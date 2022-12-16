Yargıyla siyasî operasyon

“Hiçbir şey olmadıysa kesinlikle bir şeyler oldu” tuhaf isnadıyla iktidar partisinin başvurusuyla İmamoğlu’nun 31 Mart 2019’da kazandığı ilk İBB seçimlerinin iptaline karşı bir bakanın kendisi için sarf ettiği “ahmak” ifadesini sahibine iâdesinden bir buçuk sene sonra savcının resen açtığı dava ile cezalandırılması çarpıklığı ele veriyor.

Oysa medyada yer alan haberlerde İmamoğlu’nun mâlum sözle şikâyetçi olmayan Yüksek Seçim Kurulu )YSK) üyelerini muhatap almadığı, mevzubahis bakanın suçlamasına cevaben ifade ettiği ve en son dava hâkiminin bir ay önceki duruşmada zabıtlara geçirilen “İmamoğlu’nun bu sözü bakana söylediği gayet açıktır” tasrihiyle mâlum sözü kendisine söyleyen bakana siyasi cevap olarak verdiği açıkça ortada idi.

Nitekim, davaya bakan önceki hâkimin daha yeni tayin edilmişken apar topar İstanbul’dan Samsun’a sürülmesi ve medyaya yansıyan “Bana geldiler, istinaf ve Yargıtay’ı ayarladık, bu cezayı vereceksiniz! dediler; fikren sayın Cumhurbaşkanına ve iktidar partisine yakınım, ama benim vicdanım buna el vermedi” ikrarı verilen kararın hukukî değil, tamamen siyasi olduğunu ortaya koyuyor.

“YARGIYA GEREKENİ SÖYLEDİK…”

Yargılamada savunmanın bütün taleplerinin peşinen reddedilmesi, aralarında üçü mevcut ceza yasasını hazırlayan profesörün de bulunduğu hukukçuların “hakaret yok” mütalaalarının mahkemece nazara alınmaması, son duruşmada üç kez ara verilip saatlerce beklenilmesi benzeri garabetler, yargının baskı altına alındığına ve kararın hukuki değil, siyasi olduğuna dair istifhamları arttırıyor.

Zira AKP iktidarında ve özellikle “tek kişilik hükûmet”te Anayasanın 138. maddesindeki “Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı” hükmüne rağmen, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’in “hak ihlâlleri”ne ilişkin kararları tepeden tâlimatıyla uygulanmazken sürekli yargıya müdahale edildi.

Milletvekili dokunulmazlıklarına dair dönemin Başbakanı Erdoğan 19 Mart 2011’de partisinin toplantısında “Yargıya zaten gerekenleri söyledik, yargı da gereğini yapıyor” ifşasında bulundu. Akabinde 4 Nisan 2014’te Twitter’a erişim yasağının kaldırılmasıyla ilgili “AYM kararına saygı duymak zorunda değilim” çıkışını yaptı.

Yine 15 Ocak 2016’da akademisyenler hakkında “Bütün yargı makamlarını göreve davet ettim” açıklamasıyla ve tutuklu gazetecilerin tahliye kararında “AYM’nin kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum” çıkışıyla yargıya tâlimatı itiraf etti. (gazeteler, 28.2.16) Bu arada Saray’ın “tâlimat” ve “tensibi”yle AYM’yi takmayan yargıçlar Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) terfi etirilip ödüllendirildiler.

“TÂLİMATLI YARGI”YLA SİYASETE KUMPAS!

Özetle, “adli sistem dışı tâlimatlı zincir”le yoğun antidemokratik ve hukuk dışı dayatmalarla hukuk siyasetin cenderesine sokulmuş. Ve siyasi iktidarın kelepçelediği, tâlimatlandırılıp” siyasallaştırdığı yargıya güven Adalet eski bakanlarının ve yüksek yargı organlarının yakınmasıyla ortadan kalkmış.

Bu yüzden yargının yürütmenin “tavsiye ve telkinleri”yle, “emir ve tâlimatları”yla “siyasallaştırılarak” “siyasetin aparatı” haline getirildiği tesbitleri teyid ediliyor. Ve son davada açığa çıkan haliyle “tâlimatlı yargı”yla siyasete kumpas kurulduğu tesbitleri bir defa daha doğrulanıyor.

Kısacası, en son İmamoğlu’na açılan “ahmak dava”da yürütmenin ve siyasetin sopası olarak kullanılan yargıya müdaheleyle siyasi operasyonlar yapılıp millet irâdesine darbeyle ipotek konulduğuna dair tespitler, “tek kişilik ucûbe sistem”le Türkiye’nin ne denli vahim bir badireye sürüklendiğini bir defa daha deşifre ediyor…