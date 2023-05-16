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16 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Yine sandık katakullileriyle…

Cevher İLHAN
16 Mayıs 2023, Salı
Seçim kampanyasında sergilenen provokatif manipülasyonlar ne yazık ki fütursuzca seçim sonuçları üzerinde de yapıldı.

Seçim sath-ı mâilinde devletin kanalı TRT’nin “millet ittifakı”nın ortak adayı Kılıçdaroğlu’na canlı yayında sadece 32 dakika, “cumhur ittifakı” adayı Erdoğan’a 32 saat yani tam 60 kat daha fazla yer vermesiyle açığa çıkan ve devlet imkânlarıyla araçlarını hoyratça kullanan “iktidar cephesi”nce yine algı operasyonları yapıldı.

Kamu malı olan devletin ajansı sâbıkasına rağmen bir defa daha devreye sokuldu.    

Daha ilk dakikada seçmenlerin moralini bozma, muhalefete mensup sandık başındaki müşahidlerin sandıklarını terkini sağlama, seçmeni sindirme, moralini bozup yıldırma ve çarpıtılan sonuca ortam oluşturma oyunlarıyla tam bir “psikolojik harekât” yapıldı.

PLÂNLI ALGI OYUNLARIYLA…

Sandıkların açılmasından itibaren sürekli manipülatif rakamlar veren AA’nın yanısıra Erdoğan’ın oylarının düşmesi üzerine saat boyu veri akışını bazıları saatleri bulan ve sayımı defalarca durduran YSK on binlerce sandıkta beş - altı milyon oyu sisteme sokmazken, saatlerce veri akışını durdurma ve sırf ıslak tutanakların “millet ittifakı” partilerinin eline geçmemesi komplosu kuruldu.

Üç saat boyunca hiçbir veri bildirmeyen YSK, oylarının yüzde 50’nın altına indiği sırada önce yüzde 58-59’larla büyük bir farkla önde “başlattığı” Erdoğan’ı evvela yüzde 51’de tutup ardından yüzde 50’de dondurarak sandık sayımlarını durdurdu.

PARTİZANCA MANİPÜLASYONLARA KARŞI

Özetle, seçim gecesi olup bitenler elbette daha sonra ayrıntılarıyla ortaya çıkacak. Ancak AKP iktidarında, özellikle 2017’deki referandumda iki buçuk milyon “mühürsüz oy pusulası”nın yasaya aykırı olarak sisteme sokulmasında ve 2019 yerel seçimlerinde aynı zarfa konulup aynı sandığa atılan dört oy pusulasından AKP’nin önde olduğu üç pusulanın kabul edilip sadece “millet ittifakı” adayının kazandığı oyların “iptal” edilmesine benzer garabetlerle bu seçim de oldu bittiye getirildi.

Elinde seccade ile miting meydanlara çıkılması, camilerde miting yapılması, dinî-tarihî mekânlara Erdoğan’la partisinin boy boy afişlerinin asılması gibi istismarlar, “partileşen devlet”te valilerin, kaymakamların AKP’li adaylarla, parti teşkilâtlarıyla açıkça seçim çalışmalarına katılması, kamu kurumlarının, savunma sanayinin propaganda malzemesi edilmesiyle devletin partizanca suiistimali yetmedi; yeniden “sandık manipülasyonları”na başvuruldu.

Kısacası, Kılıçdaroğlu’na yüzde 50’yi aştırmama, her halûkârda “Erdoğan’a kazandırma” hesâbıyla ikinci tura bıraktırma uğruna, tarafsız ve âdil olması gereken devlet kurumları kullanıldı.

Bunun içindir ki ikinci tura giderken “seçimi devlet eliyle manipüle etme manipülasyonlarının, katakullilerin mutlaka önü alınmalı… 

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