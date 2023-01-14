AKP, ülkeyi vesayetten vesayete sürükledi

İYİ Parti Genel Sekreteri Av. Uğur Poyraz, AKP'nin yirmi yıllık iktidarında adalet duygusunu ortadan kaldırdığını belirterek, "Vesayetleri kaldırmakla övünenler, ülkeyi bir vesayetten başka vesayete sürükledi" dedi.

RÖPORTAJ: BAŞKENT SOHBETLERİ - 3 - CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ KALDIRDILAR

YENİ ASYA’ya açıklamada bulunan Uğur Poyraz, AKP’nin iktidara gelirken “yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla mücadele edeceği” vaadini vermesine ve vesayetlerle mücadele etmekle övünmesine rağmen, ülkeyi bir vesayetten başka bir vesayete sürüklediğini belirterek, “Bu vesayetlerle temel hak ve hürriyetlerimiz dahil olmak üzere, hepimizin adâlet anlayışını ortadan kaldırdı” dedi.

YARGI HER DÖNEMİN VESAYETİNE UYDU

Poyraz, "Türk siyaseti yıllardır bir vesayetten diğer bir vesayete sürüklendi. En son 2014 Ocak ayından 15 Temmuz 2016’ya kadar tırnak içinde “Fetö’yle mücadele ediyoruzcular’ın vesayeti” dayatıldı. 15 Temmuz 2016’dan 2018’e kadar “OHAL vesayeti.” 24 Haziran 2018’den sonra da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vesayeti. Ve bu süreçte yargı, her dönemin vesayetine göre kararlar icra etti.”

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AKP ÜLKEYİ VESAYETTEN VESAYETE SÜRÜKLEDİ

İYİPARTİ GENEL SEKRETERİ AV. UĞUR POYRAZ: “İKTİDARINDA VESAYETLERE KARŞI OLMAKLA DA ÖVÜNEN AKP, BİZİ BİR VESAYETTEN BAŞKA BİR VESAYETE SÜRÜKLEDİ. BU VESAYETLERLE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİMİZ DAHİL OLMAK ÜZERE, HEPİMİZİN ADÂLET ANLAYIŞINI ORTADAN KALDIRDI. HEPİMİZİN ADÂLET DUYGUSUNDA DERİN YARALAR BIRAKTI. VE BU SÜREÇTE YARGI, HER DÖNEMİN VESAYETİNE GÖRE KARARLAR İCRA ETTİ.”

—Dünden devam—

HUKUKU EĞİP BÜKE BÜKE TOPLUMUN ADÂLET DUYGUSU YOK EDİLİYOR

Bir hukukçu olarak OHAL-KHK mağduriyetlerine dair tesbitleriniz nelerdir? Bu haksızlıkların ve hukuksuzlukların telâfisi için “Altılı Masa”nın ortak bir eylem planı olacak mı?

28 Şubat’ta insanları gözaltına aldılar, ihraç ettiler. Gittiler dava açtılar. Bir kısmı tutuklandı. Sadece idari yargı değil ki adli yargı da aynı şeyin içinde. 2005’ten 2014’e kadar kumpas davalarıyla insanlar mahkemeye gitti, bütün kararlar onandı. Yargı kafayı kuma gömdü. 17-25 Aralık’tan sonra “Fetö’yle mücadele ediyoruzcular” kafalarına göre işlem yaptılar. Yine yargı kafayı kuma gömdü. 15 Temmuz’da 56 bin kişi Anayasa Mahkemesi’ne KHK’lılarla ilgili başvurdu. Anayasa Mahkemesi, (altı-sekiz ay boyunca) 56 bin başvuru dosyasından bir tanesinin bile sayfasını açmadı. Ardından OHAL Komisyonuna gönderdiler. OHAL Komisyonunun kurulacağını nereden biliyorlardı da önlerindeki dosyalara bakmadılar…

Bu “sistem”de bir twit atan, ters kelepçeyle cezaevine konuldu. Sayın Genel Başkanımıza ağza alınmayacak küfür ve hakaretler ediliyor, bir şey yok; ancak Cumhurbaşkanı’na “gözünün üzerinde kaşın var” diyeni içeri atıyorlar.

Bir örnek daha vereyim, Sayın Genel Başkanımız önceki grup toplantısında, “Sayın Erdoğan’a etrafındaki ahmaklar!” demişti. Yani Sayın Erdoğan’a değil, “etrafındakiler”e dedi. Ancak Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkanımıza tazminat davası açıyor. Buna cevap vereceğiz. Hâlbuki buradaki suje, yani konuşmanın muhatabı Sayın Erdoğan değil. Bundan rahatsız olacak kişiler, “etrafındaki ahmaklar.” Bu davayı onlar açmalı ki, bunu kimin üzerine aldığını kamuoyu görsün.

