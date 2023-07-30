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30 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Kemik erimesini önleyici beslenme ne olmalı?

Diyetisyen Duygu Penekli
30 Temmuz 2023, Pazar
Eklem kıkırdağı ve subkondral kemikte yapım ve yıkım olayları arasındaki dengenin yıkım lehine bozulması sonucu gelişen aktif bir hastalık sürecidir.

Vücudun farklı bölgelerinde görülebilmektedir. Yaşla birlikte görülme sıklığı artmaktadır.

Osteoartrit tedavisine yönelik bilimsel olarak ispatlanmış bir tıbbi beslenme tedavisi uygulaması bulunmamakla birlikte uygulanan eliminasyon diyetlerinden ve popüler diyet uygulamalarından kaçınılmalı ve mucize sonuç vaat eden kürlerden, içeceklerden uzak durulmalıdır.

Osteoartrit beslenme tedavisinde temel alınacak 5 öneri verilebilir:

1) Bol su tüketimi

2) Bol sebze ve meyve tüketimi (meyve tüketim miktarı kişiden kişiye ve hastalık çeşidine göre değişmektedir.)

3) Özellikle soğuk suda yetişen balık tüketimini arttırmak ya da Omega-3 takviyesi almak

4) Yağlı kırmızı et tüketimini sınırlandırmak

5) İşlenmiş besin tüketimini sınırlandırmak.

Beslenme uzmanları beslenme biçimini nasıl sağlamalı?

Renkli beslenmeye önem verilmelidir. Çeşitli sebze ve renkli meyvelerin içerisinde var olan antioksidan ve türevlerinin alınımı yeterli olarak sağlamalıdır. Özellikle doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek besinlere kısıtlı yer verilmelidir. Basit şeker tüketimini sınırlandırılmalıdır. Beslenme düzeninde omega-3 yağ asidi D vitamini E vitamini ve K vitamini içeren besinlere yer verilmelidir.

KEMİK SAĞLIĞI KALSİYUM DENGESİNDEN GEÇER!

Kalsiyum güçlü kemik yapımı ve sağlığı ve osteoporozdan korunmak için olmazsa olmazdır. Kalsiyum desteğini süt, yoğurt, peynir, kefir gibi besinlerden sağlanması gerektiğini biliyoruz. Süt ürünleri kadar zengin kalsiyum içeriğine sahip olmasa da yeşil yapraklı sebzeler, fındık, badem gibi yağlı tohumlar ve kurubaklagiller kalsiyum alınımının sağlanmasında katkıda bulunmaktadır.

HANGİ BESİNLER YÜKSEL KALSİYUM İÇERİR?

BİR PORSİYONDA YAKLAŞIK 400 MG KALSİYUM İÇEREN BESİNLER:

-200 g (1 sb kadar) yoğurt,

-240 g yağsız süt

BİR PORSİYONDA YAKLAŞIK 300 MG KALSİYUM İÇEREN BESİNLER

-120 g ricotta peyniri ( italyan peynir ) .

-30 g parmesan peyniri

-90 g kılçıkları ile birlikte konserve sardalya

BİR PORSİYONDA YAKLAŞIK 200 MG KALSİYUM İÇEREN BESİNLER

-30 g doğal beyaz peynir

BİR PORSİYONDA YAKLAŞIK 50 MG KALSİYUM İÇERENLER BESİNLER

-90 G BROKOLİ. 110 G ÇÖKELEK PEYNİRİ. 1 ORTA BOY PORTAKAL

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