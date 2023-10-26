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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Yine “Ey İsrail!” Ama yaptırım yok!

Cevher İLHAN
26 Ekim 2023, Perşembe
İktidardakilerin her fırsatta “yerlilik” ve “millîlik”ten dem vurup muhalefeti “gayr-ı millîlik”le suçladığı süreçte Dışişleri’yle diplomasinin dışlandığı “tek kişilik hükûmet”te İsrail’ vahşetine arka çıkan ABD’ye hâlâ hiçbir yaptırıma başvurulmuş değil.

Tam tersine, halka karşı “Ey İsrail!”, “Ey Amerika!” diye “rest çekilir”ken, perde arkasında İsrail’le ekonomiden tarım ve turizme, savunma-askeri alanlarda ilerletilen kapsamlı işbirliklerinin bir tekini dahi askıya almayan Ankara, Fas’tan Afganistan’a yirmi iki İslâm ülkesini iç savaş kargaşası fitnesiyle etnik-mezhebî farklılıklarla bölüp parçalamayı amaçlayan ve Cumhurbaşkanı’nın yıllar önce “Biz Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) eş başkanıyız” ikrarlarıyla işbirlikçisi olduğu “tefrika projesi”nde fiilen yer alıyor.

CONİLER TÜRKİYE’DE KONUŞLANDIRILDI

Bilindiği gibi AKP iktidarının ilk aylarında Irak’ı işgale giden 95 bin Amerikan askerinin İskenderun’dan Nusaybin’e silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanmasını esas alan ve partisinin Genel Başkanı olarak Erdoğan’ın “mutlaka çıkmalı, yoksa maaşları bile veremeyiz!” diye kapalı kapılar arkasında milletvekillerine “tehditli tâlimatlar” yağdırdığı “1 Mart (2003) tezkeresi” TBMM’de reddedilince bu kez Bakanlar Kurulu kararıyla Amerikan askerlerinin silâhlarıyla Türkiye topraklarında konuşlanması “resmen” sağlandı.

1 Eylül 2004’te Resmî Gazete’de yayımlanan “ABD’ne Ait Destek Hamulesinin İthal/İhraç ve Ülke İçi Nakil ve Tevziine Dair Tebliğ”le, Amerikan gemi ve uçaklarıyla Türkiye’ye getirilip götürülecek silâh, mühimmat, askerî teçhizat, ikmal maddeleri ile personelinin/askerlerinin Anadolu’daki yedi deniz limanı ile altı hava limanından nakil ve dağıtımına yol açıldı.

Bu girdapta merhum Başbakan Demirel’in başkanı olduğu AP hükûmetinin kapattığı İncirlik’e ilâveten 21 Amerikan üssü ve tesisi ile 2012’den beri ABD ve işgal ortakları hesâbına faaliyet gösteren Kürecik Radar Üssü’nün yanısıra Türkiye’deki onlarca Amerikan askeri üssüyle tesisinin kapatılması bir yana, işlevlerinin geçici olarak durdurulması için bile en ufak bir tavır alınamazken, işlevleri daha da arttırılıp tahkim edildi.

Dahası İsrail’in desteğiyle göz göre göre Suriye’nin kuzeyinde “ülkeyi bölüp parçalama stratejisi”yle elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla silâhlandırarak “uydu devlet” kurdurduğu PYD/YPG’ye karşı hiçbir caydırıcılık sergilenmezken Mehmetçiğin Conilerlerle bölgede ortak devriye gezmesi sağlandı, sağlanıyor.

