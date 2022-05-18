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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Ahiret inancı

Cihat ERDOĞ
18 Mayıs 2022, Çarşamba
Her gün çevremizde eş dostumuz veya akrabamız vefat etmektedir.

Bunlar daima insanın dayanma gücünü azaltmaktadır. İşte burada ahiret inancı imdadımıza yetişir. Korkma, üzülme, ebedi bir hayat var. Cennet var. Orada tekrar eş ve dostlarınla buluşacaksın. Bir araya geleceksin. Ümitsizliğimiz ümide, sevince değişir. 

İnsan zaman geçtikçe ihtiyarlamaktadır. Yaşlılık insanı yorar. Karşısına çeşitli zahmetler çıkar. İşte ahiret inancı yine yardımımıza gelir. Korkma ebedi gençlik seni bekliyor. Üzülme. Çalış. Onu kazan. Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Ebedi hayat, ölümsüzlük; Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’e (asm) Allah’ın bir hediyesidir. Duasıyla bunu mümkün kılmıştır. Cennet de ebedi saadet de ibadetlerinin ve peygamberliğinin neticesidir. Zaten Cenab-ı Hak insanın duygularının büyük kısmını ahireti kazanmak için vermiştir. Şiddetli merak, yoğun sevgi, dehşetli hırs ve aşırı inat. İnsanoğlu bu duygularının yönünü hata ile sadece dünyaya çevirmiştir. Halbuki dünya, ahrete nispeten bir serap hükmündedir.    

Allah niçin insana iki el, iki ayak, iki göz ve iki kulak vermiştir? Birisini dünyaya ayırırken, diğerini de ahirete ayır diye. Günde beş defa minarelerde okunan ezanlar, insanı doğru yola davet ediyor. Mutluluğun ahiret inancında olduğunu haykırıyor. Aynı şekilde, her sene yeni bir baharda uyanan, kâinat da bizlere ahiret hayatını haykırır. Yeniden dirilişi, ebedi hayatı hatırlatır. Ölümün son olmadığını kulaklarımıza fısıldar. Yeryüzü büyük haşrin örnekleri ile dolu. Her gece ölür, sabah haşrin sabahında uyanırız. Yani diriliriz. Uyku küçük bir ölüm. Sabah kalkışımız ise dirilişimiz. Kışın kemik durumundaki ağaçların baharda yeşillenmesi, haşri gözler önüne serer. Kâinattaki onca masraf ahiretin varlığına delildir. Fani bir hayata bu kadar yatırım yapılmaz. Ama ebedi bir hayatı netice verdiği için bunca masraf ve harcama yapılmaktadır. Dünya vitrininde ahiretin örnekleri sergilenmektedir. Suretlerin, görüntülerin, resimlerin alınması; kaydedilmesi, hafıza, çekirdek ve yumurta ahiretin varlığına delildir. Ancak hesap sorulacaksa bunlar mümkün olur. Parmak izi ve yüz farklılığı da insanın hesaba çekileceğinin göstergeleridir.     

Beynimizin yüzde 10’unu kullandığımız belirtilmektedir. Demek ki tamamını kullanacağımız bir mekân vardır. Çünki dünyada israf, fazlalık yoktur. Yumurtalar, çekirdekler, tohumlar; ağaçların ve kuşların, milyonlarca canlının hayatlarının mükemmel programlarını taşırlar. Kutucuk olarak, cihazat ve teşekkülüne Allah’ın izni ile vasıta olurlar. İnsanoğlu da haşirde us us(acbüzzeneb) kemiği sayesinde üstüne bina edilecektir, yaratılacaktır. Cenab-ı Hakkın Hafiziyet ismi, onları muhafaza etme ve D.N.A. gibi kayıt altına almakla korumaktadır. Haşirde, büyük dirilişte; ilk yaratılış misüllü bizleri tekrar iade edecektır. İkinci yaratılış birincisinden daha kolaydır. Madem ki Allah bakidir, ebedidir. O’nun emirlerine uyarak, O’na dayanarak biz de fani hayatımızı baki, sonsuz yapabiliriz. İşin aslı, Cenab-ı Hakkın sevdiği Zata, Hazreti Muhammed’e (asm) uymakla, onun sünnetlerine ve yaşayışına uyarak bu daha da mümkündür.

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