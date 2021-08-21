Amcam Salih Çökren’in ardından

Aziz, kıymetli, dâvâ kardeşim, dünya cihetinde amcacığım Salih Çökren’in ardından...

Amcam... babama en çok benzeyen, baba yarım...

Çocukken amcamlar ile aynı apartmanda ikamet ediyorduk. Küçük kızı ile akran olmamız ve aramızdaki kuvvetli dostluk bağı hasebiyle sık sık amcamlara giderdim. O günlerden hatırladığım; akşam vakti dışarıda oynamamızdan babam hiç hoşlanmazdı. Amcam ve babamın benzerliğinden dolayı çoğu kez amcamı babam zannedip eve koşarak kaçmışımdır. Benim gibi amcamla babamı karıştırıp babam ile amcam sanıp “hocam” diyerek söze başlayan çok insana şahit olur, bu durum bizi hep tebessüm ettirirdi.

Sevgili amcam evlenene kadar her bayram elinin içine gizlediği harçlıkları “Öp bakiyim elimi” diyerek biraz da muzipce utandırmadan elimize iliştirirdi. Onun bu ince davranışı bana hep örnek olmuştur.

20’li yaşlarda Risale-i Nur’u daha iyi anlayabilmek adına gittiğim eğitim merkezinden dönüşümde vakıflık münasebetiyle amcam ile olan ilişkimiz amca-yeğen ilişkisinden ziyade bir dâvâ kardeşliğine dönüşmüş... Onunla paylaşımlarımız artık Risale-i Nur ve hizmet eksenli olmuştu. Kendisi teveccüh-ü nastan çekinir, ara sıra teveccüh-ü nasın tehlikelerinden bahsederdi. Bazen gazeteye yazılar yazar amcama okurdum, o da bana bir edebiyatçı olarak düşüncelerini bildirir, çoğu kez kendi çalışmalarından da bahsederdi. Rahatsızlığından önce onu çok heyecanlandıran, şevklendiren “Örnek Metinler”e benzeyen bir projesi vardı. Bana da o projede vazifeler vermişti. Ara ara görüşmelerimizde o çalışmadan bahsederdik. En son o projeyi bitirip gönderdiğinden, lâkin kendisi veyahut proje ile ilgili olmayan başka bazı sıkıntılardan dolayı basılamadığından üzüntü ile bahsetmişti. Allah ondan ebeden razı olsun. Bunca yıl bu hizmete her lâtifesi ile hizmet etmiş olan Nur Hadimi amcamın inşallah vefatından sonra da olsa bu emelini gerçekleştirecek birileri olacak ve ahirete ait bu hizmeti takdir görecek ümidindeyim..

Not: Bu yazıyı yazmadan bir gün evvel amcamı rüyamda gördüm. Kendisi çok mutlu ve neşeli idi. “Amca sen ölmedin mi? Herkes seni ölmüş biliyor” dedim. “Ölmedim size lâtife yaptım” dercesine muzipce gülüyordu. Ben de onun muzip haline güldüm ve “Neyse, ardından sevdiklerinin ve arkadaşlarının senin için yazdıklarını, hissettiklerini görmüş oldun.” Tasdik edercesine tebessüm etti. İnşallah o yazdıklarınızdan ve hissettiklerinizden haberdar.

Ahiret nimetinden dolayı Allah’a hamd olsun.