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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

“Yeni anayasa” çıkışının arka planı

Cevher İLHAN
11 Mart 2021, Perşembe
“Yargı reformu” ile “insan hakları eylem planı”nın kamuoyunda makes bulmaması ve muhalefetin ardı ardına kurulan kumpaslara gelmemesi üzerine “yeni anayasa” yeniden ısıtılıp piyasaya sürülüyor.

Görünen o ki temel hak ve hürriyetleri ıskartaya çıkan bir yığın hak ihlâlinin sergilendiği vartada sun’i gündemlerin ıskartaya çıkarılması üzerine tıkanan iktidar, “yeni anayasa” söylemleriyle gerçek gündemi saptırma çabasını sürdürüyor. 

Ne var ki “cumhur ittifakı”nın “parlamenter sistemin tozu ve tortularıyla ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ni zaafa uğratma riski taşıdığı” iddiasıyla daha baştan “elbette yeni sisteme müzâhir ve müstahak bir anayasa” ifadesi “yeni anayasa”nın arka plânını ele veriyor

Diğer nevzuhur gündemler gibi iktidarın “yeni anayasa” çıkışlarının da “tek kişilik ucûbe otoriter yönetim”in “anayasallaştırılması” ve “meşrulaştırılması” hedefini taşıdığı her haliyle sırıtıyor.

“TEK KİŞİLİK OTORİTER YÖNETİM”E “ANAYASA KILIFI”

Belli ki “iktidar cephesi”, parlamentoda anayasayı değiştirecek çoğunluğu olmayan “iktidar cephesi”, bu kez “yeni anayasa” üzerinden yeni bir atraksiyon peşinde. 2017 referandumunda “madem Cumhurbaşkanı Anayasaya uymuyor, o halde Anayasayı partili cumhurbaşkanına uyduralım” garip gerekçesindeki gibi şimdi de “tek kişilik yönetim”e “anayasa kılıfı” geçirmek istiyor. 

Özetle, 15 Temmuz-20 Temmuz sürecinde dayatılan “Türk tipi başkanlık sistemi”ni yine “Türk tipi anayasa”yla tahkim tezgâhında.   

“Tek kişilik yönetim”in kökleştirilmesiyle tam bir antidemokratik otoriterleşmenin önü açılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı’nın “acele etmeden farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım” ifadesi meseleyi zamana yayıp seçime kadar siyaseti ve kamuoyunu bununla meşgul etme niyetinin işareti.

Oysa her alanda başarısızlıklarla tıkanan “tek kişilik sistem”in Türkiye’yi taşıyamadığı gerçeğiyle artık vakit geçirmeden kuvvetler ayrılığıyla denge-denetim mekanizmalarının kurulduğu “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e mutlaka ve âcilen geçilmesinin gereği ortada. 

Zira bunca hukuk skandallarının sergilendiği ortamda, Anayasa Mahkemesi ile AİHM kararlarını uygulatmayan iktidarın toplumsal uzlaşmayla anayasa yapmasının sözkonusu olmadığı belirtiliyor. 

Anlaşılan, tam da “cumhur ittifakı”nın yüzde 40’lara indiği, “yüzde 50+1”i bulmasının imkânsızlaştığı vetirede “yeni anayasa” perdesinde iktidar koltuğunda kalmanın “yolları” aranıyor.

ÖMÜR BOYU İKTİDARDA KALMA KUMPASI

Bunun içindir ki milletvekillerinin başka partilere geçişinin engellenmesi, AKP’den ayrılan yeni partilerin seçime sokulmaması ve “terör iltisaklı” isnadıyla, yargısız infazla özellikle muhalefet partilerine Hazine yardımının kesilmesi benzeri çetrefilli emrivakilere tevessül ediliyor.  

AKP’nin 2002’de yüzde 34 oyla Meclis’in yüzde 65’ini doldurduğu ve bütün çağrılara rağmen düzeltmeye yanaşmadığı 12 Eylül darbe döneminden kalma seçim ve siyasi partiler yasalarıyla “az oyla çok koltuk elde etme” türü çarpık antidemokratik hesaplar yapılıyor. 

Dahası, bütün yönetim yetkilerinin tek kişinin güdümünde olduğu “parti devleti”nde, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı totaliter rejimlerdeki gibi Erdoğan’ın ömür boyu “başkanlığı”nın önünü açma komplolarından söz ediliyor. 

Özetle, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in dışlandığı, “tepeden tâlimatlar”la yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının tasfiye edildiği vartada “yeni anayasa” da “2017’de yollarda olacak!” vaadi verilen “yerli araba”, “2019’da göklerde uçacak!” propagandası yapılan “yerli uçak” ve en son “2023’te uzaya, Ay’a gidilecek!” söylemleri gibi gündemi manipüle maksatlı bir “hayal hikâyesi”nin ötesine geçmiyor. 

Böylece 84 milyonun tamamını kuşatacak “en önemli reform müjdesi yeni ve sivil anayasa” da politik rant amaçlı kamuoyunu oyalama algı operasyonu olarak kalıyor. 

 “Millet ittifakı” ve muhalefet, bu kumpasa gelmeden “parlamenter demokratik sistem” ekseninde demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükleri hayata geçirecek “demokrasi projesi”ni millete güçlü bir irâde ile deklâre etmeyi sürdürmeli.

“Demokratik, özgürlükçü sivil anayasa”nın yolu bu.

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