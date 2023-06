Yeni “demokratikleşme stratejisi”

Gerçek şu ki 14-28 Mayıs seçimleriyle iş bitmemiş; milletin yarısının oyunun alınmasıyla demokratikleşme irâdesinde önemli bir merhale alınmıştır.

Bu bakımdan “millet ittifakı” partilerinin bir an önce değerlendirme süreçlerini neticelendirip yeni siyasi tabloya göre “demokratikleşme yol haritası”nı yenilemeleri, “yeni siyasi strateji”yi belirlemeleri; Türkiye’nin temel meselelerine, gerçek gündemine eğilmeleri, “cumhur ittifakı”nın değirmenine su taşıyan akıbetsiz tartışmaları bir tarafa bırakmaları icâb ediyor.

“Tek kişilik ucûbe rejim” perdesinde dayatılan keyfi ve kural tanımaz otoriterliğe karşı uzlaşarak birlik içinde demokratik siyasetin alanını güçlendirme kararlılığıyla demokratik hukuk devletini hâkim kılmayı amaçlayan “güçlendirilmiş parlamenter sistem”i inşa irâdesinin millete mal edilmesi;

Bu kapsamda “etkin ve katılımcı yasamayı; istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir yürütmeyi, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı ve yürütmede kuvvetler ayrılığının tesis edileceği demokratik, özgürlükçü ve âdil sistem”i esas alan “Anayasa değişikliği önerisi” taahhüdünün takipçisi olunması;

Hukukun üstünlüğünden kamu yönetimine, yolsuzluklarla mücadeleden şeffaflık ve denetime, ekonomide finans ve istihdamdan bilim, girişimcilik ve dijital dönüşüme, sektörel politikalardan eğitime, dış politikadan savunmaya, güvenlikten göç sorununa dokuz ana başlık, yetmiş beş alt başlıkta iki bin üç yüzden fazla hedef ve projenin ortaya konulduğu “ortak politikalar mutâbakatı”nın millete anlatılıp yeniden deklâre edilmesi gerekiyor.

DEMOKRATİKLEŞME İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLMELİ

Bunun için “millet ittifakı” partilerinin liderleri âcilen bir araya gelmeli; ilgili çalışma komisyonları toplanmalı. Seçimin sonuçları birlikte değerlendirilmeli.

Ve vakit geçirmeden “millet ittifakı”nda demokratikleşme taahhüdüne imza atmış ve milleti geniş yelpazede temsil eden altı siyasi parti, bir demokrasi ittifakı olarak daha güçlü ve kapsamlı bir irâdeyle devam etmeli.

Ülkeyi her alanda yıkıma götüren “tek kişilik hükûmet”e karşı yeniden ümitleri yeşertmeli ve mahalli seçimlerde her halûkârda her bölgenin seçmen profiline uygun kombinezonlarla tesbit edilmiş adaylarla milletin önüne çıkmalı.

Ayrışmanın değil, birlik içinde krizleri aşmanın, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilmesi için ortaklaştırılan demokratikleşme hedefinde “yeni yol haritası”yla işbirliğini sürdürmenin, “demokratikleşme stratejisi”ni belirleyip millete ümit vermenin zamanı.