyaz ekmeğin gramajını düşürdü” uyduruk tuhaf çarpıtmasında açığa çıktığı gibi.

Veya dinî değerlere dair muhalefetin en ufak bir yanlışını abartarak her vesileyle cami kürsülerinde siyaset yapmakla “dini siyasete âlet eden”, “tek kişilik ucûbe”ye övgüler dizen bazı “imamlar”ın suskun kalıp tek kelime söylemelerinde sırıttığı gibi.

Belli ki kendini “tek kişilik otoriter rejim”e meddahlık yapmakla yükümlü gören “havuz medyası” iki arada bir derede kalıp âdeta “afallamış…”

VAZİYET

“Çoklu maaşlar”a yüzde 149 zam!

Saray danışmanlarının bir kısmı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyeliğinin yanısıra bazı kamu kurumlarının yönetim kurullarına üye edildikleri şirketlerin kâr payından yüz binleri aşan ek gelir elde ediyor. Üçer-dörder ve hatta daha fazla maaşlarla yıllık maaşları 100 bin Euroyu buluyor.

Bir özel finans kurulu üyelerine kâr payıyla birlikte yüz binlerce lira “ballı maaşlar” bağlanmış, bazı bürokratlar başta Cumhurbaşkanı’nın başında olduğu, bütçe ve Sayıştay denetiminden çıkarılan Varlık Fonu bünyesindeki ülkenin belli başlı kurumlarının yöneticiliğinden yüksek maaşlar alıyor.

En son millet ağır vergiler ve devasa zamlar altında inim inim inlerken, çoğu iktidar partisi eski milletvekilleriyle parti teşkilatından olmak üzere iktidara yakın isimlerin partizanca atandığı kamu bankaları yönetim kurullarının “huzur hakları”nın yüzde 100 zamlandığı; mesela bir kamu kurumunun “huzur hakkı” ücretlerinin iki buçuk kat katlanıp yüzde 149 oranında artışla 25 bin liradan 62 bin 329 liraya yükseldiği, ayrıca 15 bin liralık “bayram ikramiyesi” alacakları medyaya yansıyor.  

Yine bir Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesinin, iki holding ile dört AŞ’ye yönetim kurulu ve üst yönetim üyeliklerine atanması; hâlen iktidar partisinde yöneticilik yapan bir emekli milletvekilinin iki katılım bankası, iki şirket ve bir ajanstan “maaş” alması vahameti ifşa ediyor.

Özetle, işsizlikte rekor üstüne rekorun kırıldığı vartada, “yandaşlar”ı kayırma, âdil olmayan ayrımcılık olan nepotizmle “çoklu maaş furyası” devam ediyor.

İLGİNÇ

“Kalite ve kalibre” bu mu?

Tam da “devletin partileştiği”, “devlet partisi” haline getirilen iktidar partisinin il - ilçe başkanlarının valilere - kaymakamlara “tâlimat” verdiği vartada, Cumhurbaşkanı’nın partisinin kuruluş yıldönümü toplantısında “yirmi iki yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize uygun bir muhalefet bulamadık” çıkışı yeni bir polemiği ateşledi.

İlginç olan, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama yetkisi ve denetim işlevinin ıskartaya çıkarıldığı, yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının berhava edilerek “siyasetin sopası” durumuna düşürüldüğü “tek kişilik otoriter rejim”de ana muhalefete “tek parti faşizmi” yakıştırmasıydı.

Ve bütün bunlar, kendinden menkul övgüler bir defa daha havada bırakırken “kalite ve kalibre bu mu?” dedirtti…

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