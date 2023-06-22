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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yargı üzerinden siyasi operasyonlar

Cevher İLHAN
22 Haziran 2023, Perşembe
HDP’nin “kapatılma davası” devam ederken Bahçeli’nin “Hazine yardımını bloke talebi”ni reddeden AYM’nin “toptan kapatılıp kaldırılması”nı istemesi, siyasetin yargıya baskısını tekrar söz konusu ediyor.

Anayasanın 153. maddesiyle “kararları kesin olan, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan” Anayasa Mahkemesi’ni “Cumhuriyet Başsavcısı’nın uyarılarını dikkate almamak”la suçlayan Bahçeli’nin “AYM Başkanı ve kurul üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor” diye şikâyet edip “Mutlak suretle yeni anayasada AYM’ne şekil verilmelidir” çıkışı AKP iktidarında siyasetin yargıyı “terbiye projesi”ni gündeme getiriyor.  

MAHKEMELERİN DEĞİL, SİYASETİN KARARIYLA!

Bu durum, hukukun çöktüğünü deşifre etmekle kalmıyor, bağımsız yargının idârenin dayatmalarından azâde olmasını esas alan ve Anayasanın 138. maddesindeki “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmünü berhava ediyor.

Aslında Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak “yargıya gerekli emri verdik”, “yargıyı tâlimatlandırdık!” diye yargıya müdahaleyi açıkça ikrar eden Erdoğan’ın, öteden beri Anayasanın 90. maddesinde “Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla sözleşmelere uyacağı” taahhüdüyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile “AYM kararları bizi bağlamaz” deyip yerel mahkemelere “tanımayın, uymayın!” direktifini vermesi ve son seçim sürecinde “Biz görevde olduğumuz sürece Selo dışarı çıkamayacak” diye tehditler savurması, siyasetin yargı üzerinde tahakküm kurup güdümüne aldığının ifşası. Demirtaş’ı beş yılı aşkındır hakkında hiçbir mahkeme kararı olmadan hapiste tutanın mahkemeler değil, Saray olduğunun resmen itirafı oluyor.

Gerçe daha evvel “Bu makamda olduğum müddetçe kimse o teröristi alamaz!” dediği, casusluktan 35 yıl hapisle yargılanan Amerikalı rahip Brunson’un “dostu” Trump’ın “ekonominizi mahvederim!” tehditli tweeti ve “akıllı ol, aptal olma!” ağır tahkirli “mektubu” üzerine serbest bırakılıp Amerika’ya uçması, “Bu terörist asla iâde edilmeyecek!” restini çektiği, “gazeteci değil, terörist” dediği Alman vatandaşı gazeteci Deniz Yücel’in, Merkel’in telefonuyla alelâcele cezaevinden çıkarılıp gönderilmesi ve “kesinlikle katillerine verilmeyecek!” sözüne rağmen Kaşıkçı’nın “cinayet dosyası”nın katillerine teslimi, Türkiye’de “yargı kararlar”ının “tek kişilik hükûmet”çe verildiğini bir defa daha açığa çıkarıyor.

EN FAZLA HAK İHLÂLİ OLAN ÜLKE…

Özetle, Anayasada güvence altına alınmış Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki temel hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlallerini gidermek ve AİHM’deki dava sayısını azaltmak amacıyla uygulamaya konulan AYM’ye bireysel başvuruların 100 bini aşması, 10 binden fazla hak ihlali kararının yüzde 54’ünü âdil yargılanma hakkı ihlalinin oluşturması, Türkiye’yi AİHM raporlarında en fazla hak ihlâlinin olduğu, hukuk güvenliğinin olmadığı ülkeler kulvarına geriletmiş.

Türkiye yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını berhava eden bu kıskaçtan bir an evvel kurtulmalı.

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