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1 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Yargıya “tâlimat” devam ediyor

Cevher İLHAN
01 Ağustos 2023, Salı
Yeni vergiler ve fahiş zamlarla ekonominin yıkımı ve siyasi tartışmalar arenasında Cumhurbaşkanı’nın Saray’da topladığı yeni atanan 1102 hâkim ve savcıya yeni “tâlimatlar” vermesi Türkiye’de yargının düşürüldüğü vahameti bir defa daha ifşa etti.

Partili Cumhurbaşkanı olarak hâkim ve savcıların kura töreninde bir yandan “darbe anayasasından kurtulmak”tan dem vurup diğer yandan sanki seçim meydanında imiş gibi “Bay bay Kemal” diye daha iki ay önce seçimde kendisi ile yarışıp milletin yarısının oyunu alan “millet ittifakı” ortak adayını, engellenen 17/25 Aralık rüşvet operasyonu ile hâlâ karanlıkta bırakılan “15 Temmuz Hâdisesi” üzerinden karalayıp tahkire kalkışması siyasetin yargıya müdahalesinin yeni göstergesi oldu. (gazeteler, 25.7.23)

Bir yandan yeni hâkim ve savcılara “Rehberiniz vicdan pusulanız olsun, buna dikkat ediniz. Kararlarınızda hiç kimsenin, hiçbir gücün, hiçbir maddi değerin sizi yönlendirmesine müsaade etmeyin” diyerek, diğer yandan siyasi rakibine “hayatı yalan” hakaretini savurarak siyaset yapması siyasetin yargıyı suiistimalinin son çarpık tezâhürü oldu.   

SİYASETİN VESÂYETİ SÜRÜYOR

Bu çarpıklık, törene katılan savcılarla hâkimlerin önüne gelebilecek davalarda ana muhalefet lideri aleyhinde yargıya “tepeden emir ve telkin” olarak açığa çıkarken, “tek kişilik ucûbe otoriter rejim”de siyasi iktidarın yargıyı siyasette bir “sopa” olarak istimalini tekrar ortaya koydu.  

Bilindiği gibi daha önce Adalet eski bakanlarının ve yüksek yargı temsilcilerinin “Adalet sarayları yaptık, lâkin içini adâletle dolduramadık” yakınmalarıyla, “adâlete güven sıfırlandı”  hayıflanmalarıyla, “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye veya telkinde bulunamaz” hükmünü esas alan “Anayasanın 138. maddesinin öldüğü” itiraf edilmişti.

Hukukçular, 15 Temmuz’dan sonra dayatılan 20 Temmuz “OHAL darbesi”yle beş bine yakın hâkim ve savcının yargısız infazla ihracıyla, binlerce partili avukatın uyduruk mülâkatlarla hâkim-savcı atanmasıyla, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üzerinden emrivakilerle “vesâyet”e alınan yargının “siyasetin sopası” haline getirildiğine dikkat çekmişlerdi.

Aslında Cumhurbaşkanı’nın baştan beri “yargıya zaten gerekenleri söyledik, gereğini yapıyor”, “yargıya gereken tâlimatlandırmayı yaptık”, “AYM kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum” restleriyle “yerel mahkemelerin yüksek mahkemenin kararlarını takmaması”nı salık vermesi bunun ikrarı idi.

“ŞUNA BUNA BAKMAYIN!” PERDESİNDE…

Bilhassa siyaseti ilgilendiren davalarda bazı mahfillere çağrılan hâkimlerin tehdit ve şantajlara mâruz bırakılmalarının ardı arkası kesilmiyor.

Saray’ın istediği kararları verenler kısa sürede terfi ettirilirken, farklı karar veren hâkimlerin sürülmesinde görüldüğü gibi mahkemelere ve hâkimlere baskılar bütün ağırlığıyla sürüyor.

Ve anlaşılan o ki hâkim ve savcılara “Şuna buna bakmayın, bağımsız olun” tavsiyeleri perdesinde kararlarınızda “bir tek Saray’a ve iktidara uyun!” örtülü tâlimatı veriliyor. 

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