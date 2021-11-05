Yine yanıltma ve çarpıtmalar…

Kayıtsız başbaşa görüşmeden sonra “ABD maalesef terör örgütlerine beklenenin çok çok üstünde destek veriyor” ikrarının ardından günlerce “yandaş medya”da propaganda edilen Biden’le son görüşmenin de neticesizliği üzerine “tek kişilik yönetim”in “dış politikası”nın akıbetsizliği tartışılıyor.

Öncelikle Türkiye’nin 2.5 milyar dolar ödediği ve Cumhurbaşkanı’nın Nisan 2020’de aktifleştireceğini vaad ettiği, ancak hangarlarda bekletilen S-400 füzeleri rezervi kaldırılmış değil.

Bile bile teslim edilmeyen altı adet F-35 savaş uçağına ödenen 1.4 milyar doların tazmini için F-16 savaş uçaklarıyla yedek parçalarının temini talebi Kongreye havale edilmiş.

Keza ABD’nin suçüstü yakalayıp 100 bin dolar karşılığında 5 milyon dolarlık teminat mektubuyla, soruşturma görevlileri ve FBI’ın istediği zaman ikametgâhında arama yapabilmesi ve sadece savcılığın sağladığı cep telefonu ile bilgisayarı kullanabilmesi şartlarıyla kefâletle salıverilen, kimliğini değiştirip Aaron Goldsmith ismini alan “Reza Zarrap” Amerikalıların her an kullanabilecekleri bir “Demokles’in kılıcı” olarak Türkiye’nin başında sallandırılıyor.

Türkiye’ye 40 milyar dolar zarar kesilebilecek “Halk Bank davası” tehdidi sürüyor. “Amerika’nın hasımlarıyla mücadele yasası”yla Türkiye’ye “ağır ekonomik yaptırımlar” dayatılmaya devam ediliyor…

İNCİRLİK KAPATILMAZKEN, “İSRAİL’E KALKAN” KÜRECİK AÇILDI…

Oysa daha önce ABD ile patlak veren derin krizlerde Ankara’da ciddi ve kararlı tavırlar konuldu. Bunun en bâriz bir örneği, Adalet Partisi (AP) hükûmetinde merhum Başbakan Süleyman Demirel’in, 1967’deki Altı Gün Savaşında ABD’nin Araplara karşı İsrail’e destek için İncirlik Üssü’nü kullanma baskısına, “Müslüman kardeşlerimize karşı ülkemdeki üslerin kullanılmasına izin vermem” tepkisiyle Türkiye açıkça Filistin’in yanında, İsrail’in karşısında yer aldı.

Yine 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtının ardından AP’nin başını çektiği koalisyonun Başbakanı olarak kucağında bulduğu “Amerikan silâh ambargosu”nun yanlışlığını dönemin ABD Başkanı ile Dışişleri Bakanına “Bizi sert tedbirler almaya zorlamayın!” uyarısından bir sonuç alınamaması üzerine, İncirlik’le Türkiye’deki bütün Amerikan üs ve tesislerini kapattı.

25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnâmesiyle “Sayıları 21’i bulan üs ve tesislerde Amerikan bayrakları indirilerek yerine Türk bayrakları çekildi; beş bin Amerikan askeri ve sivil personeli devre dışı bıraktırıldı, Amerikan istihbaratı yüzde 40 kör edildi.” (Güneri Cıvaoğlu, Milliyet, 7.1.17)

Şimdi ise Amerikan Dışişleri sözcüsünün “Başta İncirlik olmak üzere Türkiye’deki üslerimiz sayesinde YPG’ye en hızlı hava desteği veriyoruz” ifâdesine karşı, birkaç defa sözü edilse de AKP iktidarında “İncirlik’in kapatılması” gündeme bile gelmedi. Dahası Müslüman komşu ülkeler İran ve Suriye’yi hedef alan “İsrail’e kalkan” Malatya-Kürecik Radar Üssü kuruldu.

Suriye’nin kuzeyinde bir “güdümlü devlet” kurma peşindeki PYD/YPG’ye her türlü ağır silâh ve mühimmat sevkiyatıyla lojistik desteğin önemli bir kısmının yapıldığı İncirlik Üssü’ne bigane kalındı.

Bu arada mesela 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de Türk askerinin başına çuval geçiren Amerikalı işgalci general Ankara’da âdeta bir “kahraman” gibi karşılandı! “One minute”nın arkası gelmezken, on vatandaşımızın hunharca katledildiği “Mavi Marmara davası” ıskartaya çıkarılıp maktulleri ve İsrail’in kanlı işgalini protesto eden eylemcileri suçlama garabeti sergilendi…

“ÜZÜNTÜLERİNİ BİLDİRMEK”LE YETİNİYOR…

Yine Cumhurbaşkanı’nın “dostum” dediği Trump’ın cüretlendirmesiyle Kudüs’ü başkent ilân eden, BM kararlarını çiğneyerek yasadışı Yahudi yerleşim birimleriyle istilâsını daha da genişleten, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni işgal eden, Filistin’e zulmünü arttıran İsrail’e “zâlim terör devleti” söylemli “Ey İsrail!” restleri iç politikada malzeme edilerek siyasî rant devşirilirken, tarımdan tohumculuğa, turizmden telekomünikasyona, ekonomik ve savunma sanayii işbirliğine ilişkin altmıştan fazla anlaşmadan bir teki “iptal” edilmedi, askıya dahi alınmadı.

Türkiye, hâlen ABD ile birlikte hareket ederken Fırat’ın doğusunda Mehmetçik Conilerle ortak devriye geziyor. Fırat’ın batısında ABD ile küresel emperyal işgalcilerin taşeronu radikal örgütlerin korunup kollanması durumuna düşülmüş.

Hulâsa, Amerikalıların Türkiye’yi “stratejik ortaklığa” sığmayan tahkirli fütûrsuzluğuna karşı Ankara’dakiler, garip hayıflanmaların, yakınmaların ve temennilerin ötesine geçmiyor. Her fırsatta “Ey Amerika!” diye meydan okuyan Cumhurbaşkanı, “ABD’nin PYD’ye desteğini artık sonlandırılmasını dile getirdik” diye geçiştirip sadece “üzüntülerini bildirmek”le kalıyor.

Ve “iktidara iliştirilmiş medya”da bu kez “Cumhurbaşkanı’nın “ABD ile ipleri kopardığı” tecâhülü ârifliğiyle fiyasko karambola getiriliyor.

Yine yakınmalı yanıltma ve çarpıtmalarla…