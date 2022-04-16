İLGİNÇ

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı’nın daha RP İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yüzüğünü gösterip “bu yüzükten başka servetim yok” dediği sözlerine zaman zaman atıfta bulunulur. Ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvetin, kamu ihalelerinde “yandaşlar”ın kayırıldığı süreçte “bir gün Erdoğan zengin olmuşsa bilin ki hırsızlık yapmıştır” ifadeli “yüzük teminatı” her fırsatta siyasetin konusu olur.

Bu bakımdan daha önce de “Bir yüzükle siyasete başlayan arkadaş şuan liderler arasında ilk 10 zengin listesine giriyor” diyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in son Meclis grubundaki “yüzük göndermesi” büyük yankı yaptı.

Bu açıdan “İşe şu yüzükle başlayanlar... Bu yüzüğün sahibi nasıl yaşıyor duyuyor musunuz? Yirmi lirası olmayan çocuklarınıza ‘dünyayı gezin’ diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, cebinde on lirası olmayan çocuklarınıza ‘aromalı kahve için’ diyor duyuyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, sofrasında smoothie içiyor biliyor musunuz? Bu yüzüğün sahibi, kolunda nasıl bir saat taşıyor biliyor musunuz? Fakir fukarayı tekmeleyen danışmanlarına ne kadar maaş veriyor biliyor musunuz?” soruları, “yüzük taahhüdü tartışması”nı yeniden gündeme getirdi.

Ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş’un “Harun gibi geldiler Karun oldular!” hayıflanmasını yeniden hatırlattı…

VAZİYET

Üç yüz bin lira “maaş ve huzur hakkı”!

Ağır ekonomik yıkımda “Saray’a yakın” üç-beş maaşlı bazı bürokratların yüksek maaş ve ücretleri, huzur hakları çarpıklığı devam ediyor.

Vaziyet şu ki “tek kişilik ucûbe sistem”de, bazı kamu görevlilerinin maaşlarına ek olarak başta Cumhurbaşkanı’nın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ve kamu payı olan bütün kurum, kuruluş, şirket ve kooperatiflerin yanısıra yönetim - denetim kurul üyeliği gibi görevlerin “huzur hakkı” ve başka paravanlarda birçok yerden aldıkları “çoklu maaşlar” insafsızlığı sürüyor.

Zira muhalefetin ikaz ve düzeltme çağrılarına rağmen “iktidar cephesi” bu vahamete hep bigâne kalıp hiçbir düzeltmeye yanaşmıyor. Böylece, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle başta bakan yardımcılarıyla iktidar partisi mensubu bazı eski bakan, milletvekili, belediye başkanları ve bürokratlara her biri 100 binlerce liraya varan maaşlar veriliyor.

Buna göre, Varlık Fonu’na bağlanan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı’na yılda 250 bin Euro (aylık 330 bin lira), kurul üyeleri 100 bin Euro (aylık 130 bin lira) ödeniyor.

En son ana muhalefet partisi milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türk Telekom Genel Kurul Tutanağı’nda yer alan bilgilerle deşifresiyle, 39.537 lira maaş alan AKP’li beş bakan yardımcısının aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olarak ayrıca 40.618 lira huzur hakkı alması ve aylık toplam ücretlerinin 80.155 lirayı bulması vaziyeti ele veriyor.

TESBİT

İhale Kanunu “hırsızlık yasası”na dönüşmüş!

Mâlum AKP iktidarında “yandaş müteahhidler”e verilen ihalelerin önemli bir kısmı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesiyle, “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılması” şartının suiistimaliyle -çoğunlukla hiçbir acelesi olmadığı halde- yüksek bedellerle peşkeş çekilmiş.

Bu hususta ekonomistler, yirmi yıllık AKP iktidarında âdeta her ihale için “istisnalar”ın eklenmesiyle iki yüze yakın değiştirildiği yaz-boz tahtasına çevrilen Kamu İhale Kanunu 200’e yakın kez değiştirilmesiyle “AKP usûlü devlet yönetimi”nde ihalelerin “açık, şeffaf, güven verici ve rekabetçi” yapılmadığına dikkat çekiyorlar.

Ve bunların başında dönemin Başbakanı Davutoğlu’nun başbakanlığına mal olan, Cumhurbaşkanı’nın “bu yasa çıkarsa ilçe başkanlığı yapacak kişi bulamayız!” aşırı tepkisini gösterdiği ve “siyasi ahlâk yasası” geliyor.

Bunun içindir ki “bu soygun ancak romanlarda olur!” diyen gazeteci Bahadır Özgür’ün tesbitiyle, iki yılda 78 şirkete verilen 143,1 milyar liralık 160 ihaleyle Kamu İhale Kanunu artık bütünüyle bir “hırsızlık yasası”na dönüşmüş.” (bahadirozgur@birgun.net, 2.3.22)

Zira “Meşhur 21/b maddesi, normalde olağanüstü hallerde, âcil mal ve hizmet alımlarını kapsaması gerekirken, iktidarın istediği şirketi çağırıp ihale dağıtması aracına dönüşmüş. Onlarca şirketi, yüzlerce taşeronu ve koca bir partiyle bürokrasisini besleyen paranın ana kaynağı olmuş.” (a.g.g.)