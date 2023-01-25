Yine Yunanistan çarpıtması

“Güçlü parlamenter sistem” hedefli “altılı işbirliği”nin “tek kişilik ucûbe sistem”i tasfiyeyle demokratikleşme “geçiş yol haritası”nı ve “hükûmet programı”nı millete deklâre etmeye hazırlanmasına, topyekûn demokratik muhalefetle “ortak Cumhurbaşkanı adayı”nı seçme ve Meclis’te azami sayıda yer almayı amaçlayan “seçim ittifakı”na doğru ilerlemesine karşı paniğe kapılan “iktidar cephesi” içte ve dışta her türlü gündem saptırmasına başvuruyor.

Daha önce defalarca “bir gece ansızın gelebiliriz” diye tekrarlanan Suriye’ye askeri harekât senaryosu suya düştü.

Bunun üzerine “bir gece ansızın gelebiliriz” nakaratı Yunanistan için devreye sokuldu.

SANKİ YENİ İŞGAL EDİLMİŞ GİBİ…

Görünen o ki Cumhurbaşkanı, yine sanki 19 yıldır AKP iktidarında, Yunanistan bütün dünyanın gözü önünde Ege Denizi’ndeki adaları tek tek fiilen işgal etmemiş, saldırı helikopterleri, savaş uçaklarıyla askerî yığınak yapmamış, Yunan bayrağı dikilen adalara keçileri salıp, kilise kulübeleri kurmamış, Yunanlı komutanlar, Yunan Cumhurbaşkanı ve siyasetçiler adaları gezip, mangal yakıp brifingler almamış gibi, “Yunanistan işgale kalkışmasın!” diye konuşuyor.

Oysa uzmanların tesbitiyle, AKP’nin iktidarının ikinci yılında -2004’ten bu yana- Yunanistan uluslararası hukuka aykırı olarak Ege Denizi’nde 21 adayı, iki kayalığı fiilen işgal etmiş; peyderpey Ege adalarını silahlandırıp askeri üs bölgesi ve cephanelik haline getirmiş.

Diplomatların ve muhalefetin onca açık ve ciddi uyarılarına rağmen AKP iktidarında yıllarca en ufak bir tepki verilmemiş. En üst düzeyde Cumhurbaşkanı’nın ve Dışişleri bakanlarının Yunanistan’ı ziyaretlerinde, Yunanlı yetkililerinin Türkiye’ye gelişlerinde “Adaların işgali” Türkiye tarafından gündeme dahi getirilmeyip hiçbir itirazda bulunulmamış.

Tahrikler en son 1947 Paris Antlaşması’na göre silahsız olması gereken Kerpe, Meis ve Karada’daki askeri birlikleri denetleyen Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros’un, uluslararası hukuka aykırı olarak yerleştiği uluslararası anlaşmalara göre Türk karasularında yer alan, Bodrum Akyarlar kıyılarına yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan, 2004 yılından beri Yunan işgali altında olan ve silahsız olması gereğinin aksine topçu birliği bile bulundurduğu Keçi Adası’ndaki yerleşimleri ve yasak olan adadaki askeri birlikleri denetleyip “tetikte ve hazırlıklıyız” ifadesini kullanmasıyla devam etti. (gazeteler, 29.12.22)

Bu arada Adaları “kırmızı çizgileri” olarak gördüklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis “Pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam” dedi. (gazeteler, 27.9.22)

“SURİYE OLMADI, YUNANİSTAN OLSUN!”

ABD’nin Batı Trakya’da, Türkiye’nin yanıbaşında Edirne sınırına kırk kilometre mesafedeki başta Dedeağaç olmak üzere mevcut yirmi askeri üsse onlarca üssü ekleyip askeri yığınak yapması, Türkiye’yi açıkça tehdit eden silâhları konuşlandırması üzerine Kasım 2021’de Ankara’dakiler yeni farkına varmışlar gibi itiraza başladılar. (gazeteler, 30.11.21)

Şimdi tam da seçim öncesi “Yunanistan’ın provokatif adımları”ndan adaları silahlandırmasından ve ABD üslerinin sayısındaki artıştan şikâyet ediyorlar. Suriye’ye askeri operasyonu yapamayınca Yunanistan’ın Ege Adalarını işgali sanki yeni olmuş gibi ortaya atılıyor. İşgal edilmiş Adalar için, “Eğer işgale kalkışırlarsa…” diyorlar.

Dışişleri’nin dışlandığı çelişkili, tutarsız, öngörüsüz ve sığ bocalamalarla Türkiye’ye hep kaybettiren “dış politika”, seçim sath-ı mâilinde politik rant malzemesi olarak kullanılıyor.

Yani “tek kişilik yönetim millete “Suriye olmadı, Yunanistan verelim” hesâbı peşinde.