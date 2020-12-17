“Yolsuzluk endeksi”nde geriye gidiş

Hatırlanacağı üzere, AKP’nin iktidara geldiği günde genel Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna deklâre edilen “Âcil Eylem Plânı”nda, “3 y formülü” ile “yoksulluk” ve “yasaklar”ın yanısıra “yolsuzlukla” da mücadele vaadinde bulunmuştu.

Ne var ki “hibrit-melez demokrasi” vartasında Türkiye sadece basın ve ifâde özgürlüğünde değil, “yolsuzluklar” ve “yolsuzluklarla mücadele” endeksinde de gerilemeyi sürdürüyor.

Bilindiği gibi İstanbul’da bulunan Uluslararası Şeffaflık Örgütü “2019 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi”ne göre Türkiye’nin 180 ülke arasında iki puan kaybıyla 91’inci sıraya düştüğü açıklanmıştı.

2013-19 yılları arasında dünyada en çok en çok düşüş yaşayan üç ülkeden biri olan Türkiye’nin, bu sürede 11 puan kaybederek 38 sıra gerilediğine dikkat çekilmişti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ndeki (OECD) 36 ülke arasında sondan ikinci, AB ülkeleri arasında en sonda yer almıştı.

YOLSUZLUKLARIN ÖNÜ AÇILDI…

Gerçek şu ki, AKP iktidarında öncelikle Anayasaya göre “merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idâreleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını millet irâdesinin temsilcisi Meclis adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak” göreviyle yükümlü Sayıştay’ın denetim yetkisi ve işlevi kısıtlanmasıyla yolsuzlukların, rüşvetin ve israfın önü açıldı.

Özellikle, Sayıştay’ın malî denetim yetkisi ve denetimlerde elde ettiği bulguları direkt olarak rapora dönüştürme yetkisi budanmasıyla, denetim raporlarının Meclis’e gelmesinin engellenmesiyle “yolsuzluklar”a karşı keyfiliğe âdeta prim verildi.

Ve Türkiye’nin en çok getiren Hazine bünyesindeki özelleştirme programındaki iki devlet bankası, Türk Telekom, THY, PTT, Milli Piyango ve at yarışları, Borsa İstanbul, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türksat, Çaykur, Eti Maden gibi Türkiye’nin en çok gelir getiren bazı kamu sermayeli şirketler ile kurumların, Cumhurbaşkanı’nın başkanı ve “istifası”na kadar damadı Hazine ve Maliye Bakanı’nın vekilliğini yaptığı Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesiyle bütçe kapsamından çıkarılarak Sayıştay ve TBMM denetimi dışında tutularak bütünüyle “bir kişi”nin tasarrufuna bırakıldı.

Kısacası, medyanın yüzde doksan beşinin “iktidara ilişik” hale getirilip kontrol altına alınarak karartılmasıyla, yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının berhava edilerek “siyasetin sopası” haline getirilmesiyle denge ve denetim mekânizmaları tamamıyla devre dışı bırakıldı.

“Yolsuzluklarla mücadele” yerine, yolsuzluğa çanak tutuldu. Hükümet, yaptığı harcamaların hesabını Meclis’e vermedi. “Bütçe yapma” hakkı ve yetkisinin Meclis’ten alınmasıyla “denetim hakkı” gasbedilmesiyle, kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin gerekliliği, ölçülülüğü, etkililiği, ekonomikliği, verimliliği, kamu kaynaklarının hangi kriterlerle harcandığı denetlenemedi.

YOLSUZLUKLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR!

Özetle tam karartma yapıldı, şeffaflık ortadan kaldırıldı. Bundandır ki daha iki ay öncesine kadar “iktidar cephesi”nden “126 milyar dolar rezervimiz var” diye övünülürken, Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası’nın içinin boşaltılıp revezlerinin sıfırlandığından, dahası eksi 55 milyara düştüğünden haberinin olmadığı, sonradan öğrenmesiyle Bakanı “istifa”ya zorladığı belirtiliyor.

Evvela Karadeniz Sahil Yolu, Deriner Barajı ve hafif raylı sistemler gibi çok önemli ihâle dosyalarının aralarında bulunduğu 73 tezkere denetim dışına çıkarıldı. Peşinden kamu kurum ve kuruluşlarına ait 132 raporu Meclis’e göndermeyip denetimden kaçırıldı.

Devletteki makam aracı saltanatı, vahim israf boyutuyla Türkiye’deki makam aracı sayısı 125 bin; bir tek Cumhurbaşkanlığı’nda 268 araç olması israf içinde yolsuzlukların karartılmasının göstergesi. Almanya’da 9 bin, Japonya’da 10 bin, Fransa’da 8 bin makam aracının on iki katı ile Türkiye makam araçlarında dünya rekorunu elinde bulundururken, -Maliye Bakanlığı verileriyle daha 2017’de- 711 milyon liralık taşıt alımının yanısıra 549 milyon devlet binlerce aracı kiralanması hoyratlığı sergilendi.

Bir tek Ankara Belediyesi’nde yargıya verilen kırk dosyada üç trilyonluk yolsuzluktan, çürüyen “dinazorlar”a 750 milyon dolar hebâ ettiği tesbitleri yapılıyor. İstanbul Belediyesi’nin savcılıklara suç duyurusu dosyalarına sosyal medyada erişim yasağı getiriliyor.

Yazık değil mi bu ülkeye ve bu ülkenin kaynaklarına…