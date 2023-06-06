Yeni dönemin “kucaklaşma” kodları

Ankara’da birkaç isim hâriç âdeta teknokratlardan oluşan “yeni kabine” tartışılırken, “millet ittifakı”nın ve muhalefetin doğru tahlillerle seçimde eksikliklerini araştırmasının yanısıra içte ve dışta birçok bağımsız gözlemcinin “seçim araştırmaları” gerçeği ele veriyor.

Öncelikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) seçim gözlem heyeti, son seçimlerin de tam bir eşitsizlik ortamında âdil olmayan şartlarda yapıldığını ortaya koymuştu.

Buna göre “iktidardakilerin seçim kampanyasında kışkırtıcı dil kullanması, demokrasinin olmazsa olmazı olan ifade özgürlüğünün endişe verici bir biçimde kısıtlanması, medyanın taraflı yayınları ve devlet imkânlarının tepe tepe kullanılması ile iktidar partisine sağladığı haksız avantajlarla muhalefetin engellenmesi” tescil edilmişti.

“SEÇMENİN ‘BİLİNÇLİ SEÇİM KABİLİYETİ’ AZALTILDI…”

Bu hususta AGİT Parlamenter Asamblesi’nin Heyet Başkanı Farah Karimi’nin, şartların eşit sağlanmadığını ve kampanyanın âdil olmadığını, görevdeki cumhurbaşkanının haksız bir avantajdan yararlandığını belirtip, “ayrımcı ve kışkırtıcı sert söylemlerle siyasi ortamın ve toplumun daha da kutuplaştırıldığı” değerlendirmesi dikkat çekici,

Keza YSK’nin şeffaflık ve iletişim eksiklikleriyle ifade özgürlüğünün kısıtlandığı kampanyada kamu ve özel medyanın yayınlarında bağımsızlığın ve tarafsızlığı sağlanamadığı, “seçmenlerin ‘bilinçli bir seçim yapma’ kabiliyeti”ni azaltıldığı” tesbiti kayda değer.

Ve buna oy sayımı sırasında bazı prosedürlerin eksik uygulandığına dair kayıtlar nazara verilip “pek çok açıdan demokratik seçimler için gerekli şartların sağlanmadığı” sonucu ekleniyor.

Çarpıcı olan, seçimden sonra da “iktidar cephesi”nce aynı asparagaslarla milleti kutuplaştıran, birlik ve bütünlüğünü tahrip eden tahriklere devam edilmesi.

MİLLETİN YARISININ İRÂDESİNİ GÖRMEME

Böyle olunca Erdoğan’ın “yemin töreni”nin ardından Saray’da “Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bir kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum. Gün bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür” çağrısının inandırıcılığı kalmıyor.

Bir taraftan, oylarını bloke etme hesâbına “kimlik siyaseti”yle “millet ittifakı”na ve demokratik muhalefeta “terörist”, “terör destekçisi”, “gayr-ı milli, “zillet-illet”, “hâin”, “cibilliyetsiz”, “haşerat” “yüzsüz”, “terbiyesiz”, “hâinlik”, “gâvurun kılıcını sallayan!” yakıştırmalarında bulunurken, diğer taraftan “21 yıllık iktidarlarımızda particilik, ayrımcılık yapmadık” demesi ppes dedirtiyor.

Görünen o ki gittikçe otoriterleşen “tek kişilik yönetim”, hâlâ milletin yarısının irâdesini hiçe saymayı sürdürmekle “yeni dönem”de de Türkiye’yi demokraside “hibrit-melez demokrasiler”in de altına düşürmeyi sürdürme hevesinde.