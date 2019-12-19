“Yeni yaptırımlar” komplosu

Daha Kasım ayında son Amerika seyahatinde Cumhurbaşkanı’nın “sorunların çözüme kavuşturularak ABD ile işbirliğinin geliştirilip derinleştirmesinde hemfikiriz, samimi bir çaba içinde olduğunu gördüm” dediği Trump’la “şahsî ilişkiler ve dostluk” üzerinden yürütülen görüşmelerde üstü örtülen ABD ile problemler, Amerikan Kongresi’ndeki yeni “yaptırımlar” kararıyla yeniden ifşa oldu.

Ekim ayında Amerikan Temsilciler Meclisi’nde 16’ya karşı 403 oyla kabul edilen ve “Türkiye’ye yaptırımları” öngören “1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınması” tasarısından sonra Cumhurbaşkanı’nın “Umarım Senato aynı hataya düşmez” temennisine rağmen, Senato’nun 8’e karşı 86 oyla S-400 füzesi satın alınması ve Suriye’nin kuzey doğusunda başlattığı askeri operasyon sebebiyle sözkonusu “yaptırım uygulanması”nı onaylaması, “çözüldü” denilen problemlerin hiçbirinin çözülmeyip halının altına sürüldüğü ve “iktidara ilişik medya”daki “büyük başarı’ ‘diplomatik zafer!” övgülerinin altının boş olduğu gerçeğini bir defa daha açığa çıkardı.

Vaziyet şu ki, Dışişleri Bakanı’nın “F-35 ve S-400 arasında hukuken de siyaseten de bir bağ yok. ABD tüm önerilerimize ‘hayır’ diyor. S-400 saldırı sistemi değil ki savunma sistemi. ABD olumlu yaklaşırsa biz de olumlu yaklaşırız. Dayatma ile bir yere varılamayacağını anlamalılar. F-35 alamazsak alternatiflere bakmak durumundayız. İncirlik de gelir Kürecik de gelir, her şey gelir. En kötü senaryoyu değerlendirip karar veririz” hayıflanmasıyla ABD’ye karşı hâlâ açık ve ciddî bir tavır konulmuş değil.

Bakanlığın açıklamasında “ABD’nin YPG/PKK ile ilişkisi devam ediyor. ABD’nin YPG/PKK’ya verdiği her yardım suçtur, uluslararası terörizmin finansmanı kapsamına girer, bu saygısızlığın tezâhürüdür” hayıflanmasıyla kalınması bunun tezâhürü.

“MUTÂBAKAT” ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEMİŞ

Vakıa şu ki ABD ile “on maddelik mutâbakat”ın ardından Amerikan Kongresi’nde ağır ekonomik “yaptırım kararlar” bir “tehdit sopası” olarak Türkiye’nin başında sallandırılmaya devam ediliyor.

Dahası Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle “S-400 ile F-35’leri müzâkere ile çözülmüş” değil. Beyaz Saray’ın “S-400’ler çözülmedikçe diğer başlıkların çözümünün imkânsız” şartı sürüyor. S-400’lerde de bir “anlaşma”ya varılmamış. “Yaptırımlar” gölgesinde “Erdoğan’ın hayranı” Trump’la “şahsî ilişkiler ve dostluklar” üzerinden Saray’daki dar kadroca yürütülen dış politika tam bir fiyaskoda.

Zira Ankara’nın bütün itirazına rağmen ne Trump, “Sizin Cumhurbaşkanınızla görüştüğümüz gibi görüşüyoruz” dediği terörist başı Mazlum Kobani’yle görüşmekten vazgeçmiş; ne bir şantaj olarak savrulan Halk Bankası krizi çözülmüş; ne “hakaretâmiz mektup”tan dolayı en ufak bir özür dilenmiştir.

En çarpıcısı, “mutâbakat”a rağmen, Trump’un pervâsızca Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda Pentagon’un 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırdığı “PYD/YPG ile çalışmayı sürdüreceğiz” itirafıyla ABD işbirliğinde terör örgütü bölgeden tasfiye edilmezken, Amerikan askerleriyle YPG militanları hâlâ bölgede ortak devriye geziyor!

Ve bu durum, Türkiye’nin kontrolünde olduğu belirtilen Tel Abyad’la Re’sül-ayn arasındaki -32 kilometrelik derinlikteki 120 kilometrelik hattın altından kalan- bölgeden hâlâ havan topu saldırılarının gelmesi, Ankara’dakilerin iddia ettikleri gibi “güvenli - tampon bölge”ye alan oluşturacak sözkonusu bölgenin de tam kontrol altına alınmadığını gösteriyor.

ANKARA, YAKINMAKLA KALIYOR!

Neticede, sürekli sürüncemede bırakılarak herhangi bir uzlaşmaya varılmayan ve “şahsi ilişkiler”e hapsedilen ABD ile problemler, sürekli yeni skandallarla Türkiye aleyhinde çıkmaza saplanıyor.

Ankara’nın tepkisi, Cumhurbaşkanı’nın “yeni yaptırımlar”a karşı “Çıkıp karar almışlar, alsalar ne yazar. Bu kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar tamamen siyasidir. Bu karar Ekim’de ABD ile yaptığımız mutâbakata ve Trump’la ikili görüşmelerimize aykırıdır” şikâyetiyle “Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz, biz sizinle NATO’da beraberiz, stratejik ortağız. Bunlar farklı hareket etmeye devam ederlerse bizimde vereceğimiz cevaplarımız var. Yeri geldiği zaman gerekiyorsa İncirlik’i de Kürecik’i de kapatırız. Yapılanlar ortaklığa yakışıyor mu?” diye yakınıyor; lâkin uygulamada “sözlü tepkiler”in dışında hâlâ hiçbir etkili adım atılmış değil. (gazeteler, 15.12.19)

Ankara, artık lâf değil, etkili diplomasiyle mukabelede bulunmalı. Müslüman komşu Suriye’nin barış ve istikrarı için bu ülkenin ve bütün bölgenin etnik ve mezhebi iftiraklarla parçalanmasını hedefleyen ABD ve küresel emperyal güçlerle değil, Şam’la ve bölge ülkeleriyle işbirliğine gitmeli.

Ankara, Suriye’de “ABD ile işbirliği komplosu”na artık son vermeli…