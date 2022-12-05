İktisat amelde itidaldir. Orta yoldur. Aşırılığa kaçmadan maksadına doğru istikamette yürümektir. Yaratılışımıza uygun bir davranıştır.

Cimriliğe ve müsrifliğe kaçmadan hayatını sürdürmektir. Tabir caiz ise atalarımızın dediği gibi, ’yorganımıza göre ayağımızı uzatmaktır.’ Denge ölçüsüdür. Ayrıca iktisat bir manevi şükürdür. Rızkın Allah’tan geldiğini kabuldür. Hayatımıza nizam, düzen verir. Gereksiz arzu ve isteklerden korunuruz. Aile hayatında da huzuru yakalamamıza vesile olur. Çünki aşırı harcamalarla, aile bütçesi sarsılmaz. Sıkıntıya düşmeyiz. ‘Yiyiniz içiniz, ama israf etmeyiniz’ (Araf-31) İlahi hitap ve ikazına da uymuş oluruz. Demek ki iktisat, tasarruf, nimetlere karşı bir şükürdür. Hürmettir. Saygı göstermektir. Peygamberimiz (S.A.V.) bu konuya dikkat çekerek, hadisi şerifinde, ’İktisat eden ailece geçim derdi çekmez’ buyurmuştur.

İktisat, berekete sebeptir. Bedeni bir perhizdir. Başkasına el açmayı, manevi dilenciliği önler. Kuru ekmekten dahi lezzet almamızı sağlar. İktisat, zengin ve yoksul arasındaki açıyı, uçurumu daraltmaktır. Ekonomik farklılıklara, bilhassa zekat müessesi, fitrelerimiz, bağışlarımız köprü olur. Bu maddi aralık açıldıkça, ülke ve insanlar ekonomik buhrana girer. Kırizler ortaya çıkar. Sınıflar arasındaki denge bozulur. Halbuki bu dengeyi korumak şarttır. Maddi buhranlar, manevi buhranlara sebep olur. Tetikler. Manevi buhranlar ve kırizlere, maddi kırizler kuvvet verir. Artmasına sebep olur. Devamlı birbiri ile ilişkidedirler. Zaten insanların manevi huzuru, bir ölçü de maddi refahlara bağlıdır. Aşırıya kaçmadan. Dengeli harcamalarımızla. Aslında yeme, içme, barınma ve giyinme gibi dört şeye muhtaç olan insanın ihtiyaçları suni olarak artırılmıştır. Halbuki dünyada misafiriz. Misafir olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Aklımızdan çıkarmamalıyız. Biraz da sevap ve hayır gibi, öbür dünyaya götürebileceğimiz şeylerle uğraşmalıyız.

Maddi refah ve konfor herkesin hayalini süsler. İyi bir iş sahibi olmak ve iyi bir hayat standardı, yaşayışı yakalamak gibi. Bu ideallerin kendisine huzur ve mutluluk getireceğine inanır. Halbuki manevi ihtiyaçlarını tatmin edemeyen insanın mutlu olması mümkün değildir. Bu boşluk gereği gibi doldurulmazsa yerine sakıncalı hayat yaşayışları yer alır. Çünki dünya bütün arzularımızı karşılamaya yetmez. Ancak vahyin çizgisinde şekillenen yaşayışımız bizleri mutlu eder. Hak ve hukuğun olduğu düzen bizleri tatmin eder. Haz verir. Tevekkül ve Allah’ın bizlere verdiği ile yetinme insanoğlunu huzura kavuşturacaktır. Çare, Cenab-ı Hakkın bizlere ikram olarak verdiği duyguları, hayır yönünde kullanmalıyız. İstikamette kalmak. Yardımlaşmak. Paylaşmak. Üretmek. Savurganlıktan israftan kaçmak. Tüketim çılgınlığından uzak durmak. İlmin hakim olacağı 21.yüzyılda bilgi toplumuna ağırlık vermek.