Yeni “seçim yasası” çarpıklıklarla muallel

AKP-MHP’nin iki senelik çalışma sonrası Meclis’in önüne getirdiği “yeni seçim yasası” teklifinde temsilde adâleti darbeleyen haksızlık ve hukuksuzluklarla muallel bir dizi takozlar konuluyor.

Antidemokratik bariyerler, “seçim ittifakı”ndaki partilerin ancak kendi aldıkları oylarla milletvekili çıkarabileceği kaydıyla “millet ittifakı”nın önünün kesilmesi benzeri basit politik hesâplarla kalmıyor.

Otuz-otuz beş yıllık en kıdemli hâkimin il-ilçe seçim kurulu başkanı olması yerine başkanların son süreçte bu iktidar döneminde atanan sekiz yıllık birinci derece hâkimler arasından Adalet Bakanı’nın başkanı olduğu, üyelerinin çoğu Cumhurbaşkanı’nca atanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca kur’a ile belirlenmesiyle de kalınmıyor.

Aynı apartmandaki seçmene farklı yer ve sandıklarda oy kullandırılması, seçmenlerin nerede oy kullanacağının İçişleri Bakanlığı’na bırakılıp karartılması çarpıklığı sürdürülüyor.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI İÇİN “SEÇİM YASAKLARI” YOK!

Teklifteki demokrasi dışı çarpıklıkların en vahimi, mevcut “seçim yasası”nda “başbakan” kelimesi çıkarılırken, başbakanı bağlayan “seçim yasakları”nın, yerine yürütme görevinin doğrudan verildiği cumhurbaşkanı için konulmaması tuhaflığı geliyor.

Böylece 2014 seçimleri öncesinde istifa etmesi lazımken Erdoğan’ın Başbakan olarak rakiplerine karşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine girmesinde olduğu gibi partili cumhurbaşkanı olarak seçim döneminde partisinin kampanyasında ve propagandasında her türlü devlet araç ve imkânlarını sonuna kadar kullanması yasa dışılığı “yasallaştırılıyor.”

Oysa “seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun”un 63., 64. maddeleri, seçimlerde “memur ve hizmetlilerle her türlü araç ve gereç ve imkânlarının bir siyasi partinin veya adayın emrinde veya faaliyetinde çalıştırması, kullanılmaları veya kullandırılmalarını yasaklıyor.”

Ayrıca kamu kurumlarının “siyasi bir partinin lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmaları” ile sözkonusu “teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, açılış ve temel atma dahil törenler tertiplemek, nutuklar söylemek, demeçler vermek ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunmak yasaktır” deniliyor.

Akabinde de “Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar” başlığı altındaki 65. maddede “Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez ve bu süre içinde seçim propagandasına memurlar katılamaz” hükümleri ekleniyor.

PARTİZANCA “SEÇİM YASALARI”NDAN HAYIR GELMİYOR…

Özetle, “ucûbe sistem”e uydurulan yeni “seçim yasası”nda bir siyasi parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tam bir “parti devleti” sakat mantığıyla “seçim yasakları”nın dışında tutulmuş. Halbuki bütün “kamu görevlileri” için “seçim yasakları” getirilmiş.

Yargıtay kararlarına göre de başbakan ve cumhurbaşkanı “kamu görevlisi” olduğuna ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten açılan davalarda on binlerce vatandaş “kamu görevlisine hakaret”ten yargılandıklarına göre başbakanlar gibi cumhurbaşkanlarının da kanundaki “seçim yasakları”na tabi olması gerekiyor.

Neticede, deneme-yanılma yoluyla kendilerinden menkul “uyduruk gerekçeler”le partilerine az oyla çok sandalye sağlamaya, muhalefetin de çok az milletvekili çıkarmasına göre kurulan “seçim tezgâhı” antidemokratik muallel vaziyeti her haliyle sırıtıyor.

Nalıncı keseri gibi hep kendine yontan partizanca “seçim yasaları”dan bir hayır gelmediğini bile bile…