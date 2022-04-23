Yine “zâlimâne kural” işliyor…

VAZİYET

Haftalardır “yandaş medya”da propagandası yapılıp toplumda bir beklenti meydana getirilmesine karşı Çalışma Bakanı’nın “Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Emekli ikramiyesine zam ve EYT şu anda gündemimizde değil” ikrarı dikkat çekti.

Bizzat Cumhurbaşkanı’ndan “seçim vaadi” olarak taahhüd ettiği 3600 ek göstergede yasal düzenlemesi için “bu yılın sonunda Meclis’ten çıkar” sözleri tam bir hayal kırıklığına sebebiyet verdi.

Görünen o ki Bakan bu duyurusunu da, partisinin son grup toplantısı sonrası “O (Bakan) ne dediyse doğrudur” teyidiyle Cumhurbaşkanı’nın “tâlimatı”yla yapmış.

Bu vaziyet, AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik yönetim”de her fırsatta başvurulan yine basit algı operasyonunu bir defa daha ortaya çıkarıyor. Buna göre, oy getirecek bir konunun duyurulması bizzat Cumhurbaşkanı’nca yapılıyor; parti yöneticileri, bakanlar sonra konuşuyor.

Buna mukabil iktidarın işine gelmeyen, yeni zamlar, yeni ve ek vergilerin arttırılması benzeri halk nezdinde oy kaybına sebebiyet verecek hususların duyurulması ise -yine Cumhurbaşkanı’nın direktifiyle- daha alt seviyede bakanlarca, bakan yardımcılarınca, kurum idarecilerince, daha alt seviyedeki yöneticilerce yapılıyor.

Onlarca askerin can verdiği mühimmat deposu patlaması ve Suriye’de 36 Mehmetçiğin şehid edildiği Türk taburuna saldırı açıklamaları valilere yaptırılıyor; bakanlara bile yaptırılmıyor.

Özetle, Bediüzzaman’ın beyânıyla “Şerefler, müsbet hayırlar, maddî - mânevî ganîmetler orduya, cemaate verilir, tevzî edilir (paylaşılır); kusurlar, menfi icraatlar başa, reise verilir!” hakikatinin tam tersine, başarıları başa - reise, başarısızlıkları, hataları, fiyaskoların başkalarına veren, fatura eden “zâlimâne kural” işliyor. (Emirdağ Lâhikası, 247)

GARABET

Basit “partizanlıklar”la…

Bilindiği gibi muhalefete mensup belediyelere her türlü baskı yapıldı. Belediyelerin kanunda açıkça yer alan “bağış kampanyaları” ve vatandaşlara yardım yapmaları yasaklandı, hesapları bloke edildi, topladıkları yardımlara el konuldu.

Bu arada siyasetin üstünde bütün vatandaşlara hizmette eşit davranması gereken mülki âmirlere “partizanlık” yaptırılarak işgüzar yöneticiler aracılığıyla belediyelere bed muameleler devam ediyor.

Merkezi hükûmetin onca baskına, hak ettikleri kredilerinin verilmemesine rağmen muhalefet belediyelerinin kendi imkânlarıyla yatırımlarını sürdürmelerinden ve sosyal yardımlarda bulunmalarından “iktidar cephesi” oldukça rahatsız.

En vahimi de merhamet ve hayır ayı Ramazanda belediyelerin mahallerde vatandaşlara önemli yardımlarda bulunmaları engelleniyor.

Bu rahatsızlıkla “tek kişilik yönetim” tam bir partizanlıkla İller Bankası ve kamu bankalarından kredi verdirmeyip muhalefete mensup belediyelerin iflası ve ifnâsı peşinde.

En son İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sultanahmet Meydanı’nda yapılacağı “Ramazan şenlikleri”ne “trafiği engelleyeceği” ve “tarihî mekânlara zarar vereceği” uyduruk gerekçesiyle “izin verilmemesi” partizanlığın açık ifşası oldu.

VAHAMET

Fitre hesâbıyla ekonomik çöküş!

Her ne kadar son dönemde kabul etseler de iktidardakiler hâlâ ağır ekonomik yıkımla dünyanın en yüksek enflasyonuyla pahalılığı “dış güçler”, “küresel ekonomik kriz”, “fahiş fiyatlar mevsimsel” ve “muhalefetin abartısı” gibi basit algı telkinleriyle geçiştirmeye yelteniyorlar.

Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı bu yılki fitre miktarını 40 TL olarak belirlemesi bile, tek başına AKP iktidarının yirminci yılına ülkenin sürüklendiği ekonomik çöküşü ifşa ediyor.

Zira Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun “asgari ücretliyi fitreye muhtaç hale getirdiler. İmar, faiz, uyuşturucu baronlarına bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz” notuyla paylaştığı videosunda 40 liralık fitre miktarıyla bütün asgari ücretlilerin fitre alacak durumuna düşürüldüğünü ele veriyor.

TESBİT

“Konuşmayla aldatamazsınız…”

“Ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız…”

Bülent Arınç, (AKP kurucusu, eski bakan ve Meclis Başkanı)