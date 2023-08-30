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30 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yerel seçim iradesi

Cevher İLHAN
30 Ağustos 2023, Çarşamba
Siyasette taktik savaşları sürüyor. Özellikle “millet ittifakı” partilerinin mahalli seçimlerde güç birliği yapmamaları için bir dizi asparagas sergileniyor. Muhalefeti birbirine düşürme ve dağıtma tezgâhları kuruluyor.

Dayatılan ağır vergi ve fahiş zam furyasında sanki başta vahim pahalılık olmak üzere ülkenin onca devasa meselesi yokmuşçasına gerçek gündemi karambole getirme hesâbına muhalefet partilerinin iç tartışmaları abartılıp alevlendiriliyor.

Ve bu karmaşada muhalefetin bir araya gelmesini, ittifak ve işbirliğini engellemek amacıyla yerel seçimlerde de çarpıtmalara tevessül edileceğinin sinyalleri çakılıyor. 

YİNE BAYAT OYUNLARLA…

Bu arada iktidardakilerin dini siyasete âletle istismar ve inhisarla tekeline alma, toplumu din üzerinden ayrıştırma suiistimali yine her haliyle sırıtıyor.

Hukukun üstünlüğünün olmadığı, bağımsızlık ve tarafsızlığını kaybeden yargının “tepeden tâlimat”la “siyasetin sopası” olarak kullanıldığı vetirede hak ihlâllerini önlemede, insan hak ve hürriyetleriyle ifâde ve basın özgürlüğünde en ufak bir iyileştirme yapmadan yine “başörtüsü” ve “âile”ye ilişkin anayasa değişikliklerinin ortaya atılması bundan.

Keza devletin “parti devleti” haline getirildiği vartada “devlet partisi” olarak kamunun imkân ve araçlarının partizanca kullanılması, toplumu yanıltan uyduruk algı operasyonları yeniden devreye sokuluyor.

Kısacası, “tek kişilik otoriter rejim”de başta devlet kanalları ve TMSF üzerinden iktidara yakın şirketlere devirle yüzde 95’i “iktidara iliştirilen havuz medyası” haline getirilen  “yandaş medya” plâzalarında dolar üzerinden yüksek maaşlarla “besleme yorumcular”ın saptırmalarıyla bir defa daha manipülasyonlarla muallel bayat oyunlara başvuruluyor.

MAHALDE İTTİFAK VE İŞBİRLİĞİ

Bundandır ki ortalığı bulandıran oldubittilere karşı muhalefetin, bilhassa “millet ittifakı” partilerinin işbirliği çalışmaları yaptıkları, yetkili isimlerin kapalı kapılar arkasında görüştükleri haberleri dikkat çekici.  

Parti temsilcilerinin sürekli “işbirliğine kapılarının açık olduğu”nu vurgulamaları tabanda “seçmen ittifakı”na gidileceğinin işâretleri olarak görülüyor.

Seçimlere daha yedi ayın olduğu, merhum Demirel’in “siyasette yirmi dört saat çok uzun bir zamandır” tesbitiyle köprülerin altından daha çok suların akacağı; liderler-genel merkezler nezdinde resmi protokollere kayıtlanan “partilerin resmi ittifakları” yerine, il-ilçe-beldelerde partilerin yerel teşkilâtlarının tek tek değerlendirmelerle ortak belediye başkanı adaylarıyla belediye meclisi üyeleri üzerinde “yerel seçim ittifakları” kuracağı bildiriliyor.

Neticede, genel seçimlerindekine benzer bir “resmi mutâbakat” olmasa da, yerelde tabii ittifaklarla işbirliğinin eninde sonunda sağlanacağı belirtiliyor. 

Bu bakımdan, mahalli seçimlere giderken siyasi iktidarın ardı arkası gelmeyen kumpaslarına karşı muhalefetin demokratik kararlılığı ve işbirliği irâdesi daha da önem kazanıyor…

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