Yeni “döviz ve faiz oyunu”

Ağır ekonomik buhranda inadına yanlış ekonomik politikaları dayatan “tek kişilik hükûmet”in son döviz çarkıyla “gizli faiz”e yönelmesi öncelikle “nas söylemi”ndeki samimiyetsizliği açığa çıkardı.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın ekonomik krizin arkasında “dış güçlerin olmadığı” ikrarının ardından Cumhurbaşkanı’nın “vatandaşların bankalardaki TL mevduatına döviz – dolar kurundaki yükselişten kaynaklanan farkın ödeneceği” açıklamasıyla doların – dövizin hızla düşmesinin “yandaş medya”da “Reise övgüler”le “zafer!” olarak lanse edilmesi dikkat çekici.

Oysa ekonomistler, mevduatın yüzde 66.4’ünün dolar ve dövize yatırıldığı bir ortamda TL’nin de dolara - dövize endekslenmesinin, faizin renk değiştirmiş hali olarak adına “faiz” denmeyen bir “örtülü faiz” olduğunu ve faizleri arttırma riskini daha da yükselttiğini bildiriyorlar.

Güya vatandaşların dövize kaymasını önlemek için ortaya atılan “örtülü faiz formülü”nün faizi yüzde 40’lara, 50’lere tırmandıracağını, her fırsatta sözü edilen “faiz lobisi”ni fazlasıyla memnun edeceğini ve bunun halka ağır mâliyetinin olacağını belirtiyorlar.

YENİ “ÖRTÜLÜ – GİZLİ FAİZ” SİSTEMİ…

Keza Cumhurbaşkanı’nın “param dolar - döviz olarak kalsın diyenlere, gelsin döviz karşılığı parasını TL’de tutsun, döviz mevduatı almasın, dolar - döviz ne kadar artarsa onlara o kadar Hazine’den ödenecek” çağrısıylan, dolar - döviz kuruyla TL arasında çıkan farkın - açığın, Hazine’den, yani vatandaşın sırtından karşılanacağını, “dolarizasyon”u daha da katmerleştireceğini ve el altından dövizle faizi daha da arttıracağını uyarıyorlar.

Dövizin hızla artışıyla TL’nin hızla değer kaybı karşısında Meclise gelen “Saray bütçesi”nin 195 milyar dolardan 100 milyar dolara düşmesine seyirci kaldıktan sonra, üç ay içinde doların 7 liradan 18 liraya, euronun 9 liradan 20 liraya çıkmasıyla dövizi füze gibi fırlatıp sonra birkaç puan düşürülmesini bir “başarı hikâyesi” gibi sunmanın tam bir yanıltma olduğuna dikkat çekiyorlar.

Her defasında vatandaşlara TL’ye yönlenmelerini söyleyip, ardından TL’yi dolar-dövizle garantilemenin, bankada parası bulunanların vatandaşlardan “fonlanması” olduğunu ifade ediyorlar.

İktidardakilerin önce “faizin düşmesi ve kurun yükselmesini amaçladıkları”nı dile getirip akabinde tam tersine dönüşle kurun düşürülmesinin, “yerli” ve “milli” dedikleri “yeni ekonomi modeli”nin iflası olduğu; “siyasi iktidarın hiçbir plân ve programının olmadığını gösterdiği belirtiliyor.

Dolar ne kadar artarsa artsın, ortaya çıkan farkın Hazine’den, milletin sırtından ödenmesinin öncelikle AKP siyasi iktidarının “milli” ve “yerli” iddiasını boşa çıkarırken, muhalefetten ve kamuoyundan gelen bütün ikazlara rağmen, “tek kişilik yönetim”in döviz üzerinden yandaş şirketlere yaptığı yine dolar- döviz garantili ihaleleri TL’ye çevirmeye yanaşmaması vaziyeti ele veriyor.

“DİNİ SİYASETE ÂLET”İN SON TEZÂHÜRÜ

Uzmanların tesbitiyle, doların hızla yükselmesiyle TL’nin değer kaybına karşı paniğe kapılan Saray ve çevresi, baştan beri dövizin yükselmesiyle ihracatın arttırılması hedefinden caymış; bütün mevduatları dolarize etmekle dövize endeksli servet transferinin önü açıyor. Kimlerin, hangi mihrakların karmaşadan vurgun vurduğu da ayrı bir istifham.

Ayrıca doların 18 liradan 13 liraya düşmesinin manipülatif olarak piyasaları aldatmak olduğu, dikişin tutmayacağı, sermayeye güven vermeyeceği, istikrar ve yatırım ortamının olmayacağı, enflasyonu daha da azdıracağı, bir ya da iki ay sürecek kısa sürede yeniden daha vahim vahamete sürükleyeceği ifade ediliyor.

Doğrusu, ihtiyaç ve kredi kartlarının, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, tüccarın kredilerinin faizi tam gaz devam ederken, bir tek Merkez Bankası ile bankalar arasındaki faizin bir - iki puan düşürülmesinin on dokuz yılın sonunda âdeta “faizin haram olduğu” yeni keşfedilmiş gibi “faiz karşıtlığı” propagandası yapılmasının peşinden sistemin topyekûn “örtülü gizli faiz”e yönlendirilmesi, “dinin siyasette istimal ve istimali”nin son tezâhürü olarak ortaya çıkıyor.

Belli ki “tek kişilik ucûbe yönetim” baskın ya da erken seçim öncesi yanlış ve ufuksuz ekonomi politikalarıyla Türkiye’yi bile bile ağır ekonomik buhrana sürüklüyor; “seçimi kazanırsak bu bedele değer, kazanmazsak da yeni iktidarın sırtına yük olur” mantığıyla.