Ve ABD ve İngiltere gibi emperyal ecnebilerin hegemonyaları hesâbına bölgede “vekâlet savaşı” veren El Kaide’den kalma IŞİD’den El Nusra’ya radikal taşeron örgütlerin Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik terörde “maşa” olarak kullanılması âdeta seyredildi, seyrediliyor…  

GÜNDEME GETİRİLMESİNİ İSTEMİYOR…

O denli ki son Gazze saldırılarında Amerikan Dışişleri Bakanı’nın “Ben de Yahudiyim” demesine, Biden’ın kendisinin de “Siyonist” olduğunu bildirip İsrail’in yanında açıkça yer almasına karşı İncirlik Üssü ile İsrail’i koruyan Malatya-Kürecik’teki Füze Radar Üssü”nün kapatılmasına yanaşmayan iktidardakiler konunun gündeme getirilmesinden dahi rahatsız. İsrail’in tam bir şirretlikle sürdürdüğü soykırıma karşı hiçbir tavır alamıyor.

Hâsılı, “tek kişilik hükûmet”te Ankara, Erdoğan’ın “dostum” dediği Trump’ın desteğiyle Kudüs’ü başkent ilân eden, BM kararlarını çiğneyerek yasadışı Yahudi yerleşim birimleriyle istilâsını daha da genişleten, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgal edip bütün Filistin’de zulmü arttıran ve en son üçte biri çocuk altı bin sivili katledip on binlercesini yaralayan İsrail’e ve hâmisi ABD’ye en ufak bir yaptırımda bulunmuyor.

Peki neden?

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Yorumlar

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  • Said Yüksekdağ

    26.10.2023 15:48:14

    Peki bu millet nede bunları görmüyor? Neden hâlâ boş hamasetlere kanıyorlar?

  • Hüseyin İlhan

    26.10.2023 13:19:29

    Arşa ulaşan bir hakiakt var.SURİYE bu hale neden ve niçin,kimlerin dahliyle düşürüldü. Suriye de olan-biten ile başta komşumuz ve yarın da bizim için tezgahlanan ve tıkır tıkır işletilen plan nedir. Suriye de müslümanalrın arasında fitne-fesad ve kardeş kavgası için eğitilen 150000 teröristi eğiten ülkelr ve askeri,istihbaratı için ülke idarecilerimiz hangi tedbirleir aalıyor.? SURİYE-MISIR-LİBYK.IRAK-TUNUS-YEMEN vb. islam ülkelrinde daimiyet kazandırılan fitne yi hangi ülkelr planlamakta,desteklemekte ve onların yerli piyonlaroı kim.

  • Seyit Battal

    26.10.2023 13:09:44

    Kimse Allah'ı kandiramaz sadece kendini kandirir

  • Salih baş

    26.10.2023 08:22:38

    Evet neden

  • S.topuz

    26.10.2023 02:56:52

    "La tehzen, innallahe meana! Üzülme, muhakkak ki Allah (c.c) bizimle BERABERDIR! Vallahü alâ külli şeyin GADÎR! ALLAHÜEKBER, ALLAHÜEKBER! Allah c.c her şeyden ve herkesten daha BÜYÜKTÜR! "Allah'ü yütimmi NURİHİ, velev kerihel KAFİRUN!" "Allah c.c NUR'unu tamamlayacaktır, onlar istemese de." Israrla ve devamlı olarak Fiilî ve kavlî Dua ile şifanın kapısını aralayacağız, inşaallah  اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ اٰخِرِ الزَّمَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ فِتْنَةِ الْمَس۪يحِ الدَّجَّالِ وَ السُّفْيَانِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنَ الضَّلَالَاتِ وَ الْبِدْعِيَّاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النَّفْسِ الْاَمَّارَةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شُرُورِ النُّفُوسِ الْاَمَّارَاتِ الْفِرْعَوْنِيَّةِ ٭ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا مِنْ شَرِّ النِّسَٓاءِ ...Tesbihatdan! Duaya ve Sabra devam! "İnnallahe meassabirîn." Allah c.c Sabreden ve müsbet hareket ederek HAK ve HUKUKUNU MÜDAFAA EDENLERLE BERABERDİR! ZALİMLER için yaşasın CEHENNEM! 🌷🤲🌷😔😭😤💗🌙☝️

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