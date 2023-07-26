Yeniden demokratik güç birliği

Siyasetteki dağınıklık, ardı ardına yeni ek ağır vergiler ve fahiş zamlarla toplumu inim inim inleten tarihin en ağır ekonomik kriz felâketine, seçim hilelerine, yolsuzluklara, depremdeki çöküşe ve dış politikadajs başarısızlıklara perde ediliyor.

Muhalefet partilerinin aralarında ve içinde tahrip edici hale dönen tartışmalar en evvel demokratik muhalefeti yıpratıyor; “tek kişilik keyfi otoriter ucûbe rejim”in ekmeğine yağ sürüyor.

Ve bu vahamet, seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da “tek kişilik hükûmet’i iktidarda tutma projesi”nin sinsice aynen devam ettiğini bir defa daha ortaya koyuyor…

İFNA PROJESİ

“Seçim muhasebesi”nin özellikle muhalefet partilerin aralarında “yaman hesaplaşma”ya dönüşmesi siyaseti paralamakla kalmıyor; toplumu da demoralize edip çâresizliğe ve ümitsizliğe atıyor. Müsbet düşüncelerin parçalanması yıkıcı siyaseti cür’etlendiriyor.

İnsanları hissizleştirip “neme lâzımcı”, haksızlık ve hukuksuzluğa karşı duyarsız, antidemokratik baskılara, zulme varan kat kat vergilere, zamlara tepkisiz ve “teslimiyetçi” hale getiriyor. Böylece topyekûn dejenere eden bir “ifna projesi” uygulanıyor.

KAPSAMLI İSTİŞÂRE İLE…

Buna karşı öncelikle siyasi, sosyal ve ekonomik çöküşün baş müsebbibi “tek kişilik ucûbe yönetim”e millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in hâkimiyetini, hukukun üstünlüğünü, “parlamenter demokratik sistem”i inşa ile milletin beklediği hürriyetçi, demokratik âdil sistemi esas alan “millet ittifakı”nın “demokratikleşme yol haritası” taahhüdünde sebatla yeniden bir araya gelmesi millete karşı bir vecîbe olarak duruyor.

Millet İttifakı yeniden müzâreke ve istişâre sürecini harekete geçirerek “tek kişilik yönetim”in milleti perişan eden baskılarına ve oldubittilerine karşı demokratik direnç göstermeli.

Bu demokratik irâde kısa zamanda toparlanıp ülke çapında büyük şehirlerden başlayarak bütün il, ilçe ve beldelerde belediye başkanlığı ve meclisleri için her mahaldeki en güçlü ortak adaylar üzerinde işbirlikleriyle kapsamlı demokratik güç birliğini tahkim etmeli.

Zira “millet ittifakı”nın dinamiğini teşkil eden demokratikleşmeyle “tahribatçı otoriter rejim”in tasfiyesi ve milletin meselelerine çâre arayışı daha da âciliyetle zaruret kesbetmiş durumda.