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22 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Yine “yargıya müdahale” çarpıklığı

Cevher İLHAN
22 Aralık 2022, Perşembe
İmamoğlu’na “siyasi yasak” getiren yargılamanın “tepeden tâlimatlı siyasi bir tezgâh” olduğu ortaya çıkarken iktidardakilerin daha ilk saatte “yargıya müdahale edilmediği” açıklamaları göz göre göre çarpıklığı deşifre etti.

Görünen o ki “ahmak” lâfını sarf edene hiçbir soruşturma açılmayıp, “aynen iâde eleştirisini “hakaret” sayan “iktidar cephesi” “siyasi yasak cezasına vicdanım elvermez” diyen hâkimi sürerken, daha bir ay önce “ahmak’ lâfını Bakana söylediği bellidir” diyen yeni hâkimin tam tersine “kanaat”le bir siyasi eleştiri üzerinden milyonlarca vatandaşın oyuyla seçilen bir belediye başkanına “siyasi yasak” getirmesiyle açıkça ortada olan “yargıya müdahale”yi karambola getirmek peşinde.

Oysa son İstanbul seçimlerinde aynı zarfa konulan üç pusuladan bir tek AKP’nin kaybedip “millet ittifakı” adayının kazandığı İBB başkanlığı seçiminin “iptali” çarpıklığında olduğu gibi AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik ucûbe yönetim”de her fırsatta yargıya müdahale edilmiş.

“Bu fakir bu görevde olduğu müddetçe o teröristi alamazsın!” dediği, casusluktan 35 yıl hapisle yargılanan Rahip Brunson’un Trump’ın “ahmak olma, akıllı ol!” tahkirli mektubu ve “ekonominizi mahvederim!” tehdit tweetleri üzerine apar topar tahliye edilip Amerika’ya uçurulması da yargıya müdahale değil miydi?

Keza “Gazeteci değil terörist, bu makamda olduğum sürece asla iâde edilmeyecek!” restini çektiği Türk asıllı Alman vatandaşı Deniz Yücel’in, Merkel’in telefonuyla alelacele cezaevinden çıkarılıp birkaç saat içinde Almanya’ya iâdesi yargıya müdahale ile olmadı mı?

Sonra Cumhurbaşkanı’nın “Katillerine kesinlikle teslim etmeyiz” sözüne rağmen hâkimi değiştirilen “Kaşıkçı cinâyeti dosyası”nın “katilleri”ne tesim edilmesi yargıya müdahale değil mi?

Gazze’ye insani yardım götüren Türk bayraklı Mavi Marmara sivil gemisine baskın yapıp on vatandaşı katleden İsrail askerlerinin ve sorumlularının Türkiye’de ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılanıp “savaş suçu işleyen İsrail’in cezalandırılması” davalarının yirmi milyon dolar karşılığında ortadan kaldırılması yargıya müdahaleyle olmadı mı?

YARGI VESAYETLİ HALE GETİRİLDİ

Gerçekten, dönemin Başbakanı olarak Erdoğan “Yargıya zaten gerekenleri söyledik, gereğini yapıyor”, “bütün yargı makamlarını göreve davet ettim”, “yargıya gereken tâlimatlandırmayı yaptık” ifşasıyla “yargıya tâlimatı” ikrar etmedi mi? “Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı duymuyorum ve uymuyorum” çıkışlarıyla yerel mahkemenin  AYM kararlarını takmaması”nı salık vermedi Mi? AYM ve AİHM kararlarına uymayan hâkimler terfiyle ödüllendirilmedi mi?

AKP’li eski Adalet bakanları “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” diyen “Anayasanın 138. maddesi öldü”, “Adalet sarayları yaptık, lâkin içini adaletle dolduramadık, adaleti sağlayamadık” yakınmasında, yüksek yargı organları temsilcileri “adalete güven sıfırlandı”  hayıflanmasında bulunmadılar mı?

Özetle, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üzerinden “partili Cumhurbaşkanı”nın partizanca atamalarıyla, yoğun hukuk dışı dayatmalarla, “adli sistem dışı tâlimatlı zincir”le “vesâyetli” hale getirilen yargı “siyasetin sopası” olarak kullanılıyor. Hukukçuların tesbitiyle “hâkimlere emir ve tâlimat”la yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırıldı. “Hukuk, siyasetin ‘longa manus’u (siyasetin hukuka uzanmış eli) hâline getirildi…

Gerisi lâf-u güzâf…

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