Bakım ve onarım

Bu kavramların daha çok makine ve otomotiv sektörlerine ve ait olduğunu biliyorsunuz.

İnsan da Cenab-ı Hakk’ın hikmet eliyle yapılmış harika bir makinesi gibidir. Onun da yılın bazı aylarında bakıma ihtiyacı vardır.

Ramazan da işte böyle bir bakımı ihtiva ediyor. Ramazanda hem bedenen hem de ruhen bir bakıma giriyoruz. Bizim kendi isteğimizle bir bakıma girmeye nefsimiz razı olmuyor. Hem Cenab-ı Hak karşısında âcizliğimizi fark edip kulluğumuzu hatırlamak hem de vücud makinemizi yıllık bakıma almak için oruç emredilmiş. On bir aydır çalışan mide dinlenmeye alınıyor ve diğer duygu ve cihazların terbiyesine bakılıyor.

Vücudumuzun en önemli esası olan akıl, tefekküre ve ihlâslı düşünmeye sevk ediliyor. Kalp, samimane hissetmeye, zikre ve fikre teşvik ediliyor. Ruh, yaratılış amacı olan ibadete yeniden yönlendiriliyor. Ramazan, bu açıdan mükemmel bir bakım ayı. Zenginden fakire, gençlisinden fakirine kadar herkes eşit şartlarda bu bakıma emredilmiş. Oruca tahammül edemeyecek kadar yaşlı ve hasta olanlar bundan muaf tutulmuş. Bu da Allah’ın merhametinin bir göstergesidir.

Bu bakım sayesindedir ki biz yaratılış amacımızı yeniden hatırlıyoruz. İnsan olduğumuzu adeta yeniden tefekkür ediyoruz. Sırf mide için yaratılmadığımızı meselâ... Kendimizden daha muhtaçları hatırlamayı, hemcinslerimize şefkat etmeyi, samimane duâ etmeyi, vermeyi, kendimizden verebilmeyi, paylaşmayı...

İşte oruç adeta duygularımızı tamir ediyor. Yıpranan bütün hallerimizi, kirli düşüncelerimizi, hepsini temizliyor. Tabiî burada Kur’ân’ın arındıran yapısına ve ilâcına muhatap oluyoruz. Kur’ân ayı olan bu ayda Kur’ân’la onarılıyoruz. Zaten insanın da “kullanma kılavuzu” Kur’ân değil mi?

Kur’ân adeta bizi fabrika ayarlarımıza geri getiriyor.

Bir aylık bakımdan sonra, insan yeni bir şevkle, taze bir imanla kulluk vazifesine devam ediyor. Ve onarım başarılı geçti... Şimdi Reyyan kapısı bizi bekliyor inşallah...

Hayırlı Ramazanlar...