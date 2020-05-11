"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Bakım ve onarım

Cihan CAMBAZ
11 Mayıs 2020, Pazartesi
Bu kavramların daha çok makine ve otomotiv sektörlerine ve ait olduğunu biliyorsunuz.

İnsan da Cenab-ı Hakk’ın hikmet eliyle yapılmış harika bir makinesi gibidir. Onun da yılın bazı aylarında bakıma ihtiyacı vardır.  

Ramazan da işte böyle bir bakımı ihtiva ediyor. Ramazanda hem bedenen hem de ruhen bir bakıma giriyoruz. Bizim kendi isteğimizle bir bakıma girmeye nefsimiz razı olmuyor. Hem Cenab-ı Hak karşısında âcizliğimizi fark edip kulluğumuzu hatırlamak hem de vücud makinemizi yıllık bakıma almak için oruç emredilmiş. On bir aydır çalışan mide dinlenmeye alınıyor ve diğer duygu ve cihazların terbiyesine bakılıyor. 

Vücudumuzun en önemli esası olan akıl, tefekküre ve ihlâslı düşünmeye sevk ediliyor. Kalp, samimane hissetmeye, zikre ve fikre teşvik ediliyor. Ruh, yaratılış amacı olan ibadete yeniden yönlendiriliyor. Ramazan, bu açıdan mükemmel bir bakım ayı. Zenginden fakire, gençlisinden fakirine kadar herkes eşit şartlarda bu bakıma emredilmiş. Oruca tahammül edemeyecek kadar yaşlı ve hasta olanlar bundan muaf tutulmuş. Bu da Allah’ın merhametinin bir göstergesidir.

Bu bakım sayesindedir ki biz yaratılış amacımızı yeniden hatırlıyoruz. İnsan olduğumuzu adeta yeniden tefekkür ediyoruz. Sırf mide için yaratılmadığımızı meselâ... Kendimizden daha muhtaçları hatırlamayı, hemcinslerimize şefkat etmeyi, samimane duâ etmeyi, vermeyi, kendimizden verebilmeyi, paylaşmayı...

İşte oruç adeta duygularımızı tamir ediyor. Yıpranan bütün hallerimizi, kirli düşüncelerimizi, hepsini temizliyor. Tabiî burada Kur’ân’ın arındıran yapısına ve ilâcına muhatap oluyoruz. Kur’ân ayı olan bu ayda Kur’ân’la onarılıyoruz. Zaten insanın da “kullanma kılavuzu” Kur’ân değil mi?

Kur’ân adeta bizi fabrika ayarlarımıza geri getiriyor.

Bir aylık bakımdan sonra, insan yeni bir şevkle, taze bir imanla kulluk vazifesine devam ediyor. Ve onarım başarılı geçti... Şimdi Reyyan kapısı bizi bekliyor inşallah...

Hayırlı Ramazanlar...

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    AVM’lerde virüs riski fazla

    İçişleri Bakanlığı: 13 bin 716 kişiye işlem uygulandı

    Vatandaşın israf isyanı

    TFF: Uzun bir süreç bizi bekliyor

    Bab'da iftar vaktini kana buladılar

    İsrail’i durdurun

    Ekim nöbeti sistemi olmalı

    Salgın, anneleri de çaresiz bıraktı

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak

    'Çıkarlarımız hedef alınırsa Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğiz'

    Irak'ta tansiyon yeniden yükseldi

    65 yaş ve üzeri vatandaşlar nefes aldı

    Avrupa, en kapsamlı 'normale dönüş'e hazırlanıyor

    Akşener: Ülke giderek fakirleşiyor

    İGDAŞ faturalarına ilişkin İBB'den açıklama

    'Türkiye'nin Maldivleri' eski görünümüne kavuştu

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    İsrail Devleti nasıl kuruldu?
    Genel

    Beethoven'dan Hz. Muhammed (asm) ve Kâbe İlâhisi
    Şükrü BULUT

    İstanbul Sözleşmesi veya deli saçması
    Süleyman KÖSMENE

    Hıristiyanlar neden kabul etmiyorlar?
    Sebahattin YAŞAR

    Neler oluyor hayatta, birisi cevap versin lütfen
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Kampanyalarımız peş peşe ve iç içe
    Genel

    Kutuplaşarak kaybedecek vaktimiz yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “Afakî” ve “enfüsî” delil ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    İntizam ve asayişi temin eden köprü zekâttır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.