Adaletin doğrudan imanla ilgisi var

Dr. Mazılıgüney: “Mağdur olan milyonlar ve ailelerinin %10,3’ü dini kendi tekelinde gören bir iktidarın adaletsiz uygulamaları sebebiyle dinden uzaklaşmış durumda. Üstelik bu iyimser bir tahmin. Dolayısıyla adaletin imanla da doğrudan ilgisi olduğu anlaşılıyor. Bu sebeple adalet aramak siyasi mesele gibi görünmemeli ve aksine İslamî ve imanî bir mesele gibi görülmeli.”

Dr. Levent Mazılıgüney'in Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesinde verdiği seminer - Adalet Olmadan Hürriyet Olur mu? (2)

Üçüncü Yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Raporuna göre OHAL/KHK mağdurlarının %93.6’sını muhafazakâr seçmenler oluşturuyor. Yaş ortalamasının ise 40.7 olduğu biliniyor. Bu kişilerin %87.3’ü evli ve ortalama 2 çocuklular. Ayrıca %99.1’i yüksekokul/fakülte/yüksek lisans/doktora mezunu. Daha detay olarak ise %22.1’i yüksek lisans, %8.5’i doktora yani toplamda %30.6’sı lisansüstü eğitim düzeyine sahip. TÜİK’e göre Türkiye’de, toplam nüfus içerisindeki Yüksekokul / Fakülte / Yüksek Lisans ve Doktora mezunları toplamının genel nüfusa oranının %17 olduğu düşünüldüğünde Türkiye’nin eğitimli ve nitelikli kesiminin OHAL/KHK mağduru oldukları, hukuka aykırı isnatlarla yürütülen yargılamalara maruz kaldıkları anlaşılıyor. Ayrıca yeşil görünümlü kırmızı ışık yargılamalarına maruz kalan şahısların % 98,2’sini 15 Temmuz öncesi hiçbir adli/idari soruşturma geçirmemiş kişiler oluşturuyor. “Türkiye’de sadece Olağanüstü Hal Döneminde 7.508 akademisyen devlet üniversitelerinden, 3.041 akademisyen vakıf üniversitelerinden olmak üzere toplamda 10.549 akademisyen ihraç edilmiş durumda. Bu sayının 2022 yılı Temmuz ayı sonunda yaklaşık 15.000’i bulduğu tahmin ediliyor. Akademisyen ihraçlarının kaçınılmaz sonucu olarak Times Higher Education verilerine göre 2015 yılında ilk 400’de 6 üniversite varken 2022 yılına gelindiğinde 401-500 aralığında tek bir üniversitemiz kalmış. 85. sıradaki ODTÜ 601-800 aralığına, 139. sıradaki Boğaziçi 801-1000 aralığına gerilemiş. Kaybeden genç neslimiz olmuş.

“20 Temmuz 2016 sonrası OHAL dönemi ile 12 Eylül 1980 Askeri Darbe dönemi kıyaslandığında; 12 Eylül sonrası süreçte tüm kamu kurumlarından doğrudan ihraç edilen toplam personel sayısı 30.000 iken 20 Temmuz 2016 sonrasında OHAL döneminde bu sayının 300.000 olduğu görülüyor. Ayrıca 15 Temmuz sonrası OHAL sürecinde yaşanan tasfiye ve hak ihlalleri 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ile kıyaslandığında; Adalet kurumlarında yapılan hukuksuz tasfiyelerin büyüklüğünün 12 Eylül döneminin 106 katı, üniversitelerin akademik kadrolarında yapılan tasfiyelerin büyüklüğünün 12 Eylül döneminin 50 katı, askeri kurumlarda yapılan tasfiyelerin büyüklüğünün ise 12 Eylül döneminin 40 katı olduğu görülüyor.

İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubunun 25 Eylül 2020 tarihli kararında (A/HRC/WGAD/2020/47) şu ifadeler yer alıyor: “Son üç yıl içinde, Çalışma Grubu, Türkiye’de yapılan keyfi tutuklamalarla ilgili olarak önüne gelen dava sayısında önemli bir artış olduğunu kaydetmiştir. Çalışma Grubu, tüm bu davaların oluşturduğu model hakkında ciddi endişelerini dile getirmekte ve belirli koşullar altında, yaygın veya sistematik hapis veya uluslararası hukuk kurallarına aykırı diğer ciddi özgürlükten yoksun bırakma hallerinin insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini ifade etmektedir.” BM olan biteni insanlığa karşı suç olarak tanımlamaya hazırlanıyor.

