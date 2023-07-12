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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yük yine millete…

Cevher İLHAN
12 Temmuz 2023, Çarşamba
Seçimlerde devlet imkânlarının tepe tepe kullanılması, itiraflı iftiralı hileli tuzaklar, algı operasyonları ve manipülasyonlar seçim sonrası bu kez bütün millete dayatılıyor.

İktidardakilerin meydanlarda “enflasyonu düşürme, pahalılığı sonlandırma” sözünün tam tersine ağır vergilerle, fahiş zamlarla vatandaşlar enflasyona ezdirilirken, TL’nin değerinin dibe vurup dövizin katlandığı vetirede yüksek enflasyonla pahalılık pik yapıyor.

Milletten toplanan vergilerin yine millet adına milletin seçtiği parlamentolarca harcanması ve denetimini esas alan millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in “bütçe hakkı” “tek kişilik otoriter ucûbe rejim”le tasfiye edilirken vergilere yeni vergileri katma, döviz üzerinden yüksek faizle üç kat borçlanma vahameti getiriliyor.

En çarpıcısı da bütün bunları “normal” gören yeni Hazine ve Maliye Bakanı’nın hâlâ “mali disiplin”den dem vurarak onca vergi ve zam yetmemiş gibi hâlâ yeni vergi artışlarıyla yeni zamların sinyalini çakması... 

BÜTÇE AÇIĞI 1.7 TRİLYONU BULUYOR

Vaziyet ortada; “tek kişilik ucûbe sistem” öncesinde 4.5 lira olan dolar 26 lirayı geçip, euoro 29 liraya dayanırken, yüzde 12-15 olan enflasyon gerçekte yüzde 100’ü, gıda enflasyonu yüzde 200’ü aşmış.

Zira Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünleri kapsayan ve bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturan Katma Değer Vergisi (KDV) dilimi yüzde 20’ye, temizlik-hijyen malzemeleri ile yeme-içme sektöründe yüzde 10’a çıkarıldı. Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 116’ya -iki katına- çıkarılarak ikinci kez alınıyor. Bütçede önemli bir yer tutan Özel Tüketim Vergisini (ÖTV) artırmak için Cumhurbaşkanına “ek yetkiler” veriliyor.

Keza sürücü belgesi, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat, diploma ve vize dahil pek çok alandaki harçları kapsayan maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Tüketici kredileri banka-sigorta vergisi yüzde 15 yapıldı.

2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 lira olan, en son 6 bin 91 TL olan yurtdışından alınan telefon kayıt harcı 7.3 katına çıkarılarak 20 bin lira oldu. Elektriğe yüzde 50 zam yapıldı bile.

Bu yüzden yılın ilk beş ayında 263.6 milyar açık veren bütçede giderler gelirleri iki katı artmış. 2023’te 629 milyar açık vereceği hedeflenen, ancak daha yılın ilk dört ayında 382.5 milyar ile yüzde 60 açık veren bütçenin mahalli seçim harcamaları ile daha da şişirilip 1.7 trilyonu bulacak açığın kapatılması için Meclis’e bir defa daha “ek bütçe” getiriliyor.

VERGİ VE ZAMLAR DEVAM EDECEK!

Sonuçta millet daha da yoksullaştırılırken, ekonomik çöküş uçurumu daha da derinleşiyor. Ve ne yazık ki milletle alay edercesine “milli dayanışma” adı verilen yeni “torba yasa”yla Cumhurbaşkanı’nın yanısıra bakanlıklara ödenek ekleme yetkisi verilirken, Anayasaya aykırı olarak hükûmetin borçlanma yetkisi 2 trilyon liranın üzerine çıkarılıyor.

Ve en vahimi, itibarı kalmayan “tek kişilik hükûmet”e hiçbir ülkenin borç vermemesi. Körfez emirliklerinin yine kârlı kurumları kapmaya göz dikmeleri. TL’in değerinin düşmesine karşı vatandaşların iktidara güveni kalmazken içeride de dolarla borçlanmaya devam edilmesi.

Bu vartada “milletin ekonomik soykırıma maruz bırakıldığı”na dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun uyarısıyla boşaltılan “kasa”yı doldurmak hesâbına “yeni vergi artışlarıyla zam furyası sürmesi, milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumları yabancılara ve dolar güvenceli ihalelerin verildiği işbirlikçilerine peşkeş çekilip satılması”nın gündeme getirilmesi.

Belli ki seçimde hoyratça harcanan bütçe yükü, yine esnaftan işçiye, çiftçiden emekliye milletin sırtına yükleniyor. Mahalli seçimlere kadar kamuoyunun oyalanması oyunu oynanıyor. Dibi delik ekonomik yıkım millete yıkılıp göz boyamalarla öteleniyor; yerel seçimlerden sonra daha ağır fatura olarak yine millete kesilmek üzere…

Yine hiçbir izâhı olmayan tam bir iz’ansızlık ve insafsızlıkla…

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