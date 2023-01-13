Uğur Poyraz: “Önemli olan önce demokrasiyi ve devamında objektif hukuku inşa ettiğinizde ortaya çıkacak gerçeğin adı adalettir. Adalete ilişkin menkıbeleri, kıssaları dinlerken, tüylerimizi diken diken eden adaletin merhametle harmanlandığını görürüz. Eğer adaleti merhametle harmanlayamazsanız adaletin meşruiyetine ilişkin sorun oluşur. Adalet korkulan değil, özlenendir.”

RÖPORTAJ: BAŞKENT SOHBETLERİ - 2 - CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

—Dünden Devam—

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişikliği önerisi” nasıl ortaya çıktı? Bu husustaki işbirliği süreci nasıl işledi?

28 Kasım’da da altı partinin genel başkan yardımcıları tarafında oluşturulan ve benim de görev aldığım komisyonda 84 maddede bir uzlaşı sağlandı. Bakın bu çok önemli bir eşiktir. Ve biz bunu teklif olarak sunmadık kamuoyuna “güçlendirilmiş parlamenter sistem Anayasa değişiklik önerisi” dedik. Siyasette kamuoyuna bir icatta bulunursunuz. Biz böyle bir çalışma yaptık. Oradan icaba kabul gelebilir, icaba icab da gelebilir. İcaba icab nedir? “Bir öneri getirmişsiniz, ama önerinin şurasında şunlar şöyle olsa” denmesi bu icaba icabtır. İşte bu katılımcı Anayasa çalışması, daha da katılımcı bir hâle getiriliyor. Çünkü biz önerdik. Olumlu, olumsuz bütün görüşlerinize, geri dönüşlerinize çok kıymet verdiğimizi ifade ettik...

Devlet bir sistemdir, kutsal olan bireydir

“Altılı masa” olarak “seçim ittifakları” için öngörünüz nedir? Seçim kampanyasında ortak programlarla ortak ve güçlü mesajların verilmesi konusunda neler söylersiniz?

“Altılı Masa”, seçim kararı alınıp seçim sath-ı mâiline girildikten sonra altı partinin “ittifakı”na evrilebilir. Daha ileri gidiyorum, altı parti kendileri arasında, yetkili kurullar veya genel başkanların takdiriyle bir ön koalisyon protokolü de yapabilir. Ama şu an ki ilişkimizin adı “işbirliği”dir. Seçim olmadan buna ittifak demek, “seçim ittifakı” tanımını esneten ve altını boşaltan bir tanım hâline gelir. Yani ben burada kelimelere sadakatle yaklaşıyorum. İroni olarak kullanabiliriz ama kelimeyi anlamı dışında kullandığınız zaman, bunun sonuçları var.

AKP ve MHP arasındaki ittifak modellemesi, ayırt edemeyeceğiniz kadar birbiriyle iç içe girmiş durumdaki ilişkidir. Söylemler, eylemler, gelenekleriyle örtüşmeyen bir ilişki modeli içindeler. Bunu onaylamak ya da onaylamamak değil, rasyonel durumu tanımlıyorum.

O yüzden aynılaşmadan, ama birbirine çok özen ve dikkatle, farklı dünya görüşlerini beş partinin hassasiyetlerini dikkate alırken, diğer beş partinin de bizim hassasiyetlerimizi dikkate alması üzerinden ilişki modeli kuruldu. O yüzden “demokrasi ittifakı” deniliyor ama şu an ilişkimiz işbirliği. İşbirliğimizin kaynağı da “güçlendirilmiş parlamenter sistem’ kararlılığımızdır.

Bizler ve il başkanlarımız zaman zaman ortak buluşma ve programları yapıyor. Ortaklaşa programlar için bir planlama var, hayata geçirilecek. Çünkü seçime yoğun bir gündemle gidiyoruz. Partilerimizde aynı zamanda genel başkan yardımcılarının da aktif görevleri var. Ben partinin Genel Sekreterlik görevini ifa ediyorum. Bütün bunları dengeleyecek bir takvim ve yol haritası oluşturulacak…

Meşruiyetin temeli, devletin ilgili birim ve organlarının bu sözkonusu maliyesi, SGK’sı, belediyesi vs kurumların gerekli ruhsatları, izinler verip, gerekli denetimleri yapıyor olmasıdır… O yüzden ben, devletin siciline güvenerek, siciline bakarak iletişim kurarım.

Aynısı şu an sayın İmamoğlu’nun başına gelen olayda dayatılıyor. Ortada istihbaratına bakamayacağın bir adamı, işe aldıktan sonra herhangi bir istihbarat sorunu olduğu, -sabıka sorunu değil- cihetle bir süreç yönetimi var. Devletin sicillerine güvenerek yapılan eylemlerden dolayı insanların halen sorumlu tutulması meselesi var.

Sonuçta terörist avlamıyorsun ancak devlete olan güveni eritip yok ediyorsun. Bu ülke için, yüzlerce, binlerce yıllık Türk devlet geleneği için tehlikeli. İnşa edilen bir hafıza üzerine gidiyoruz. Devletin itibarı ve devlete olan güven hepimizin sorumluluğu olan bir durumdur. Biz, devleti kutsamıyoruz, bireyi kutsuyoruz. Bizim için kutsal olan bireydir.