Adaletsizlik elbette tek bir kesim için değil. Örneğin, Şenyaşar ailesinin dramını hepimiz biliyoruz. Adalet haykırışındaki Emine Şenyaşar’a bırakın adalet sağlanmasını hakkında iki ayrı soruşturma açılıyor. 17 Ekim 2022 tarihinde Avrupa merkezli 4 ayrı yargı örgütü ülkemizle ilgili ortak bir açıklama yaptı. 2 sayfalık açıklamanın en çarpıcı cümleleri şunlar: “Yargıçlar görevden alınabilir, tutuklanabilir ve yürütmenin güdümünde var olma eşiğine getirilebilirken, herhangi bir vatandaş davasının bağımsız ve tarafsız bir yargıç tarafından görülmesini nasıl bekleyebilir?” Evet maalesef tüm bu süreç hükümetin bir dediğini iki etmeyecek nitelikte olmayan yargıçların tasfiyesi ile başladı. Bazıları kürsüdeyken tutuklanan yargıçlardan sonra kalan yargıçların da bağımsız ve tarafsız olmaları beklenemezdi.

Özetle, yargı ve kolluk teşkilatları neredeyse tüm enerjilerini gerçek suç olmayan ve iktidara göre değişen siyasi suçları bastırmak, cezalandırmak için harcıyor. Böyle olunca da gerçek suçlarda bir patlama yaşanması kaçınılmaz hale geliyor.

Cezaevleri ve işkence

“İnsan Hakları Derneğinin Haziran 2022 tarihli Hapishane Raporuna göre cezaevlerinde işkence ve kötü muamele, sağlık hizmetinden faydalandırmama (2022’de 76 ölüm), zorunlu sevk (yakınlarının ziyarete gelememesi), dilekçe hakkının engellenmesi, disiplin soruşturmaları ile infaz süresinin uzatılması, mahkeme kararına aykırı hücre uygulaması gibi hak ihlallerinin yaşandığı tespit edilmiş. Ayrıca rapora göre siyasi mahkumlara; Cezaevi Kurulu kararıyla denetimli serbestlik ve şartlı salıvermeden faydalandırmama (disiplin cezası olmadan), telefon hakkı kısıtlaması, sosyal faaliyetlerden faydalandırmama, ziyaretçi sınırlaması, yakının hastalığı durumunda infaz ertelemeden faydalandırmama şeklindeki ihlallerin de ayrıca yaşatıldığı tespit edilmiş.

Görüldüğü gibi cezaevleri zaten kapasitesinin çok üzerinde, gerçek suçluları değil siyasi suçluları cezalandırma amaçlı kullanılan, çok sayıda hak ihlalinin yaşandığı kurumlar haline gelmiş. Pandemi izinleri bitiminde ve Adalet Bakanlığı istatistiklerine yansıyan gerçek suçlardan şüpheliler nedeniyle gelen çığı ise sistemin kaldırması mümkün değil. Daha fazla cezaevi yapmak hiçbir şekilde çözüm değil. Bir ceza hukukçusu olarak af kelimesinden nefret ediyorum. Ancak sistem “genel af” dışında çözüm bırakmayacak noktaya gelmiş görünüyor. Tabii genel aftan sonra yargı ve kolluk asli işlerini yapmalı, gerçek suçlarla hukuk içinde sıkı mücadele edilmeli.

Konuşmamı George Orwell’in 1984 romanından bir alıntıyla bitirmek istiyorum. “Hiçbir şey hukuksuz değildi. Çünkü, artık hukuk yoktu.” Verilerle de ortaya konduğu gibi adalet olmadan hürriyet mümkün değil. Herkes için her koşulda adalet ve hürriyetin sağlanması amacıyla elbirliğiyle çalışmalıyız.”

14.3 milyon kişi hakkında soruşturma

“Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 yılı Adalet İstatistiklerine göre 2021 yılında toplamda 14.345.936 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma yürütülmüş durumda. Sayıyı düşünebiliyor muyuz? Cinayet, uyuşturucu, cinsel suçlar gibi başlıklardaki artışlar ürkütücü boyutlarda. Yargı ve kolluk teşkilatlarının asıl enerjilerini harcamaları gereken suç türleri kendi haline bırakılınca toplumun genel anlamda güvenliği kalmamış durumda.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2022 yılında yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksine göre 2022 yılında Türkiye, 1995 yılında bu yana hiç olmadığı şekilde, 36 puanla 180 ülke arasından 101. sırada yer alıyor. Yolsuzluk da netice itibariyle toplumun refahını olumsuz etkileyen bir suç türüdür. Aynı verilere göre 2022 yılında G20 ülkeleri arasında 54 puanla 19 ülke arasından 14. sırada yer alan Türkiye, OECD ülkeleri arasında 66 puanla 38 ülke arasından 37. sırada. Avrupa Birliği ülkelerinin Yolsuzluk Algı Endeksi puanı ise ortalama 64.

Birleşmiş Miller 2022 Dünya Mutluluk Raporuna göre Türkiye, 149 ülke arasında 2015 yılından beri 36 basamak gerileyerek 112. sırada yer almış durumda. Adalet ve hürriyetle ilgili veriler bu haldeyken toplumun mutlu olması beklenemezdi.



DEVAM EDECEK