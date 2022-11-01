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1 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

“Yeni yüzyıl vizyon belgesi” imiş!

Cevher İLHAN
01 Kasım 2022, Salı
Son günlerin tartışma konusu Cumhurbaşkanı’nın alây-ı vâlâ ile açıkladığı “Türkiye yüzyılı vizyon belgesi” politik polemiklerin arasında âdeta karambola geldi.

Şu bir gerçek ki AKP’nin iş başına geldiği “yirmi yıl öncesi ile bugün arasında fark”, hiç de Cumhurbaşkanı’nın iddia ettiği gibi değil, demokraside ilerlemenin değil, tam bir gerilemenin olduğu yaşananlarla da, uluslararası araştırma kurumlarının tesbitleriyle de tescilli. 

DEMOKRASİ ÜSTÜNDEKİ VESÂYET SÜRÜYOR

Zira “üç y” denilen “yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzluklarla mücadele”de tam geriye gidildiği; vesayetin sürdüğü “tek kişilik sistem”le Meclisin devre dışı bırakıldığı ortada.

Dünya demokrasi endeksi araştırmalarında Türkiye’nin 167 ülke içinde 110. sırada yer alırken, “kusurlu demokrasiler”in altına düşüp “hibrit/melez – karma rejimler”in, “otoriter ülkeler”in kategorisine girmesi; Tanzanya, Uganda, Haiti, Nikaragua ve Kuzey Kore seviyesine düşmesi “demokraside nereden nereye!” dedirtiyor.

Keza “milli iradeyi güçlendirerek, vesayeti adım adım gerilettik, demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları birer birer ortadan kaldırdık” söyleminin de altı boş. Zira demokrasinin üzerindeki vesayet” kaldırılmış değil, yürütmenin yanısıra yasama ve yargının “tek kişilik hükûmet”in kontrolüne sokulmasıyla daha da katmerleştirilmiş. “Demokrasi üstündeki vesâyet” devam ediyor.

Eski Başbakan Davutoğlu’nun ifadesiyle “28 Şubat sürecindeki askeri vesayetin karanlığına benzeyen baskı ortamında eleştiren, muhalefet eden hemen cezaevine gönderiliyor. Türkiye âdeta bir düşünce suçluları ülkesi olmuş…”

“Siyasetin demokratikleşmesi”nde de bir arpa boyu yol gidilmedi. 12 Eylül darbesinden kalma “yüzde on seçim barajı” engeli yirmi yıl boyunca tepe tepe kullanılırken son raddede -iktidarın küçük ortağının barajı aşması için- ancak yüzde yediye çekilebildi. Yirmi yıl boyunca önseçimsiz, tercihsiz ve aday listelerini tamamen genel başkanların-genel merkezlerin tesbit ettiği “darbe ürünü” seçim ve siyasî partiler sistemi sürüyor.

YASAKÇILIK, “SANSÜR YASASI”YLA BELGELİ…

Bununla kalınmıyor; Türkiye temel hak ve hürriyetlerin başında gelen basın ve ifade özgürlüğünde, dünyadaki 197 ülke arasında 157. sırada; Moğolistan, Uganda, Kenya kulvarında, Etiyopya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Zimbabve grubunda. Avrupa’daki 42 ülke içinde basın özgürlüğünün olmadığı tek ülke durumunda.

“Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten vatandaşlara 160 bin soruşturma açılmış, dokuz bini ceza almış, dört bine yakını hapse atılmış. “Tek kişilik ucûbe yönetim”e en ufak bir eleştiride bulunanların, enerji ve gıdada yüzde 300’ü, 400’ü aşan enflasyondan ve pahalılıktan şikâyet edenlerin derdest edildiği ülkede temel hak ve hürriyetler yerlerde sürünüyor.  Ve Türkiye’nin insan hakları ihlâllerinde başa yarıştığı vetirede, basını, sosyal medyayı, muhalefeti sindirme, susturma ve kapatma maksatlı “sansür yasası”nın tam bir “istibdat yasası” olarak dayatılması temel hak ve hürriyetlerin yaşanmasında da geriye gidildiğini gösteriyor…

Ve “yolsuzluklarla mücadele”den “kalkınma”ya, söylemlerin aksine Türkiye’nin her alanda gerilediği açıkça ortada.

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