Yine “kutuplaştırma siyaseti”

Siyasi iktidarın öteden beri hoyratça suiistimal ettiği “başörtüsü meselesi”ne kanuni teminat hamlesi iktidardakilerin ezberini bozdu.

Cumhurbaşkanı’nın ilk grup toplantısında “çözümü yasayla değil, anayasayla sağlayalım” tepkisi siyasi iktidarın en çok istismar ettiği “istismar malzemesi”nin elinden alınmasının ciddi sıkıntısını açığa çıkardı.

Doğrusu, bir yandan “sivil, özgürlükçü yeni bir anayasa”dan dem vururken, diğer yandan anayasadaki hak ve özgürlükleri mütemadiyen çiğneyen iktidarın, yasama yılının ilk kanun teklifini, muhalefeti, medyayı, sosyal medyayı susturup sindirmekle iktidarın güdümüne alma amaçlı “sansür yasası”nı apar topar Meclise dayatma samimiyet(sizl)iği açıkça sırıtıyor.

Her fırsatta ana muhalefetin geçmişteki söylemlerini serişte etmesi; son yıllarda parti yetkilerinin en üst düzeyde kamuoyunun önünde defalarca özür dileyerek “başörtüsü yasağıyla yanlış yaptık” ikrarlarını görmezden gelme fütursuzluğu bunun göstergesi.

“TOPYEKÛN ŞİFA OLARAK HELÂLLEŞME”

Aslında ana muhalefet liderinin, “Yüzleşmek, topyekûn bir şifa olarak kanayan açık yaraları sarmak, barış ve bütünlük içinde milletin kucaklamasına kapı açmak” amaçlı “helâlleşme yolculuğu” çok önceden başladı. Evvela “ikna odaları” rezaletine karşı insan hak ve özgürlükleri ekseninde dine ve dindarlara saygı perspektifi sergilendi.

Bu süreçte daha 2009’da Bosna’ya başörtüsü götürüp dağıtan Baykal’ın çarşaflıların partiye katılma töreni sonrası “çarşafı meşrulaştırdınız!” itirazlarına “Çarşaflılar da bu ülkenin insanı, onların çocukları da şehit oluyor, kimsenin giyimine karışmaya hakkımız yok” sözleriyle dini değerlerle barışın açık sinyali verildi. (gazeteler, 4.2.09)

Peşinden Kılıçdaroğlu’nun “Hatalarımızdan birisi, başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik; çok samimi içten söylüyorum, bu yanlıştı” özeleştirisiyle “helâlleşme süreci”nin zemini oluşturuldu. Başörtüsü yasağı mağdurları” da “helâlleşme” kapsamına alındı.

Akabinde “başörtüsü yasağının doğru olmadığı”nı, iktidara geldiklerinde bir başörtülüye bakanlık görevi verebileceklerini belirtip, “onların acılarını anlamalıyız, gelecek için iyi bir vizyon belirlemeliyiz” ifadesiyle tahkim etti. (gazeteler, 15.1.20, Habertürk Tv, 18.11.21)

SULANDIRMA TAKTİĞİ

Belli ki iktidardakiler sırf politik sâiklerle bu ciddi öneriyi de sulandırma taktiğinde.

Bu yüzden muhalefetin “yeni anayasa, yeni Meclisin işi olacak” cevabını Cumhurbaşkanı “olacağı buydu zaten” diye geçiştiriyor. Sırf basit siyasi hesapları uğruna siyasetin milletin müşterek dini değerlerine saygı ve hizmetini hazmedemiyor. İstiyor ki tahrikkâr siyasetle dini hassasiyetler üzerinden sürekli çatışma ve kutuplaşma olsun.