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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Yine işsizlik yanıltmaları

Cevher İLHAN
13 Ağustos 2023, Pazar
VAZİYET

İktidardakilerin “işsizlik azaldı” iddiasının aksine kamu kurumlarının açıklamalarıyla işsizlik kat kat artmış.

Öncelikle İş Kur verilerine göre, Temmuz’da kayıtlı işsiz sayısı Haziran’a göre yüzde 3 artış gösterirken, TÜİK’in bol makyajlı işsizlik rakamları bile vakıayı teyid ediyor. (gazeteler, 8-13, 8.23)

Aslında Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayladığı, 2014’ten Mart 2023’e uzanan dönemin incelendiği Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın “İş Gücü Piyasasındaki Gelişmelerin Makro Analizi” isimli “çalışma raporu”nda Türkiye’deki gerçek işsiz sayısının 3.6 milyon değil, 11.5 milyon olarak belirtilmesi, siyasilerin “kimseyi işsiz bırakmadık” sözünü peşinen boşa çıkarıyor.

Yine TÜİK’in “işgücü istatistikleri”ne göre, Haziran’da bir önceki aya göre istihdam oranının 0.6 puan azalarak yüzde 47.8, 15-24 yaş grubu genç nüfusta işsizliğin 1.2 artışla yüzde 18.6 olması; keza zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan âtıl işgücünün 1.7 puanlık artış ile yüzde 24.2 tahmin edilmesi vaziyeti gösteriyor. (gazeteler, 1.7.23)

“Tek kişilik hükûmet”e geçilmesiyle “işsizler ordusu”na milyonların eklenmesi, işsiz sayısının hâlâ salgın öncesi seviyeye inememesi, “en çok istihdamı yapan iktidar” söylemini berhava ediyor.

Ekonomistlerin değerlendirmesiyle sözkonusu işsizlik istatistikleriyle anketlerinin, yapıldığı tarihte aktif olarak iş arayanlar üzerinde yapılması, son dört ay içinde İş Kur’a müracaat etmeyenlerin “işsiz” sayılmaması “gerçek gizli işsizliğin” çok daha vahim boyutlarını ortaya koyarken, AKP iktidarında genç işsizliğin yüzde 27.1’i, kayıt dışı işsizliğin yüzde 30’ları aştığını tescil ediyor. 

Ve iş bulmaktan ümidini kesen ve iş aramaktan vazgeçen “gizli işsizler”le her iş arayan vatandaşın İş-Kur’a müracaat etmemesi hesâba katıldığında geniş tanımlı ve diplomalı işsizlerin sayısı işsizliğin vardığı korkunç boyutlar gözler önüne seriyor.

KISACA: “Zamları yaparsa AKP yapar”

Seçim sonrası “nass” restine rağmen resmen faizler yükseltildi. Dünyada petrol fiyatlarının artışı yüzde 20’lerde kalırken, akaryakıta iki ay içinde yüzde 95 zam yapıldı. AKP iktidara geldiğinde 1.7 lira olan dolar 27 liraya dayandı. Dövizin fırlamasıyla enflasyon daha da azıyor.

En çarpıcısı, dayatılan zam kasırgasında yılbaşında açıklanan vergi, ceza ve harçlara yeni vergi ve zamların eklenmesiyle gıdada zam oranları daha şimdiden yüzde 100’leri aşarken, yeni BM Başkanı yılsonu enflasyonu yüzde 22’den 58’e “güncelliyor.” Hazine ve Maliye Bakanı yeni vergi ve zamların sinyalini çakıyor.

Bundandır ki Erdoğan’ın meydanlarda tekrarladığı, partisinin seçim afişlerinde yer alan “yaparsa Ak Parti yapar” sloganına nazire yapan muhalefet, “Doğru, bunca ağır vergileri ancak AKP milletin sırtına yükler, bu denli fahiş zamları yaparsa yine ancak AKP yapar!” diyor.

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