Hani sayın Erdoğan’ın zamanında söylediği, ama şimdi çok uzun zamandır terk ettiği “biz, yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz”. O yüzden, bireyi kutsuyoruz. Devlet bir sistemdir, saygı duyarız ama bizim için kutsal olan bireydir, devlet değil.

“GÜVENLİKÇİ POLİTİKALAR”LA DEMOKRASİ RAFA KALDIRILAMAZ

Bir hukukçu olarak “insan hakları, demokrasi, hukuk diyerek iktidara gelen AKP’nin yirmi yıllık dönüşümünü nasıl değerlendirirsiniz?

Hukukun, demokrasinin de evrensel ilkeleri vardır. Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz. Ve hiçbir ülkenin hukuku evrensel ilkelerden uzaklaşılarak inşa edilmez. Onun adına “örf, adet, gelenek, görenek” denir, hukuk değil.

Bir coğrafyada yaşananlara göre demokraside bir takım insan hakları, temel hak ve özgürlükleri kısıtlamadan demokraside bazen aşırı güvenlikçi politikalar sebebiyle söylemiyorum. Yani şimdi Norveç’le Türkiye aynı değil. Güneyinde Suriye var, Irak var, İran var, Rusya var, Yunanistan var. Türkiye’nin jeopolitiği önemli bir alan. Aşırı güvenlikçi politikalarla demokrasi rafa kaldırılamaz ama Norveç demokrasisi gibi de rahat olamayız.

Rahmetli annemin bir sözü vardı; “aklın tanımı uyumdur” derdi. Yani yaşadığınız coğrafya, içinde bulunduğunuz kültür, toplum, bütün bunların hepsini dikkate alarak ortaklaşmanız gerekiyor. Türkiye, çok ciddi bir kutuplaşma döneminden geçiyor. Kimse bununla ilgili umutsuz olmasın, kutuplaşmayı aşarız.

Önemli olan önce demokrasiyi ve devamında objektif hukuku inşa ettiğinizde ortaya çıkacak gerçeğin adı adâlettir. Adâlete ilişkin menkıbeleri, kıssaları dinlerken, tüylerimizi diken diken eden adâletin merhametle harmanlandığını görürüz. Eğer adâleti merhametle harmanlayamazsanız adâletin meşruiyetine ilişkin sorun oluşur. Adâlet korkulan değil, özlenendir. Adâlet bilinen değil, içselleştirilen bir mefhumdur. Biz çünkü âdil ve merhametli anne – babaların, âilelerin çocuklarıyız. Yani şarkıda söylendiği gibi “biz, büyüdük ve kirlendi dünya.” Ananlarımızın, babalarımızın sözleri kulaklarımızda; bize adaletten ayrılmamayı onları emredileni bize hep tebliğ ettiler.

İSNADLARIN BİR ANLAMI YOK

“Cumhur ittifakı”, HDP üzerinden “Altılı Masa”yı defalarca suçladı. “HDP’nin masada olduğu”nu iddia etti. Ancak AKP, HDP ile masaya oturdu. Bu ikili tutumu hakkında neler söylersiniz?

Ben, HDP ile ilgili çok konuşmamayı tercih ediyorum. Bize yapılan isnatların bir anlamı yok. HDP bir siyasi parti olarak Meclis’te, makam aracı var, milletvekilleri maaş alıyor. HDP’nin terörle ilişkilendirilen bazı isimleriyle ilgili yargılamalar var, tutukluluklar var. Ben asker, istihbarat elamanı, polis, savcı, hâkim değilim, bir soruşturmadan sorumlu muhakkik de değilim; partim adına değil, şahsım adına söylüyorum, kimseyle ilgili hüküm cümlesi kurmam. Bu mevzubahis makamların görev alanı. Devlete saygı duymakla alakalı. Ben vatandaş olarak üstüme düşeni yapıyorum ve siyasetçilerin de aynı hassasiyetle yapmaları gerekir diyorum.

Devletin organları ve kurumları var. Bu kararları onlar verir, ben değil. Kişisel görüşüm, dünyanın her tarafında bir siyasi partinin temel özelliği politika üretmesidir. Politika üretmediğiniz zaman bir siyasi parti değil, bir organizasyon, bir platform olursunuz.

İyi Parti’yle siyasi hayatımın başladığını kabul edersem, ben son beş yıldır dikkatle takip ediyorum; tarım, ekonomi, sanayi, turizm, sağlık ve diğer alanlarda politika üretmediğiniz zaman siyasi partinin icra etmesi gereken fonksiyonları, icra etmemiş oluyorsunuz. Sadece bir görüşü ya da sadece bir duruşu temsil ediyor oluyorsunuz, ancak siyasi parti olmuyorsunuz.

Siyasi partinin uluslararası anlamda ve iç hukukumuz anlamında tanımı bu. Politika üretmeniz gerekiyor. Politika üretmediğiniz zaman siyasi partinin fonksiyonlarını yerine getirmemiş oluyorsunuz. Benim rasyonel görüşüm bu. Teknik bir görüşten bahsediyorum.

Dolayısıyla HDP üzerinden İyi Parti’ye dönük eleştiriler mesnetsiz. İyi Parti’nin HDP’ye karşı tutumu çok net. HDP’nin de İyi Parti’ye tutumu çok net. Benim olaya baktığım yer burası.

—DEVAMI YARIN—