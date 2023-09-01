Yeni “işbirliği modelleri”

Millet ittifakı partilerinden zaman zaman yapılan çıkışların daha çok “içe seslenme”yle seçmeni konsolide ve partilerini motive amacıyla siyaseten “el yükseltme” ve “ön alma” hamleleri olduğu yorumları kuvvet kazanıyor.

Aksi halde “tek başına aday çıkarma”nın sonuçta “tek kişilik ucûbe yönetim”i doğrudan destekleme” hesâbına geçeceğini herkes iyi biliyor.

Bütün Türkiye’nin önünde “güçlendirilmiş parlamenter sistem” işbirliği ve “Anayasa değişikliği önerisi” ile kamuoyundan büyük destek gören ve demokratik kalkınmanın yeni “yol haritası”nı ihtiva eden iki bin üç yüz maddelik “ortak politikalar mutabakatı”nda taahhüd edilen “demokratik restorasyon projesi”nden cayanları milletin asla affetmeyeceği biliniyor.

“YERELDE İTTİFAK” MESAJI

Aslında her ne kadar “millet ittifakı” ve muhalefet partileri zaman zaman “artık tek başına seçime girecekmiş gibi çalıştıkları”nı söyleseler de, peşinden “mahallerde gerekli ittifak ve işbirliğinin yapılacağı” tavzihleri vakıayı ortaya koyuyor.

Nitekim “ittifaktan ayrıldığı” iddialarının aksine “kimseye kırgınlığım yok” diyen Akşener’in partisinin perspektifini “Bazı yerlerde anlaşmalar olabilir, yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilir. Bunları henüz konuşmadık, günü geldiğinde bakılır” mesajı vermesi, “şehirlerde işbirliği”ne dair “tabii ki yapılır, çok açık söyledim” cevabı bunun açık ifadesi. (İsmail Saymaz, Sözcü, 27.8.23)

Keza “millet’-‘cumhur ittifakı’ genel seçim için 50+1 sebebiyle geçerli. Ama yerelde böyle bir durum yok. Bu şehirsel bir işbirliği, orada sorun yok” açıklamalarının ardından en son “adaylar üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir” tavzihi yerelde işbirliğinin ikrarı.

Bundandır ki muhalefetin “kendi adaylarımızla seçime gireceğiz” demeçlerine övgüler dizerek ortalığı bulandırmaya didinen “iktidara iliştirilmiş yandaş medya yorumcuları”, yerelde ortak adaylar üzerinde seçim işbirliği irâdesine ilişkin açıklamalarına ateş püskürüyor.

Kısacası “iktidar cephesi”, peşinen “cumhur ittifakı”na kapıyı kapatan “millet ittifakı” partilerinin “yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakârlığı yapacağız, yerelde ittifaklarla teşkilâtlar birbiriyle işbirliği yapabilir” açılımından tedirgin.

“GÖRÜŞMELER SÜRECEK…”

“Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplarsam kendisine saygısızlık, nezâketsizlik yapmış olurum” diyen ve “Siyaset geçmişten ders çıkarıp geleceğe odaklanma işidir. Günlük kızgınlıkları, küskünlükleri kronik hale getirmek, demokratik geleceği inşadan vazgeçmek asla doğru değildir” ikazında bulunan Kılıçdaroğlu’nun 2019 seçimlerindeki ortak başarıya atıfla “Bu başarı, ittifaktaki her partinin başarısı. 2024’de de aynı başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz, bundan şüphe yok” kararlılığı gerçeği tescil ediyor.

Ve bu konuda herkesi hassasiyete davet eden ana muhalefet yetkililerinin “Daha seçimlere yedi ay var. Görüşmeler olacak ve sürecek. 2023’te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari halka hizmet eden belediyeleri daha fazla oyla koruyalım, kazanalım” çağrıları önümüzdeki süreci özetliyor.

Neticede siyasetin matematiği yerelde de ittifakları bir zorunluluk haline getirmiş. Zira “otoriter rejim”in tasfiyesiyle demokratikleşmenin inşası için mahalli seçimlerde de büyükşehirler başta olmak üzere il-ilçe-beldeler bazında kapsamlı yeni “işbirliği modelleri”ni hayata geçirmekten başka yol yok.