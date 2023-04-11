Yine tehditli korku siyaseti

“Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem” işbirliğini dağıtamayan, “millet ittifakı”nda çatlak meydana getiremeyen “iktidar cephesi”, yeniden “Erdoğan’ı sandıkta yenseler de iktidardan gitmez, koltuğu bırakmamak için herşeyi yapar” telkiniyle milleti korkutma peşinde.

Daha önce ana muhalefet partisi liderini linçe kalkışılması, muhalefet milletvekillerine ve iktidarı eleştiren gazetecilere provokatif saldırıların ardından son günlerde peşpeşe “millet ittifakı” partilerinin binalarına yakın silâhlar patlıyor, “dehşet siyaseti” pompalanıyor.

El altından “ ‘tek kişilik ucûbe yönetim’in direteceği, çok kirli oyunların oynanacağı korkusu tahrik ediliyor. Daha baştan seçmeni sindirme, “sandığa gitme irâdesini” kırma ve bir nevi “teslim alma”ya yönelik algı operasyonları yapılıyor…

Çarpıcı olan, Saray ve çevresinin de bu “korku siyaseti”ni ateşleyip alevlendirmesi. Bir nevi “psikolojik harp”le toplumu kutuplaştıran zehirli nefret diliyle “korku siyaseti”ni tam gaz sürdürmesi.

SEÇMENİ KORKUTUP SİNDİRME…

Belli ki dini istismarla “siyasetin bir parçası” haline getirilerek seccade, başörtüsü, cami ve namaz gibi dinî değer ve semboller üzerinden politik polemikler tırmandırılıyor. Bütün devlet imkânları sonuna kadar kullanılarak, devlet kanalları ile güdüme alınan “havuz medyası”nın yoğun asparagasları ve “terör tehdidi ve şantajı” propagandasıyla vatandaşların irâdeleri manipüle edilmeye uğraşılıyor.

Maksat, “millet ittifakı”na, “parlamenter sistem”e artan ilgi ve inancı, hukuka, sandığa, demokrasiye olan güveni meşruiyet dışı yöntemlerle kırmak. “Terör tehlikesi” hassasiyetini tetikleyerek vatandaşların irâdelerini manipüle etmek.

İktidara karşı irâdesi ortaya çıkan ve yüzde 60’a, 70’e varan milletin “oylarımız korunmayacak” korkusuna kapılmasıyla irâdesini sandığa yansıtmaktan çekinmesini sağlamak.

Kısacası, bir defa daha seçimleri karambole getirme komplosu kuruluyor.

Özetle, “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun “her türlü provokasyona mâruz kalacağız, sakın provoke olmayın!” ikazıyla siyasi rant uğruna “tehditli korku siyaseti” sergileniyor. Yine “korku siyaseti”yle seçmeni korkutup sindirme kumpası kuruluyor.

Ama boşuna, zira bu tür “bayat kumpaslar ve komplolar” artık kâr etmiyor; millet bu tür oyun ve tertiplere kanmıyor…