Yine oyalama oyunu mu?

Türkiye ile Suriye arasında bakan düzeyinde ilk resmi temasların başlaması, AKP iktidarında on bir yıl sonra da olsa duvara toslayan “Suriye politikası”ndan cayılacağı ümidini verirken, peşinden gelen farklı çıkışlar yeniden bir dizi komployu söz konusu ediyor.

Bir taraftan “ülkede her şey yoluna girdiğinde buraları devredeceğimizi hep söylüyoruz” diyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun diğer taraftan “Suriye muhalefetinin garantörüyüz, onların haklarının hilafına hareket etmeyiz” diye konuşması bu husustaki tereddütleri arttırtıyor…

Ankara “Şam’ın şartları”na bigâne

Mâlum daha 2013’te Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim, “Katar ve Suudi Arabistan olarak, ABD, Türkiye ve diğer güçlerle birlikte Suriye’de silâhlı gruplara askeri destek verdik, Dünyanın her tarafından binlerce yabancı militanı Türkiye’den geçişle bu ülkeye yığarak radikal terör örgütlerine devşirdik, bir yığın para harcadık” itirafında bulunmuştu.

Her defasında Ankara’dan tepki verilse de 2018’de iktidara yakın bir gazetenin yazarı, “Bizim Suriye’de ‘muhalif gruplar’ diye terör örgütlerine verdiğimiz desteği ve Esad rejimini bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım” diye vakıayı ikrar etmişti. (Mehmet Barlas, Sabah, 2.1.18)

Vakıa şu ki ABD’nin 50 bin TIR dolusu silâh ve mühimmatla 100 bin militanını silâhlandırıp “askeri üsler” kurduğu işbirlikçisi PYD/YPG’ye “güdümlü devlet” oluşturduğu sahada Mehmetçiğe Conilerle ortak askeri devriye gezdirilmesi çelişkisi sürüyor.

Kısacası bu vartada, küresel işgalcilerin Suriye’yi etnik ve mezhebi iftiraklarla bölüp parçalamada istimal ettikleri terör örgütlerine karşı ciddi bir mücadele verilmiyor.

“Barışılıyormuş” gibi mi yapılıyor?

Anlaşılan, Suriye’ye çöken emperyal işgalciler adına “vekâlet savaşı” veren hegemonyalarının hizmetçisi taşeron radikal örgütlerin tasfiyesinde Ankara’dakiler Şam’la işbirliğine hâlâ gevşek.

Sormak lâzım; ülkeyi baştanbaşa tahriple en az beş milyonu Türkiye’de olmak üzere nüfusunun üçte birini bulan on milyon insanı yurdunu terk ederek “sığınmacı” durumuna düşüren ve bütün bölgeye her yönüyle kaybettiren akıbetsiz “Suriye politikası” neden hâlâ sürdürülüyor?

Gerçekten, muhalefetin aklıselim ikaz ve çağrılarına karşı, “her iki ülkenin topraklarında birbirlerine karşı terör örgütlerini barındırmaması ve birlikte terörle mücadele”yi esas alan,1998’de merhum Demirel’le Hafız Esad’ın imzaladığı “Adana mutâbakatı” niçin gündeme getirilmiyor?

Ve bu kırılganlık, “Suriye ile barışıldığı’ algısıyla oylama oyunu mu oynanıyor?”, “seçim öncesi ‘barışılıyormuş’ gibi yapılıp ‘tefrika projesi’ seçim sonrasına mı öteleniyor?” sorularını sorduruyor. Ankara’nın “Suriye meselesi”ndeki samimiyetini bir defa daha sorgulatıyor…

Oysa artık her türlü komplodan vazgeçilip Ankara’nın Şam’la ciddi işbirliğine gitmesi gerekiyor.