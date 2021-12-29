Yine yargısız infazla “terörist” ithamı

Evvelâ muhalefetten seçilen belediye başkanları hiçbir yargı kararı olmadan görevlerinden alınıp yerlerine mülki amirler ya da seçimleri kaybeden iktidar partisi adaylarının “kayyım” olarak atanmasıyla millet irâdesi yok sayıldı. Demokrasi, hukuk, insan hak ve hürriyetleri gasbedildi.

Yüz binlerce işyerinin kepenk indirdiği, milyonlarca işsize milyonların eklendiği ağır ekonomik krizin üzerine gelen salgında milyonlarca vatandaşa çeşitli yardım ve desteklerde bulunan muhalefet belediyelerine iktidarca yoğun baskılar uygulandı; çalıştırmamaya, hizmetleri engellemeye yeltenildi.

Belediyelerin kanunda açıkça yer alan “bağış ve yardım kampanyaları” yasaklandı. Halka gıda kolilerinin ulaştırılmasına müsaade edilmedi. Açtıkları aşevleriyle sahra hastaneleri bile kapatıldı. Hesapları bloke edildi, hayatî yatırımlar için talep ettikleri kredileri kesildi, borçlanmalarına mani olundu.

“TERÖRİSTSELER” NEDEN TUTUKLANMADILAR?

Ve bütün bunların bir sonuç vermemesi üzerine yeni kumpaslar kuruldu.

Önce Cumhurbaşkanı’nın “15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar” iddiasının peşinden İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medyadan “İBB ve bağlı kuruluş ve şirketlerinde yüzlerce personelin terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikâyetler üzerine, konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığı” açıklaması geldi.

Akabinde kendisiyle ilgili vahim ifşaatlara cevap vermeyip İstanbul Belediyesi’nde 557 terörist olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı’nın on sekiz günlük suskunluğun ardından “Daha önce PKK/KCK ile iltisaklı, hapse girmiş, özellikle dağda bulunmuş, polisimizin öldürülmesi eylemlerine katılmış ve yargı tarafından tescil edilmiş ve yine FETÖ’den ihraç ettiğimiz ve TSK’dan ihraç edilmiş ByLock kullanıcısı birçok kişinin yoğunlaştırılmış olarak İBB’ye işe alındığını belirledik” diye konuşması dikkat çekici oldu.

Çarpıcı olan, Cumhurbaşkanı’nın tetiklemesiyle 15 Temmuz Hâdisesi’nden sonra 20 Temmuz’da dayatılan OHAL KHK’larıyla tamamen istihbarat jurnallerine, sahte ihbarlara dayanarak hiçbir hukukî değeri olmayan “iltisak” ve “irtibat”la yüz binlerce kamu görevlisinin yargısız infazla ihrâcı, on binlerin sorgusuz-sualsiz tutuklanması hukuksuzluğunda olduğu gibi, yüzlerce vatandaşın yine mesnetsiz “iltisak”la lekelenmesine tevessül edilmesi.

“DOLAR FAİZLİ SOYGUN” KARAMBOLA GETİRİLİYOR

Aslında işin içyüzü, Bakan’ın ithamlarına karşı “Bekledim ki terör örgütü üyesiyse gelip, tutuklayacak. Yalanı konuş, iftirayı at, köşene çekil!” diyen İmamoğlu’nun, 15 Aralık’ta teftiş kurulunda araştırma ve soruşturmaya izin verdiğini ve resmen yazı yazdığını bildirip, “Dedik ki ‘kimdir bunlar, listeyi yollayın, biz de idarî olarak gereğini yapalım. Sayı verip hükümde bulunuyorsunuz, terörist ise tut kulağından, götür at hapse!” tepkisiyle açığa çıkıyor.

Bütün çalışanları Adalet Bakanlığı’nın “adlî sicil kaydı”yla işe aldıklarına dikkat çeken İmamoğlu’nun “teröristlere ‘sabıkası yok’ kaydı verilmişse bu durumda soruşturma açılması gereken yer Adalet Bakanlığıdır. Veya 557 teröristi bunca zamandır tutuklamıyorsa bir başka soruşturma açılması gereken yer İçişleri Bakanlığı’dır” ifadesini teyid ediyor.

Gerçekten, nasıl oluyor da Adalet Bakanlığı, İçişleri’nin “polisimizin öldürülmesi eylemlerine katıldığı yargı tarafından tescil edilmiş teröristler”in “sabıkasının olmadığı” belgesini vermiş? Varsa belge-bilgileri işleme sokması gereken Bakanlık, neden aylardır seyrediyor? Niçin hukukta yeri olmayan “irtibat” ve “iltisak”la 86 bin çalışanı töhmet bırakan hukuksuzluklara başvuruyor!

Belli ki ilk seçimde iktidardan gitme paniğine kapılan “iktidar cephesi” ortada hiçbir soruşturma ve kovuşturma ile mahkeme hükmü olmadan yine topyekûn “terörist” iftirasını savuruyor.

En son “Nas var” diye güya “faiz karşıtlığı” söyleminin ardından piyasaya sürülen “dolar kuru faizli TL mevduatı”nın tam bir faiz olduğunun bâriz bir biçimde ortaya çıkması üzerine bu kez tam gaz “millet ittifakı” belediyelerini kriminalize edip kötüleme ve yıpratma stratejisi güdülüyor.

Ekonomi politikaları”nı, son döviz kumpasını eleştirip deşifre eden yirmi altı ekonomiste BBDK suç duyurusunda bulunurken, doların 18 liraya fırladığı 20 Aralık gecesinde Hazine Bakanı’nın “vatandaşları çarpan spekülasyon” ikrarıyla büyük döviz satışı soygunu/vurgunu karambola getiriliyor.

Yine gündemi saptırmakla ortaya çıkan vahameti manipüle etmek ve gerçekleri karartmak uğruna.