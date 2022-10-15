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15 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Yolsuzluğun soruşturulması mı yasaklanıyor?

Cevher İLHAN
15 Ekim 2022, Cumartesi
Bilindiği gibi başta “mafya - siyaset ilişkileri” olmak üzere yolsuzluklar, rüşvet, kamu malının peşkesi ve benzeri hak gasplarına dair muhalefetin Meclis’e verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerince reddedildi.

Bu yüzden Cumhurbaşkanı’nın “Yolsuzlukların, rüşvetin, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Onun hazırlığı içerisindeyiz” çıkışı, muhalefet tarafından farklı tepkiler verdiler.

Bunların başında İyi Parti Lideri Akşener’in, “Bay kriz rüşveti, yoksulluğu, yolsuzluğu engellemenin hazırlığı içindeymiş. Ne zaman, iktidarının yirmi yılı biterken. Bay kriz bundan yirmi yıl önce, ‘3y’nin olmayacağı bir Türkiye inşa edeceğiz’ demişti. Yirmi yıl sonra ‘Aslında başaramadık’ diyor. Bu sözler vaat değil bir itiraftır. Neymiş çözermiş, çözemezsin. Çünkü rüşvet de yoksulluk da yolsuzluk da senin eserin. Yirmi yılın sonunda böyle bir vaat ayıptır” tesbiti dikkat çekiyor.

YİRMİ YILDIR İKTİDARDA DEĞİLLERMİŞ GİBİ…

Aslında Akşener’in “Madem yolsuzluğu halletmeye niyetlisin o zaman ne kadar samimisin görelim bakalım. Yine arazi olacaksanız olmaz” çağrısı tepeden tâlimatla AKP-MHP’nin yine yan çizeceğini haber veriyor.

Keza “Erdoğan, şimdi de yolsuzluk ve rüşvetin olmadığı bir Türkiye vaad ederek bunu da ancak kendilerinin başarabileceklerini iddia ediyor. Güler misin, ağlar mısın? Bu sözler yirmi yıldır bu konuda ciddi tek bir adım atmadıklarının itirafından başka bir şey değildir… Sayın Cumhurbaşkanı işin çok zor. Yirmi yıl yolsuzluk ve rüşvet bataklığına saplanmış bir iktidarın bu bataklıktan sekiz-on ay gibi kısa bir sürede kurtulması mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunan SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun “İflas ettikleri bu bozuk düzeni sanki başkaları üretmiş gibi bir tavrın içine giriyor. 20 yıl sonra, çözeceğim diyor, ne zaman, bana bir dönem daha verirseniz. Allah sana akıl fikir versin!” ifadeleri “yolsuzluk çıkışı”nın perde arkasını aralıyor.

Bu arada Deva Partisi Genel Başkanı Babacan’ın “Zahmet etmesin, bu zamana kadar bitirseydi... yirmi yıldır halletmeyenlerin şimdi aklına getirip gündem yapmaları inandırıcı değil” çarpıcı uyarısı işin içyüzünü su yüzüne çıkarırken, daha önce iktidardakilerin “yolsuzlukla mücadele” lâfını hiç kullanmadığı belirten, “Çünkü onlar için yolsuzluk artık konuşulmaması gereken bir şey, konuşulursa onların canı yanar da onun için konuşamıyorlar” diyen GP Genel Başkanı Davutoğlu’nun dönemin Başbakanı “siyasi ahlâk yasası”na Cumhurbaşkanı’nın “bu yasa çıkarsa ilçe başkanlığını yapacak kimseyi bulamayız!” tepkisiyle karşı çıkışını hatırlatması iktidarın “samimiyeti”ni ifşa ediyor.

BİR PROPAGANDADAN İBÂRET!

Bu bakımdan, DP Genel Başkanı Uysal’ın “AKP ‘3y’ ile sınandı, kaybetti! Yolsuzlukların sistematik hale geldiği bir süreci yaşıyoruz. Ülke bütçenin üçte ikisi ile bile bu ülke yönetilir. Akçeli işlerle ilgili bir kamusal algı var. Hatadan hakikate gidilmez” analizi, siyasi iktidarın bizzat sebep olduğu “yolsuzluğun, hırsızlığın, rüşvetin bu iktidar tarafından önlenemeyeceğini ortaya koyuyor.

Böylece, uluslararası araştırmalarla Türkiye’nin son on yılda yolsuzluk endeksinde en çok puan kaybeden ülke olduğu, dünyada kamudan en fazla ihale alan on şirketin beşinin başı çektiği, kamu ihalelerini peşkeşte “devletin ticari sırrı”a sığınıldığı bir dönemde “tek kişilik ucûbe yönetim”in “yolsuzluklarla mücadele”nin bir propagandadan ibâret olduğu tescilleniyor.

Anlaşılan, AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik otoriter sistem”de kat kat katlanıp ayyuka çıkan yolsuzlukların, hırsızlıkların, rüşvetin, on milyarlarca dolarlık garantili kamu ihalelerinin yandaş müteahhitlere peşkeşin, ihaleye fesad karıştırmanın, zimmetin, omisyonculuğun soruşturulmasını gündeme getiren basın yayın kurumları, sosyal medya mecraları yasaklanıyor…

Demek “bunun hazırlığı”, “sansür yasası” imiş…

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