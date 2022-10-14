Yolsuzluğun, rüşvetin itirafı

AKP hükümetinin kurulduğu 16 Kasım 2002’de partinin Genel Başkanı Erdoğan’ın kamuoyuna deklare ettiği “âcil eylem plânı”nda, seçim beyânnamelerinde, hükûmet programlarında “üç y ile mücadele”nin başında gelen “yasaklar,” gelinen noktada daha da katmerlenmiş.

Siyasi iktidarın seçim öncesi inadına geçirmeye didindiği basına ve sosyal medyaya “sansür yasası”yla düşünceyi ifade ve basın hürriyetine bir kelepçe daha vurulması yasakçılığın son raddesi.

Meclis’in yasama yetkisinin gasbedildiği, denetim işlevinin devre dışı bırakıldığı “tek kişilik ucûbe sistem”de tek imzalı OHAL KHK’leriyle yüz binlerin sahte jurnallerle kamudan ihracıyla mağduriyete duçar edilmesi, on binlerin “yargısız infaz”la mahkûmiyetleri ve “Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten 160 bin soruşturma açılıp dört bini hapis, dokuz binden fazla vatandaşın cezalandırılması ile, “yasaklarla mücadele” vaadi boşa çıkmış.

SORUŞTURMADAN KAÇIYOR…

“Yolsuzlukla mücadele”de ise uluslararası kurumların tesbitleriyle Türkiye “yolsuzluk endeksi”nde 180 ülke arasında 96. sıraya düşerek dibe vurmuş. Bu haliyle, iç savaş, kargaşa ve kaos cenderesindeki otoriter yönetimlerin hükmettiği Trinidad-Tobago, Doğu Timor ve Burkina Faso’nun kulvarına gerilemiş.

Millet irâdesinin temsilcisi TBMM adına devletin harcamalarını denetlemekle, milletin hakkını ve hukukunu korumakla yükümlü bir yargı kurumu olan Sayıştay denetçi raporlarının ıskartaya çıkarılmasıyla kirli ilişkiler, ciddi iddialar ve ifşaatlar araştırılıp soruşturulmuyor.

Keza muhalefetin yolsuzluk, rüşvet, hırsızlıklara dair Meclis’e sunduğu araştırma önergeleri AKP-MHP’nin oylarıyla büyük bir telâş ve tehevvürle apar-topar reddediliyor.

Kamu İhale Yasası 198 defa değiştirilerek, âfetler-âcil olağanüstülüklerde istisna olan “2-b maddesi”yle milyarlık ihaleler “yandaş şirketler”e mâliyetinin on katına ihalesiz veriliyor.

Dönemin Başbakanı Davutoğlu’nun -2016’da- “siyasi hayatımın en önemli projesi” dediği “siyasi ahlâk yasası”na Cumhurbaşkanı’nın “bu yasa çıkarsa ilçe başkanlığını yapacak kimseyi bulamayız!” tepkisiyle yüzlerce yolsuzluk dosyası Meclis’ten kaçırılıyor. Dahası “iktidar cephesi”, yavuz hırsız misali yolsuzluklara dikkat çekenleri suçluyor!

İTİRAF

Bundandır ki 17 -25 Aralık’ta bazı bakanlarla çocuklarının karıştığı rüşvet soruşturması kapatıldı. Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doların nasıl buharlaştırıldığı, “kredi” paravanında “iktidara iliştirilmiş bir medya grubu”na yıllardır ödenmeyen 750 milyon dolar “ticari sır” uydurmasıyla soruşturulmadı. İktidara yakın kişilerin karıştığı onlarca ton uyuşturucu, kokain - eroin kaçakçılığı “mafya-iktidar ilişkileri” ifşaatları araştırılmadı.

Yine bu yüzden “bağış” perdesinde 100 milyonlarca dolarlık rüşvetin kimlere gittiği, Londra mahkemelerinin tahkimiyle on milyarlarca dolarlık garantili kamu ihalelerinin “yandaş müteahhit”lere peşkeşi, iktidardakilerce oluşturulan “yolsuzluk ekonomisi” ile ihaleye fesad, rüşvet, hırsızlık, zimmet, çökme, irtikap, kayırma, soygun, gasp, yağma, komisyonculuk, dolandırıcılık suçları katlandıkça katlanmış.

Ve yüzde 180’lerden yüzde 400’lere varan enflasyon, zam ve pahalılıkla ekonominin iflası ve çöküşüyle ülke tam bir “derin yoksulluk” girdabına sokulmuş.

Özetle, yirmi yıllık iktidarının sonunda Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmayacağı bir ülkeyi biz hallederiz, bunun hazırlığındayız” çıkışı Türkiye’nin yolsuzluklar, rüşvet ve hırsızlıklarla muallel batağa batırıldığının açık itirafı oluyor.