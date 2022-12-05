"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İktisat

Cihat ERDOĞ
05 Aralık 2022, Pazartesi
İktisat amelde itidaldir. Orta yoldur. Aşırılığa kaçmadan maksadına doğru istikamette yürümektir. Yaratılışımıza uygun bir davranıştır.

Cimriliğe ve müsrifliğe kaçmadan hayatını sürdürmektir. Tabir caiz ise atalarımızın dediği gibi, ’yorganımıza göre ayağımızı uzatmaktır.’ Denge ölçüsüdür. Ayrıca iktisat bir manevi şükürdür. Rızkın Allah’tan geldiğini kabuldür. Hayatımıza nizam, düzen verir. Gereksiz arzu ve isteklerden korunuruz. Aile hayatında da huzuru yakalamamıza vesile olur. Çünki aşırı harcamalarla, aile bütçesi sarsılmaz. Sıkıntıya düşmeyiz. ‘Yiyiniz içiniz, ama israf etmeyiniz’ (Araf-31) İlahi hitap ve ikazına da uymuş oluruz. Demek ki iktisat, tasarruf, nimetlere karşı bir şükürdür. Hürmettir. Saygı göstermektir. Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuya dikkat çekerek, hadisi şerifinde, ’İktisat eden ailece geçim derdi çekmez’ buyurmuştur.

İktisat, berekete sebeptir. Bedeni bir perhizdir. Başkasına el açmayı, manevi dilenciliği önler. Kuru ekmekten dahi lezzet almamızı sağlar. İktisat, zengin ve yoksul arasındaki açıyı, uçurumu daraltmaktır. Ekonomik farklılıklara, bilhassa zekat müessesi, fitrelerimiz, bağışlarımız köprü olur. Bu maddi aralık açıldıkça, ülke ve insanlar ekonomik buhrana girer. Kırizler ortaya çıkar. Sınıflar arasındaki denge bozulur. Halbuki bu dengeyi korumak şarttır. Maddi buhranlar, manevi buhranlara sebep olur. Tetikler. Manevi buhranlar ve kırizlere, maddi kırizler kuvvet verir. Artmasına sebep olur. Devamlı birbiri ile ilişkidedirler. Zaten insanların manevi huzuru, bir ölçü de maddi refahlara bağlıdır. Aşırıya kaçmadan. Dengeli harcamalarımızla. Aslında yeme, içme, barınma ve giyinme gibi dört şeye muhtaç olan insanın ihtiyaçları suni olarak artırılmıştır. Halbuki dünyada misafiriz. Misafir olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Aklımızdan çıkarmamalıyız. Biraz da sevap ve hayır gibi, öbür dünyaya götürebileceğimiz şeylerle uğraşmalıyız.

Maddi refah ve konfor herkesin hayalini süsler. İyi bir iş sahibi olmak ve iyi bir hayat standardı, yaşayışı yakalamak gibi. Bu ideallerin kendisine huzur ve mutluluk getireceğine inanır. Halbuki manevi ihtiyaçlarını tatmin edemeyen insanın mutlu olması mümkün değildir. Bu boşluk gereği gibi doldurulmazsa yerine sakıncalı hayat yaşayışları yer alır. Çünki dünya bütün arzularımızı karşılamaya yetmez. Ancak vahyin çizgisinde şekillenen yaşayışımız bizleri mutlu eder. Hak ve hukuğun olduğu düzen bizleri tatmin eder. Haz verir. Tevekkül ve Allah’ın bizlere verdiği ile yetinme insanoğlunu huzura kavuşturacaktır. Çare, Cenab-ı Hakkın bizlere ikram olarak verdiği duyguları, hayır yönünde kullanmalıyız. İstikamette kalmak. Yardımlaşmak. Paylaşmak. Üretmek. Savurganlıktan israftan kaçmak. Tüketim çılgınlığından uzak durmak. İlmin hakim olacağı 21.yüzyılda bilgi toplumuna ağırlık vermek.

Okunma Sayısı: 133
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    İslamofobi yüksek seviyede

    Aykaç’a istifa çağrısı

    İngiltere'de "Strep A" enfeksiyonu nedeniyle 6 çocuk öldü

    Endonezya'da Semeru Yanardağı sebebiyle alarm seviyesi en yüksek düzeyde!

    'Bahmut ve Soledar'daki durum en sıcak, en acı verici'

    Milletten neyi saklıyorsunuz?

    Genç Yorum Dergisi’nin Aralık 2022 sayısı çıktı: ‘Acı’lar da bir imtihan

    Arjantin, çeyrek finale yükseldi

    Liyakate bağlı bir sistem inşa edilecek

    Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’daki yargısız infazları şiddetle kınıyoruz

    Filistin’de en kanlı yıl

    DSÖ: Dünyanın % 90’ının Covid’e bağışıklığı var

    Normalleşme buharlaştı

    Ekonomiye, hukuka dair görüşlerimiz ortak

    37 üründen 29’unda fiyat artışı

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hediye Ballıkaya

    En yakın arkadaşımız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diplomasi amatörlük kaldırmaz, ustalık ister
    Mehmet KARA

    “Revize edilmeli” mi?
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Genel

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.