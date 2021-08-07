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7 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

“Yangın yanıltmaları”

Cevher İLHAN
07 Ağustos 2021, Cumartesi
On günü aşkındır devam eden yangınların söndürülememesine karşı “yangın yanıltmaları” devam ediyor. Yangınlara zamanında ve etkin olarak özellikle havadan müdahale edilemediği sorularına cevap veremeyen bakanlar, “düne göre iyi durumdayız” yuvarlak ifadeleriyle sadece kaç yangını söndürdüklerini bildiriyorlar.

Öncelikle günlerdir süren ve 7 vatandaşın can verip 770’nin yaralandığı, ağır yaralıların olduğu yangının tahribatının hesâbını vermek yerine, iktidara mensup belediye başkanları “TOKİ yirmi yıllık kredi ile ev yapacak, evleri yanmayanlar ‘keşke bizim de evimiz yansaydı’ diye hayıflanacaklar” türü tuhaflıklarla basite indirgeniyor. 

Keza yüzlerce araçla, binlerce personelle cansiperâne yangına müdahale eden muhalefete mensup belediye başkanlarının illerdeki kriz ve koordinasyon toplantılarına alınmamalarının ve kendilerine hiçbir çağrısının olmasının, siyasi ihtiras ve inhisarcılıktan başka hiçbir gerekçesi bulunamıyor. 

Neticede, Anayasa ve Orman Kanunu, açıkça orman alanlarının korunmasını ve orman yangınlarını önleme ve söndürme görevini Orman Bakanlığı’na ve bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü’ne vermesine karşı en üst düzeyde hâlâ bütün sorumluluğu belediyelerin üzerine atma sorumsuzluğu sürüyor. 

Ve bu sorumsuzlukla Türkiye’nin altıda bir arazisine sahip olan Yunanistan’ın 38 yangın söndürme uçağı varken, bir tek uçağın olmamasının açıklamasını yapamıyor… 

 “İflasın hesâbı”ndan kaçıyor!

Daha önce büyük orman yangınlarında askerler de devreye girdiği halde, yangın bölgelerine neden asker sevkedilmediği hususu da karanlıkta kalıyor. 

İlgililer, “bu konuda eğitimleri olmadığından askerleri riske atmak istemedikleri”ni söylüyorlar; oysa konunun uzmanları, askerlerin geri hatta daha çok soğutma çalışmalarını yaptıklarını belirtiyorlar; birçok söndürülen yangına yeterli soğutma yapılmadığından yeniden tutuşup alevlendiğini nazara veriyorlar. 

Ve en son Cumhurbaşkanı’nın baştan beri yangınların söndürülmesinde büyük çabaları ve payları olan gönüllülerin yangın mahallerine girmelerinin yasaklanması” açıklaması ise bir diğer garabet olarak kayıtlara geçiyor.  

Zira, devletin, bakanlığın araç ve gereçlerinin yetmediği ortada iken gönüllü vatandaşların, sivillerin, tanker ve traktörleriyle yangını söndürmeye koşan köylülerin, yöre halkının devre dışı kalması ile yangınların daha da büyüyeceği ve tahribatın daha büyük olacağı belirtiliyor. 

Belli ki iktidardakiler, binlerce hektarlık ormanın kül olması başarısızlığının halk tarafından bilinmesini istemiyor. Bunun için her türlü yanıltma, manipülasyon ve algı operasyonuna başvuruyor!

 “İktidarın hiçbir tedbiri yok”

“Orman yangınlarına öngörü, tedbir ve hazırlığı olmayan AKP iktidarının rehin aldığı Türkiye’nin 1999 İzmit depremi şiddetinde bir depremde hali nice olur!” ifadelerini kullandı.

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı 

“Yazlık Saray’ın maliyetine 15 yangın uçağı alınırdı”

“Zaaf, var olan uçakları bakımsız bırakıp, Türkiye’yi bu yardıma muhtaç etmektir. Yazıklar olsun, tanıyamıyorum. Kabul edilebilir, anlaşılabilir, izah edilebilir hiçbir tarafı yok. Yazlık Saray’ın 640 milyon Türk lirası, bir yangın uçağının maliyeti 43 milyon Türk lirası. 15 uçak alınırdı. Cumhurbaşkanlığı filosundaki uçakların toplam değeri 1 milyar 100 milyon civarında. Onunla da 150’ye yakın uçak alınırdı. İnsaf!” 

Ahmet Davutoğlu, (Eski Başbakan)

 

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