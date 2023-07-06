Yüksek faize çark!

Seçim sonuçları tartışmaları hayhuyunda karambola getirilen kırılganlıklardan biri de siyasi iktidarın yıllardır halka verdiği vaadlerin aksine “faizlerin arttırılması” oldu.

Daha önce “Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor” diye faizlerin arttırılmasına karşı olduğunu ve kesinlikle yükseltilmeyeceğini seçim kampanyasında da tekrarlayan Cumhurbaşkanı’nın seçimden hemen sonra Azerbaycan dönüşü havada “faiz dönüşü”, “tek kişilik ucûbe rejim”in iktidar koltuğunda alma uğruna hiçbir değeri tanımadığını bir defa daha tescilledi.

“Bazı arkadaşlar ‘Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor’ gibi bir yanılgının içine düşmesin, ben burada aynıyım” diye konuşup peşinden “Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası ile atmasını kabullendik” cümlesiyle faiz oranının yirmi yedi ay sonra bir defadan yüzde 15’e yükseltilmesi çarpık siyasetin yaman çelişkili çarkını ifşa etti. (Gazeteler, 14.6.23)

Millete karşı defalarca “Müslüman olarak nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” söyleminin de siyasi rakiplerini “din dışılık”la itham uğruna seccadeyle miting meydanlarına çıkılan kara propagandalarla “itiraflı iftira ve montaj siyaseti”nin gırla gittiği son seçimlerde açığa çıkan ahlâkî çöküşü bariz bir biçimde ortaya koydu…

FAİZE RESMEN YOL VERİLDİ…

Aslında AKP iktidarında bir tek bankaların MB’den aldıkları -ve katlayarak yine MB’ye (devlete) sattıkları- paranın “politika faizi” düşürülürken kredi faizleri kat kat arttırıldı. Bu vetirede bankalar MB’den yüzde 8.5 faizle borçlanırken, dolarla borçlanma faizi yüzde 3’ten yüzde 100’lük artışla yüzde 6’ya, ihtiyaç, taşıt ve konut faizleri 24-26’dan 36’ya katlanarak milletin sırtına yüklendi. Yüzde 40’lara çıkan faizlerle vatandaşlar faiz batağına batırıldı.

Bu arada ekonomistlerin tesbitiyle, dövizin 4-5 liradan 26-28 liraya çıkarıldığı sırada sözde “düşük faiz”le bankaların kredileri peşkeş çektiği yandaşlar zenginleştirilirken, Cumhurbaşkanı’nın “faizleri düşürmüyor!” diye MB başkanlarını görevden alması, “faiz düşürülecek!” çıkışları da tamamen göz boyamadan, göstermelik “tepkiler”den ibaret kaldı.

Görünen o ki “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben!” diye ekonomiyi bizzat yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, bir yandan döviz üzerinden yüksek faizle borçlanma amacıyla Londra’daki tefecilerin, dolar milyarderi spekülatörlerin ve her fırsatta sözünü ettiği “faiz lobisi”nin başını çektiği dış mihrakların talebini “rahatlıkla kabullenip” faizlerin kademeli olarak yükseltileceği” mesajını verirken, diğer yandan halka karşı “hâlâ faize karşıyım” propagandasına devam ediyor.

Kur’ân’da “Allah ve Resûlü ile harbetmek” takbihiyle “büyük günâh” olarak kesinlikle yasaklanan faize resmen yol verilirken, ekonomik yıkımı ve yüksek faizi önceki bakanlarla MB başkanlarının üzerine yıkıldığı gibi “hani nas vardı?” eleştirileri Şimşek ve ekibine yıkmaya zemin hazırlanıyor.

Ya da gerçek enflasyonun yüzde 100’leri aştığı, gıda enflasyonunun yüzde 200-300’leri bulduğu vartada seçim kampanyasında “enflasyonda düşme” uydurmasıyla “yüksek faiz politikası”na dönen yüz binlerce maaşlı Para Politikası Kurulu üyelerine fatura edilecek.

Yine “aldatıldım!”, “mecbur kaldım” denilerek halktan “helâllik” istenecek; “nasılsa ne desek inanan, ‘Ay’a dört şeritli otoban yapacağız’ kanan bir kitle var” diye çarklara devam edilecek…

İKTİDARIN DİNİ İSTİSMAR ÇÖKÜŞÜ

Özetle, “tek kişilik hükûmet”te tepeden tâlimatlarla çöküşe sürüklenen ekonominin mahalli seçimler öncesi ‘düzeldiği’ propagandası hesâbına ısrarla atanan yeni Bakan’ın uluslararası tefecilerden yüksek faizle para bulması için “düşürdük” diye övündükleri faizin kademeli olarak 40’lara çıkarılmasıyla emperyal sermayeye, Batılı tefecilere, “faiz lobisi”ne “selâm” çakılıyor.

Gerçekten, faizler kat kat artırılarak neden “nas”tan cayıldı? Faizler yükseltilecek ise niçin seçim öncesi uzun süre “nas var” diye milletin önünde “faiz karşıtlığı” yanıltıcı propagandası yapıldı?

Neticede, “nas”tan yüksek faize çark, ekonominin yanısıra dini değerleri ve mukaddesleri siyasette iz’ansızca istismar eden siyasetin çöküşünün açık itirafı oluyor.

Yazık, çok yazık…