"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Amcam Salih Çökren’in ardından

Ceyda Çökren Akkaya
21 Ağustos 2021, Cumartesi
Aziz, kıymetli, dâvâ kardeşim, dünya cihetinde amcacığım Salih Çökren’in ardından...

Amcam... babama en çok benzeyen, baba yarım... 

Çocukken amcamlar ile aynı apartmanda ikamet ediyorduk. Küçük kızı ile akran olmamız ve aramızdaki kuvvetli dostluk bağı hasebiyle sık sık amcamlara giderdim. O günlerden hatırladığım; akşam vakti dışarıda oynamamızdan babam hiç hoşlanmazdı. Amcam ve babamın benzerliğinden dolayı çoğu kez amcamı babam zannedip eve koşarak kaçmışımdır. Benim gibi amcamla babamı karıştırıp babam ile amcam sanıp “hocam” diyerek söze başlayan çok insana şahit olur, bu durum bizi hep tebessüm ettirirdi.

Sevgili amcam evlenene kadar her bayram elinin içine gizlediği harçlıkları “Öp bakiyim elimi” diyerek biraz da muzipce utandırmadan elimize iliştirirdi. Onun bu ince davranışı bana hep örnek olmuştur.

20’li yaşlarda Risale-i Nur’u daha iyi anlayabilmek adına gittiğim eğitim merkezinden dönüşümde vakıflık münasebetiyle amcam ile olan ilişkimiz amca-yeğen ilişkisinden ziyade bir dâvâ kardeşliğine dönüşmüş... Onunla paylaşımlarımız artık Risale-i Nur ve hizmet eksenli olmuştu. Kendisi teveccüh-ü nastan çekinir, ara sıra teveccüh-ü nasın tehlikelerinden bahsederdi. Bazen gazeteye yazılar yazar amcama okurdum, o da bana bir edebiyatçı olarak düşüncelerini bildirir, çoğu kez kendi çalışmalarından da bahsederdi. Rahatsızlığından önce onu çok heyecanlandıran, şevklendiren “Örnek Metinler”e benzeyen bir projesi vardı. Bana da o projede vazifeler vermişti. Ara ara görüşmelerimizde o çalışmadan bahsederdik. En son o projeyi bitirip gönderdiğinden, lâkin kendisi veyahut proje ile ilgili olmayan başka bazı sıkıntılardan dolayı basılamadığından üzüntü ile bahsetmişti. Allah ondan ebeden razı olsun. Bunca yıl bu hizmete her lâtifesi ile hizmet etmiş olan Nur Hadimi amcamın inşallah vefatından sonra da olsa bu emelini gerçekleştirecek birileri olacak ve ahirete ait bu hizmeti takdir görecek ümidindeyim..

Not: Bu yazıyı yazmadan bir gün evvel amcamı rüyamda gördüm. Kendisi çok mutlu ve neşeli idi. “Amca sen ölmedin mi? Herkes seni ölmüş biliyor” dedim. “Ölmedim size lâtife yaptım” dercesine muzipce gülüyordu. Ben de onun muzip haline güldüm ve “Neyse, ardından sevdiklerinin ve arkadaşlarının senin için yazdıklarını, hissettiklerini görmüş oldun.” Tasdik edercesine tebessüm etti. İnşallah o yazdıklarınızdan ve hissettiklerinizden haberdar.

Ahiret nimetinden dolayı Allah’a hamd olsun.

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Taliban'a Çin ve Rus desteği

    Esnafta gelecek endişesi

    KİT’ler bitti, arsa satışı başladı

    Aşılama oranımız iyi durumda değil

    Günümüzün 3’te 1’i internette geçiyor

    Yüz yüze eğitimde alınacak tedbirler belli oldu

    'Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız'

    Fakir zengin Afganistan

    5,3 milyon müşterisinin daha verileri çalındı

    Bazı faaliyetler için PCR testi zorunluluğu getirildi

    İsrail askerleri 14 Filistinliyi yaraladı

    DSÖ, Kovid-19'un kaynağını bulmak için yeni ekip kuracak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı ile görüştü

    Türkiye'de 19 bin 918 yeni vakaya rastlandı

    Kiralamaya milyarlar gitti

    NATO'dan Türkiye'ye teşekkür

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse Taliban'la görüşürüz

    İngiltere'den 'Söz verdiğimiz herkesi tahliye edemeyiz' açıklaması

    ABD, dün yaklaşık 3 bin kişinin Afganistan'dan tahliye edildiğini açıkladı

    'Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zorla tesettür olmaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Bi 10 lira gönder!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Milletvekili ve basını
    Faruk ÇAKIR

    Bu mu demokrasi adası?
    Mehmet ÇETİN

    İlâhî ikazın rahmete dönüşü mümkün mü?
    Ceyda Çökren Akkaya

    Amcam Salih Çökren’in ardından
    Muhammet ÖRTLEK

    Taliban, diğerleri ve İslâm
    Ali FERŞADOĞLU

    Meşverete kim karşı gelir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.