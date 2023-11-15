“Yeni Anayasa” komplosu

Anayasa Mahkemesi’nin seçilmiş bir milletvekili için verdiği “hak ihlâli” kararının yerel mahkemece uyulmayıp Yargıtay’ın bir Dairesince reddedilmesi “demokrasiye ve hukuka darbe” olmakla kalmıyor. Yargı üzerinden hukuk politik arenaya sürülüyor.

Şimdiye kadar AYM’nin seçilmiş milletvekilleri hakkındaki “hak ihlâli kararları”na ses çıkarmayan Yargıtay’ın son garip kalkışmasının Cumhurbaşkanı’nın müdahalesiyle siyasete taşınması, asıl amacı AYM’nin yetkilerini kısmanın çok ötesine geçiriyor. “Tek kişilik hükûmet”in “ayak bağı” gördüğü Meclis’in devre dışı bırakılmasının yanısıra yargının da tamamen Saray’ın güdümüne sokulması tezgâhıyla AYM üyelerine “suç duyurusu” skandalı ve Meclis’e “tâlimat” hadsizliği cür’eti sergileniyor. “CAMBAZA BAK!” ŞAŞIRTMASIYLA... “İktidar cephesi”ni “milli”, muhalefeti toptan “gayr-ı millî” çarpıtmalarının ardından yargıda da “millî” -“gayr-ı millî” tefrikası tezgahlanıyor. 21 yıllık iktidarında anayasayı darbe tortularından temizlemeye yanaşmayan, YÖK ve RTÜK gibi darbe kalıntısı antidemokratik kurumları ve mevzuatı sürdüren siyasi iktidarın, “yeni anayasa”dan dem vurması samimi bulunmuyor. Mahalli seçimler öncesi kritik süreçte siyasi rant devşirme uğruna toplumu kamplaştırma fitnesi bu kez “yeni anayasa” üzerinden alevlendiriliyor. AB İlerleme Raporlarındaki “demokrasiyle hukukun tasfiye edildiği”, “insan hak ve hürriyetlerine, ifâde özgürlüğüne kelepçe takıldığı” uyarılarının karşılıksız kaldığı çıkmazda yine “suni gündemler”le gerçek gündemi saptırma oyunu oynanıyor. Yüksek enflasyonla, fahiş zamlarla, faiz ve dövizin katlanmasıyla pahalılığın halkı inim inim inlettiği derin ekonomik çöküşte, vaad edilen deprem konutlarındaki başarısızlıkta; resmî verilerle yolsuzluğun, rüşvetin, hırsızlığın, kamu malını “yandaşlar”a peşkeşin ayyuka çıktığı çıkmazda “cambaza bak!” şaşırtması yapılıyor. OHAL’le dayatılan “tek kişili hükûmet”te tesbit ve görüşlerinden dolayı gazetecilerin, siyasetçilerin tutuklanıp hapse atıldığı, attığı bir tweetle on binlerce vatandaşın soruşturulup cezâlandırıldığı haksızlık ve hukuksuzluklarda “yeni anayasa” işgüzârlığı sergileniyor. “OTORİTER UCÛBE REJİM”İN TAHKİMİ! Özetle, demokrasinin rafa kalktığı, hukukun çürüdüğü, eğitimden tarıma, sağlıktan sanayiye her alanda iflasın olduğu vartada bu kez “yeni anayasa” ortaya atılıyor. Maksat, “tek kişilik hükûmet”te her alandaki fiyaskonun üstünü örtmek, toplumu bir defa daha akıbetsiz tartışmalara boğmak… Hâsılı, “otoriter ucûbe rejim”in tahkimi hesâbıyla “yeni anayasa” komplosu kuruluyor.

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