Yine siyasî hesâplarla...

VAZİYET

Bilindiği gibi “iktidar cephesi”, Meclis’te bütün kanun teklif ve tasarılarına dair muhalefetin verdiği teklif ve önergeleri sırf siyasi sâiklerle muhalefete mal etmemek için fütursuzca “hayır” dedi.

Bu sâikle iktidar cenâhı, 41 vatandaşın can verip 1600’den fazlasının yaralandığı Elazığ - Malatya depremi sonrası “Depremlerde ihmallerin araştırılması, alınması gereken önlemlerin görüşülmesi amacıyla âcil bir çalışma yürütülmesi” ile AKP iktidarında 65 milyarı bulduğu belirtilen “deprem paraları”nın nereye harcandığı”na dair muhalefetin verdiği önergeleri bile reddetti. En son “infaz yasası”nda da muhalefetten gelen 100’den fazla önergeyi fütursuzca kabul etmedi.

Garip olan, özellikle son üç yıldır muhalefetin kanun teklif ve önerilerini fütursuzca geri çeviren, muhalefet partilerinin ayrı ayrı verdikleri sağlık çalışanlarına şiddetin cezalandırılması hakkındaki on biri teklifi reddeden “iktidar bloku”nun kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geçtiğimiz hafta aynı teklifi Meclis Genel Kurulu’nun önüne getirmesiydi.

Beklenti, bu kez muhalefetin karşı çıkmasıyla kamuoyu nezdinde “biz getirdik, muhalefet reddetti” söylemiyle yine siyasi propagandada kullanılmasıydı…

Ancak muhalefet partilerinin ittifakla iktidar partisinin önergesine oy vermesi bu hesâbı bozdu. Böylece, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen “kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçları”nda ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırıldı. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmayacağı yasalaştı.

Ve bir gün önce reddettiği teklifi bir gün sonra gündeme getiren bu vaziyet, bir buçuk senedir Meclis’in gündeminde bulunan ve muhalefet partilerinin verdikleri önergeleri her defasında reddeden “iktidar cephesi”nin felâket gününde dahi hâlâ kamplaştırıp kutuplaştıran ve en hayati konuları politik polemiklerle tahrik edip alevlendiren siyasi hesâplar peşinde olduğunu bir defa daha ortaya koydu.

Yazık değil mi?

İBRET

“Garazkârâne tarafgirlik”le...

Geçtiğimiz hafta videokonferans ile partisinin belediye başkanlarına seslenen Cumhurbaşkanı, koronavirüsle mücadele sürecinde belediyelere önemli hizmetler ve görevler düştüğünü vurgulayıp, “tenceresi kaynamayan vatandaşın vebali üzerinizde” uyarısında bulundu. (gazeteler, 2.4.20)

Oysa Cumhurbaşkanı’nın bu uyarıları aslında sadece partisine mensup belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları ve kamu görevlileri için geçerli idi.

Ne var ki Cumhurbaşkanı’nın bir tek partili belediye başkanlarıyla görüşüp başta üç büyük şehir olmak üzere muhalefete mensup illerin belediye başkanlarıyla videokonferansla da olsa bir araya gelmemesiyle ülke nüfusunun yüzde 49’u dışlandı. Ve bu durum, “başta on bir büyükşehir ile muhalefetteki illerin sorumluluğu da hükûmette değil mi? Cumhurbaşkanı’nın partilileri dışındaki başkanların alacağı tedbirler kendisini ilgilendirmiyor mu?” sorularını sordurdu.

Gerçekten, Cumhurbaşkanı’nın ikazıyla “tenceresi kaynamayan vatandaşın vebali belediye başkanlarının üzerinde” ise Belediye Kanunu ile Büyükşehir Kanunu’nun “belediyelerin şartlı - şartsız bağış alabilecekleri - bağış toplayabilecekleri”ne ilişkin açık hükümlerine rağmen, İçişleri Bakanlığı’nın “genelgesi”yle neden bağış kampanyaları engelleniyor? Milletin bağışları bloke ediliyor; aşevlerinin parasına el konuluyor?

Doğrusu felâket ve musibete karşı yapılan yardımların engellemesiyle haksızlığa ve zulme varan siyasi ihtirasın bu denli adâlet ve insaftan yoksun ideolojik körlüğü, Bediüzzaman’ın istiâze ettiği, “garazkârâne tarafgirlik”le dejenere olup “şeytanı melek, meleği şeytan” gösteren “menfaat üzerine dönen canavar siyaset”in “fenâ neticeleri”ni bir defa daha deşifre ediyor.

İbret-i âlem olarak…

GARABET

“Sosyal medyaya yasak” geri çekildi ama...

Koronavirüs salgınına hükûmetin aldığı “ekonomik önlemler”in tartışıldığı süreçte peşpeşe “evde kal” çağrıları yapılırken, sosyal medyada “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok…” tepkisini gösteren bir vatandaşın videosunun sosyal medyada sıkça ve çokça paylaşılması üzerine evine baskın yapıldı; bilgisayar ve telefonuna el konularak gözaltına alındı ve ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ve sosyal medyada “Nasıl evimde kalayım!” diye yakınan vatandaşların bile “bir cürüm işlemiş” gibi gözaltına alınması, Türkiye’de Twitter, YouTube, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya ağlarının polis denetimine açılmasını öngören ve “kullanıcı verilerini kontrol”le ağ sağlayıcılarının sosyal medya kullanıcılarının bütün metin, görüntü, ses, konum, içerik, bilgi, veri ve paylaşmalarını savcılıklara bildirilmesine dair “sosyal medya yasakları ve sansürü” denemesini sözkonusu etti.

Bundandır ki her ne kadar kamuoyundan gelen yoğun itirazlar üzerine gece yarısı “torba yasa”dan son anda çıkarılsa da, kulislerde ilk fırsatta daha bu yasağın daha geniş bir biçimde getirileceği, bunun temrinlerinin ve hazırlıklarının yapıldığı belirtiliyor.

Kısacası, medyaya düşünce ve ifâde özgürlüğünün cezalandırılmasının yanısıra Türkiye sosyal medya kanallarını da cezalandırma ve kapatma denemesi ile karşı karşıya gelme garabetini gördü.

SÖZÜN ÖZÜ

“Sen öyle bir zâfiyet, acz, fakirlik, miskinlik gibi hallere mahalsin ki, ciğerine yapışan ve çok defa büyülttükten sonra ancak görülebilen bir mikroba mukavemet edemezsin; seni yere serer, öldürür...”

(Mesnevi-i Nuriye, 75)