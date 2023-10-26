Yine “Ey İsrail!” Ama yaptırım yok!

İktidardakilerin her fırsatta “yerlilik” ve “millîlik”ten dem vurup muhalefeti “gayr-ı millîlik”le suçladığı süreçte Dışişleri’yle diplomasinin dışlandığı “tek kişilik hükûmet”te İsrail’ vahşetine arka çıkan ABD’ye hâlâ hiçbir yaptırıma başvurulmuş değil.

Tam tersine, halka karşı “Ey İsrail!”, “Ey Amerika!” diye “rest çekilir”ken, perde arkasında İsrail’le ekonomiden tarım ve turizme, savunma-askeri alanlarda ilerletilen kapsamlı işbirliklerinin bir tekini dahi askıya almayan Ankara, Fas’tan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesini iç savaş kargaşası fitnesiyle etnik-mezhebî farklılıklarla bölüp parçalamayı amaçlayan ve Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce “Biz Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanıyız” ikrarlarıyla işbirlikçisi olduğu “tefrika projesi”nde fiilen yer alıyor.

CONİLER TÜRKİYE’DE KONUŞLANDIRILDI

Bilindiği gibi AKP iktidarının ilk aylarında Irak’ı işgale giden 95 bin Amerikan askerinin İskenderun’dan Nusaybin’e silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasını esas alan ve partisinin Genel Başkanı olarak Erdoğan’ın “mutlaka çıkmalı, yoksa maaşları bile veremeyiz!” diye kapalı kapılar arkasında milletvekillerine “tehditli tâlimatlar” yağdırdığı “1 Mart (2003) tezkeresi” TBMM’de reddedilince bu kez Bakanlar Kurulu kararıyla Amerikan askerlerinin silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanması “resmen” sağlandı.

1 Eylül 2004’te Resmî Gazete’de yayımlanan “ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ”le, Amerikan gemi ve uçaklarıyla Türkiye’ye getirilip götürülecek silâh, mühimmat, askerî teçhizat, ikmal maddeleri ile personelinin/askerlerinin Anadolu’daki yedi deniz limanı ile altı hava limanından nakil ve dağıtımına yol açıldı.

Bu girdapta merhum Başbakan Demirel’in başkanı olduğu AP hükûmetinin kapattığı İncirlik’e ilâveten 21 Amerikan üssü ve tesisi ile 2012’den beri ABD ve işgal ortakları hesâbına faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü’nün yanısıra Türkiye’deki onlarca Amerikan askeri üssüyle tesisinin kapatılması bir yana, işlevlerinin geçici olarak durdurulması için bile en ufak bir tavır alınamazken, işlevleri daha da arttırılıp tahkim edildi.

Dahası İsrail’in desteğiyle göz göre göre Suriye’nin kuzeyinde “ülkeyi bölüp parçalama stratejisi”yle elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırarak “uydu devlet” kurdurduğu PYD/YPG’ye karşı hiçbir caydırıcılık sergilenmezken Mehmetçiğin Conilerlerle bölgede ortak devriye gezmesi sağlandı, sağlanıyor.

Ve ABD ve İngiltere gibi emperyal ecnebilerin hegemonyaları hesâbına bölgede “vekâlet savaşı” veren El Kaide’den kalma IŞİD’den El Nusra’ya radikal taşeron örgütlerin Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik terörde “maşa” olarak kullanılması âdeta seyredildi, seyrediliyor…

GÜNDEME GETİRİLMESİNİ İSTEMİYOR…

O denli ki son Gazze saldırılarında Amerikan Dışişleri Bakanı’nın “Ben de Yahudiyim” demesine, Biden’ın kendisinin de “Siyonist” olduğunu bildirip İsrail’in yanında açıkça yer almasına karşı İncirlik Üssü ile İsrail’i koruyan Malatya-Kürecik’teki Füze Radar Üssü”nün kapatılmasına yanaşmayan iktidardakiler konunun gündeme getirilmesinden dahi rahatsız. İsrail’in tam bir şirretlikle sürdürdüğü soykırıma karşı hiçbir tavır alamıyor.

Hâsılı, “tek kişilik hükûmet”te Ankara, Erdoğan’ın “dostum” dediği Trump’ın desteğiyle Kudüs’ü başkent ilân eden, BM kararlarını çiğneyerek yasadışı Yahudi yerleşim birimleriyle istilâsını daha da genişleten, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgal edip bütün Filistin’de zulmü arttıran ve en son üçte biri çocuk altı bin sivili katledip on binlercesini yaralayan İsrail’e ve hâmisi ABD’ye en ufak bir yaptırımda bulunmuyor.

Peki neden?