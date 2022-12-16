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16 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

İnsan beyni

Cihat ERDOĞ
16 Aralık 2022, Cuma
İnsan vücudu Cenab-ı Hakk’ın harika bir fabrikasıdır, şehridir. İnsan beyni ise insanın bilgisayarıdır. Bilgisayarı yapana hayret ederiz.

Ama bilgisayarı yapan beyni yaratanı, Allah’ı göz ardı ederiz. Beynimiz adeta bir kayıt cihazıdır. Bu bilgiler beynin hipokampüs bölgesinde depolanır. Korteks tabakası ve milyonlarca nöron bu kaydı görüntülü gerçekleştirir. Beynimizde duyma, işitme, görme, hissetme ve tat alma gibi işlem merkezlerimiz vardır. Bu işlemler diğer yarattıkları gibi Allah’ın büyük bir mucizesidir. Olağanüstüdür. Milyonlarca kitap veya kütüphane kayda geçer. D.N.A gibi. Hatırlama duygumuzun devreye girmesi ile hatırlama olayı gerçekleştirilir. Yani kayıtlardaki, arşivdeki bilgiler, titizlikle taranarak tekrar gün yüzüne çıkar. Bütün bu işlemler saniyelerden de kısa sürede, bilgimiz olmadan gerçekleşir. Ceviz içi şeklindeki beynimiz, beynimizi besliyecek besin hakkında da bizlere bilgi verir. Yani hiçbir şey tesadüfi, gelişigüzel değildir. Bir ilme, bilgiye dayanır.

Ezber beyni geliştirir. Fonksiyonlarını ve muhakeme gücünü artırır. Beyindeki tek bir hücrenin 10 ayrı irtibatı, bağlantısı veya ilişkisi vardır. Bu faaliyetlerin aktif çalışır hale gelmesini sağlar. Okumak da önemli. Beyin hücrelerimizi canlı tutar. Günümüzde beynimizdeki hücrelerin yüzde 2’sini kullanabilmekteyiz. Zikir ve tefekkür beynimizi besler. İmani hakikatler terakki ettirir. Yükseltir. Çocuk beynini ele alalım. Doğum sırasında normal beynin ancak yüzde 25’i yani 1/4 ortaya çıkar. Kalan kısım ilk 6 yılda tamamlanır. 4.haftadan itibaren en hızlı gelişen hücreler sinir hücreleridir. Yani nöronlardır. Her dakikada 500.000 nöron yaratılır. Nöronlar en uzun ömürlü hücrelerdir. Hayat boyu yenilenmeden aynı biçimde yaşarlar. 4.haftada nöronlar gelişmekte olan omurgaları terk ederek beyine doğru yol alırlar. Nöronların yardımcıları glialardır. Glialar, nöronların daha çabuk hareket etmesi için kaygan lifler yaratılır. Bu lifler çok şeritli bir otobana benzerler. Nöronlar bu otobanı takip ederek, doğru adrese, konvoy halinde beyine doğru ilerlerler. Öyle genetik kotlanmışlardır. Kazalar yaşanmaz. Göç devam eder. Omurga dışına gelen nöronlar, katmanlar halinde mucizevi bir şekilde, birbirinin dillerini anlamadıkları halde beyini inşa ederler. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bu işlemler, olağanüstü davranışlar, sevkiyat tesadüfi olabilir mi? Trafik kazalarını düşünün. Trafik işaretleri, şeritler, fren aksamı, direksiyon, trafik polisi, direksiyonda düşünen bir insan. Ama onca kaza. Maddi kayıp, can kaybı.

Beynimiz insanın bilgisayarıdır, kayıt cihazıdır. Bilgimiz dışında bütün bu kayıt işlemleri gerçekleşir. Yaradanın yönlendirmesi ile sevk-i İlahi ile bütün bu işlemler ortaya çıkar. İnançsız insanların ‘iç güdü’ veya başka bir isimle anmaları, bu muhteşemlikleri gölgeleyemez, gölgelememeli. Aslında tıp dalında uğraşıp da insanların inançsız kalması imkânsızdır. Vücudumuzun hangi organına el atsak olağanüstü bir durumla karşılaşırız. Sadece bir göz nimetinin şükrünü ödeyemeyiz. Allahu Ekber diyerek secdeye kapanmaktan, Rabbimize şükretmekten başka bir çare yoktur.

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