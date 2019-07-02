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2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Yine Trump’ın “oyalama taktiği”

Cevher İLHAN
02 Temmuz 2019, Salı
Ankara’nın “sorun olmadığı” propagandasına karşı Amerikan Savunma Bakanı Vekilinin, Türkiye’nin Rus yapımı S-400’lerden vazgeçmemesi halinde dayatacakları “yaptırımlar mektubu” da yenilenen İstanbul seçimi hayhuyunda gürültüye getirildi.

S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programından çıkarılacağı; F-35 programının askıya alınacağı, Arizona’daki ile Florida’daki Hava Üslerinde F-35 kullanımı eğitimini gören 42 Türk öğrencinin ABD’yi terk etmesinin isteneceği bildirilmiş. Türkiye’de F-35’ler için parça üreten firmalara yeni iş verilmeyeceği; F-35 Ortak Program Ofisi’ne ait üslere Türk Hava Kuvvetleri personelinin girişinin yasaklanacağı, ABD’ye gitmesi plânlanan 34 pilotun eğitim sürecinin iptal edileceği benzeri bir dizi yaptırımlarla tehditler savrulmuştu.

Türkiye’ye 31 Temmuz’a kadar mühlet tanıyan şantajlarla dolu “Pentagon mektubu”na Ankara’nın on iki gün sonra verdiği cevapta “müttefiklik ruhuna uygun olmayan üsluptan rahatsızlık”la yetinilip “karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyalogun sürdürülmesinin önerilmesi” benzeri yumuşak ifâdelerle âdeta alttan alarak işin geçiştirilmesi, Ankara’dakilerin halka karşı her fırsatta “dik duruyoruz”, “tâviz vermeyeceğiz”, Kimse Türkiye’ye ayar veremez!” çıkışlarının altının boş olduğunu ve dış politikadaki kırılganlığı ortaya çıkarmıştı. (gazeteler. 18.6.19)

ENDİŞE VE İSTİFHAMLARI ARTTIRIYOR

Japonya’da yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrası “Türk ekibi çok iyi bir ekip, hiçbir hollywood setinde böylesine insanları bir araya getiremezsiniz. (S-400 konusu) Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz” diyen Trump’ın “Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bu gerilimde Erdoğan’ın suçu yok. Ben kendisi ile çok iyi anlaşıyorum” övgüsüne karşı Erdoğan’ın “Pazarlıkta çetin biriysem -ki severim- bu iyi bir şey. Trump bazı şeyleri ifade ederken zihin arkasında birşeyler saklamıyor” diye “Trump’ın samimiyeti”ne vurgu yapması kapalı kapılar arkasında neler konuşulduğunu merak ettiriyor.

Erdoğan’ın “Savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, atacağımız adımlar var, ama her şeyden öte bir stratejik ortaklığımız var. Bu stratejik ortaklığımız tabii birçok alanda dayanışmamızı adeta teşvik ediyor. Bundan sonraki süreçte de bu dayanışmamızın aynı şekilde devam edeceğine olan inancım tamdır” diye konuşup “Anlaşırsak Amerikan Patriot füzelerini de alırız” demesi bu konudaki istifhamları arttırıyor.

Yine “Tabii Sayın Trump’ın Türkiye ziyaretinde iş konseyini de yapmak suretiyle bu işi çok daha ileriye taşımış olacağız. Bu arada biz THY olarak 100 tane Boeing uçağı alıyoruz. Halkbank konusunun da kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz” cümlesi vaziyeti açığa çıkarıyor.

TEMİNATSIZ “TEMENNİLER”DEN İBÂRET…

Gerçek şu ki, Türkiye’nin S 400’leri almasının ardından Pentagon ve Kongre’de “ABD’nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası” kapsamında sözkonusu yaptırımlarla ilgili üç yasa onaylamayı bekliyor. Ve altı aya kadar erteleme yetkisi var, ama Türkiye’ye karşı “yaptırımlar listesi”nin uygulanması Trump’ın değil, Amerikan Kongresi’nin uhdesinde.

Kongre’nin “yaptırımlar”ı iptali için ise Trump’ın Türkiye ile Rusya’nın ilişkilerinin azaldığını delilleriyle ortaya koyacağı bir “mektub”u göndermesi gerekiyor.

Nitekim görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Sayın Cumhurbaşkanımız, stratejik ortaklığımıza zarar verebilecek çabalarla ilgili endişelerini paylaşmışlardır” cümlesi de aslında Trump’ın sözü”ne güvenilmediğini ortaya koyuyor.

Özetle, Trump’ın Osaka’da Erdoğan’a verdiği “sözler”in hiçbir teminatı yok. Ve Erdoğan - Trump görüşmesinde verilen “vaadler” ve “sözler”, yine Türkiye’yi oyalama ve öteleme taktiği olarak “temenniler”le ibâret kalacak gibi görünüyor. Şimdiye kadar olduğu gibi…

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