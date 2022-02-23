Asya’nın talihlisi: Yeni Asya

Yeni Asya, Asyanın talihli gazetesi. Asya’nın talihlisi. Bahtı açık gazetesi. Asya’da talihin yaver gitmesi için yolunu meşveret ve şûrâ ile hazırlamış Asya’nın bahtının açılması için kavlî ve fiilî duâ eden bir gazetedir.

Bu duâsını her gün yapıyor. Asya’nın talihini açacak anahtarın nasıl olacağını her gün ilân ediyor.

Asya’nın bahtını miftahı meşveret ve şûrâdır. Bunu biliyor. Buna çalışıyor. Hürriyetin haklı şûrânın yapılabilmesi için fikrini ortaya koyuyor.

Yeni bir bakış açısıyla Asya’nın talihine katkı sunuyor. Nurlu bir bakış ile âlemi güzelleştiriyor. Güzel gören güzel düşünür ya. O da güzel görüp güzel düşünüyor. Güzel düşünceli olduğu için âlemi de güzelleşiyor. Okuyanların da âlemi güzelleşiyor.

Asya’nın talihli gazetesi parolasını Kur’ân’dan alıyor. Meşveret ve şûrâyı esas tutuyor.

Şu istikbal inkılâbı içinde kendisi de gür bir sâdâ oluyor. İslâm’ın sâdâsı oluyor.

O sâdâ müsbet bir etkiyle gönüllere su serpiyor.

İstikbalde parlayan nurlu bir kâğıt oluyor. Yaptığı neşriyatla Risale-i Nur’u tanıtıyor.

Şu istikbal inkılâbatı içinde, dalgalanmalar içinde bizi sahil-i selâmete teşvik ediyor. Yol gösteriyor. Yönlendiriyor. Bu dalgalı haller içinde yolcularını sıhhatle koruyor. Yolcular ona müteşekkir oluyor.

Asya’nın talihli gazetesi matbuat âleminde bir ışık. Asya’nın bahtını açmak için çalışıyor. Şu istikbal inkılâbatı içinde en yüksek sâdâ İslâm’ın sâdâsı olacak diyen Üstadın dersiyle bizi selâmlıyor.

Bahtın, talihin açık olsun Yeni Asya’m.