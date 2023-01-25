"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yine Yunanistan çarpıtması

Cevher İLHAN
25 Ocak 2023, Çarşamba
“Güçlü parlamenter sistem” hedefli “altılı işbirliği”nin “tek kişilik ucûbe sistem”i tasfiyeyle demokratikleşme “geçiş yol haritası”nı ve “hükûmet programı”nı millete deklâre etmeye hazırlanmasına, topyekûn demokratik muhalefetle “ortak Cumhurbaşkanı adayı”nı seçme ve Meclis’te azami sayıda yer almayı amaçlayan “seçim ittifakı”na doğru ilerlemesine karşı paniğe kapılan “iktidar cephesi” içte ve dışta her türlü gündem saptırmasına başvuruyor.

Daha önce defalarca “bir gece ansızın gelebiliriz” diye tekrarlanan Suriye’ye askeri harekât senaryosu suya düştü.

Bunun üzerine “bir gece ansızın gelebiliriz” nakaratı Yunanistan için devreye sokuldu.

SANKİ YENİ İŞGAL EDİLMİŞ GİBİ…

Görünen o ki Cumhurbaşkanı, yine sanki 19 yıldır AKP iktidarında, Yunanistan bütün dünyanın gözü önünde Ege Denizi’ndeki adaları tek tek fiilen işgal etmemiş, saldırı helikopterleri, savaş uçaklarıyla askerî yığınak yapmamış, Yunan bayrağı dikilen adalara keçileri salıp, kilise kulübeleri kurmamış, Yunanlı komutanlar, Yunan Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler adaları gezip, mangal yakıp brifingler almamış gibi, “Yunanistan işgale kalkışmasın!” diye konuşuyor.

Oysa uzmanların tesbitiyle, AKP’nin iktidarının ikinci yılında -2004’ten bu yana- Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak Ege Denizi’nde 21 adayı, iki kayalığı fiilen işgal etmiş; peyderpey Ege adalarını silahlandırıp askeri üs bölgesi ve cephanelik haline getirmiş.

Diplomatların ve muhalefetin onca açık ve ciddi uyarılarına rağmen AKP iktidarında yıllarca en ufak bir tepki verilmemiş. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı’nın ve Dışişleri bakanlarının Yunanistan’ı ziyaretlerinde, Yunanlı yetkililerinin Türkiye’ye gelişlerinde “Adaların işgali” Türkiye tarafından gündeme dahi getirilmeyip hiçbir itirazda bulunulmamış.

Tahrikler en son 1947 Paris Antlaşması’na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada’daki askeri birlikleri denetleyen Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un, uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan, Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan, 2004 yılından beri Yunan işgali altında olan ve silahsız olması gereğinin aksine topçu birliği bile bulundurduğu Keçi Adası’ndaki yerleşimleri ve yasak olan adadaki askeri birlikleri denetleyip “tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini kullanmasıyla devam etti. (gazeteler, 29.12.22)

Bu arada Adaları “kırmızı çizgileri” olarak gördüklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis “Pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam” dedi. (gazeteler, 27.9.22)

“SURİYE OLMADI, YUNANİSTAN OLSUN!”

ABD’nin Batı Trakya’da, Türkiye’nin yanıbaşında Edirne sınırına kırk kilometre mesafedeki başta Dedeağaç olmak üzere mevcut yirmi askeri üsse onlarca üssü ekleyip askeri yığınak yapması, Türkiye’yi açıkça tehdit eden silâhları konuşlandırması üzerine Kasım 2021’de Ankara’dakiler yeni farkına varmışlar gibi itiraza başladılar. (gazeteler, 30.11.21)

Şimdi tam da seçim öncesi “Yunanistan’ın provokatif adımları”ndan adaları silahlandırmasından ve ABD üslerinin sayısındaki artıştan şikâyet ediyorlar. Suriye’ye askeri operasyonu yapamayınca Yunanistan’ın Ege Adalarını işgali sanki yeni olmuş gibi ortaya atılıyor. İşgal edilmiş Adalar için, “Eğer işgale kalkışırlarsa…” diyorlar.

Dışişleri’nin dışlandığı çelişkili, tutarsız, öngörüsüz ve sığ bocalamalarla Türkiye’ye hep kaybettiren “dış politika”, seçim sath-ı mâilinde politik rant malzemesi olarak kullanılıyor.

Yani “tek kişilik yönetim millete “Suriye olmadı, Yunanistan verelim” hesâbı peşinde.

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tunus, İsveç'teki aşağılık ve alçakça provokasyonu kınadı

    '31 Ocak Salı günü SMA Bilim Kurulu toplanacak'

    2022'de trafiğe 1 milyon 270 bin araç daha katıldı

    Etiket fiyatları dudak uçuklatıyor

    Asgari ücret, açlık sınırının 998 TL altında kaldı

    Soruların yarıdan çoğu cevapsız

    İsveç'teki barbarlığa tepkiler sürüyor - Kudüs Patriği: Hesap sorulsun

    Dünyada düştü, bizde zamlandı

    Çin’deki zulüm ve cami yıkmalar niye görülmüyor?

    6’lı Masanın gündemi ortak aday

    İlaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?

    ABD: Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem

    İnsanlık dışı, alçakça ve aşağılık saldırı şimdi de Hollanda'da - Türkiye, Kur'an'a saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi

    İngiltere'de sığınma talebinde bulunan 200 çocuk kayboldu

    İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e saygı programı düzenlenecek

    İsveç hükümetine çağrı

    Ortak adayımız 85 milyon insanı kucaklayacak

    ‘Elektronik sigara’ uyarıları: “e-sigara salgını var”

    Mısır’daki El-Ezher Kurumu: Hakarete dur deyin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Provokasyonlar ve “doğru İslam”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Önemli olan azmettiricilerin bulunması
    Ahmet BATTAL

    Doğru çözüm: Rakibi sandıkta yenmek
    Orhan Ali YILMAZ

    “Cerbeze” ve şu “propaganda” dedikleri…
    Cevher İLHAN

    Yine Yunanistan çarpıtması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Su savaşı yakın mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.