Hukuku böyle eğip bükemezsiniz. Hukuku eğip büke büke toplumun adâlet duygusunu yok edersiniz. Oysa o adâlet duygusu, bir gün kantara çıktığınızda sizi öyle bir tartar ki. Herkes seçimi kazanmayı ve kaybetmeyi konuşuyor. Ben toplumun çöküşünden endişe ediyorum. Seçimlerin kazanılmasıyla kaybedilmesi birer siyasal sonuçtur. Ama biz toplum bilincimizi kaybetmeye başladık…

“İRTİBAT VE İLTİSAK” HUKUKÎ DEĞİL, İSTİHBARAT TERİMİDİR

Bu konuda İyi Parti’nin de çalışmaları var. OHAL ve KHK mağduriyetlerini şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bir örgütün lider ve yönetici kadrosu ayrıdır, örgütün üyesi ayrıdır. Bunlar hukuki terimlerdir. Ancak örgütle “irtibat” tamamen ayrı bir şeydir.

Esasen “irtibat ve iltisak”, normalde istihbarat terimidir, hukuk terimi değildir. Ama bu dönemde kanuna “hukuk terimi” olarak koydular.

15 Temmuz, Türkiye için önemli bir eşikti. Devletin müşfikliği, kudretini ispatı ve iktidarın kararlılığı açısından önemliydi. Ancak bu eşik aşıldı. Bu sırada, hem yargı hem emniyet, mağdur olduğunu iddia edenlerle ilgili, bu soruşturmalara ilişkin artık önemli deneyimler elde etti.

Yani 15 Temmuz’dan hemen sonra yapılan yargılamalar ve işlemlerle, 15 Temmuz’dan iki yıl sonra yapılanlar arasında farklar var. Yargıtay’dan şuradan buradan kararlar çıktı. Öyleyse bunu yeniden gözden geçirebileceğimiz, hakla bâtılı, doğruyla yanlışı ayırt edebileceğimiz bir sistemi kurmak zorundayız. Bu mantıkla bakarken, şu an hakkında soruşturma açılmayanların, mahkemede beraat ve tâkipsizlik kararı alanların her şeyden önce özlük, maaş ve sağlık haklarına kavuşmaları lazım.

Öbür taraftan da hepimize, “Fetö”yle mücadelede midemizi bulandıran temel bir durum var, “Fetö borsası.” O yüzden özenle insanların yaşama haklarını, çalışma hürriyetlerini, itibarlarını dikkate almalıyız. “Kurunun yanında yaş da yanar” diye bir şey söyleyemeyiz. Kuruyla yaşı tek tek elimizle ayırt etmek zorundayız. Toplum olarak bu bizim varlık görevimiz ve ödevimizdir. Toptancı yaklaşımla gidemeyiz; ama toptan, “bütün KHK’lıları böyle yapacağız” cümlesini de kuramam.

Herkesin dosyası, herkesin itirazının bugüne kadar yargı ve emniyetin de elde ettiği deneyimler çerçevesinde, evrensel ve millî hukukumuzu da merkeze alarak şikâyet ve itirazlarını tekrar gözden geçirmek mecburiyetindeyiz.

Yani zaman zaman bu ülke için insanlar, polisimiz, askerimiz, evlatlarımız, kaymakamlarımız, hâkimlerimiz, savcılarımız şehid oldu, halen de oluyor. Bazen devletin refleksleri bizi üzebilir. Ama “devlet” dediğimiz şeyi kutsamıyorum, ama saygı duyuyorum. Bazen bedeller ödemek mecburiyetinde kalabiliyoruz. 15 Temmuz sonrası da hepimizin bedel ödemesi gereken bir dönemdi.

Ama şimdi devletin artık ödenen bedel sonrasında itibarını iade edilmesi gerekenlerin itibarını iade etmesi, nedâmet duyanların nedâmetini duyması lazım. Artık devletin devlet olma, devlet gibi davranma zamanıdır…

Bundandır ki Türkiye’yi hem uluslararası hem millî alanda son derece saygın kılan, adâletinden şüphe edilmeyen, objektif kriterlerin dışına çıkmayacak ama o objektif kriterler için de kılı kırk yaracak bir devlet anlayışı İyi Parti iktidarının taahhüdüdür.

AKP ADALET ANLAYIŞIMIZI ORTADAN KALDIRDI, DERİN YARALAR BIRAKTI

Ben, siyaseti bu işlerden biraz ayırıyorum. Temel hak ve hürriyetlerimize dair oluşturulan ortak metin olan 1982 Anayasası biraz askerî esintiler taşıyor. Ama 1982 Anayasası 19 paket halinde değişmiş; bunun 7’si AKP’den önce, 12’si AKP döneminde. Tekerrürlerle birlikte 196 maddeye tekabül ediyor. Ortada artık darbe anayasası kalmamış.

Ancak ortada bir anayasa var, beğenirsin, beğenmezsin ayrı bir konu. Yirmi yıllık iktidarın sonucunda, sorumluluğu başka kimseye atamazsın. Bunun akılla, mantıkla açıklanacak tarafı yok, bu propaganda falanda değil. Millet aptal yerine konulmak isteniyor lakin millet asla aptal değil.

İkincisi, anayasal bir hakkı gasp edildiğinde, kimse TBMM’ye, parti genel merkezlerine, gazeteye gitmez. Gidilmesi gereken tek bir yer var, o da mahkemedir. Ne var ki Türk siyaseti yıllardır bir vesayetten diğer bir vesayete sürüklendi. En son 2014 Ocak ayından 15 Temmuz 2016’ya kadar tırnak içinde “Fetö’yle mücadele ediyoruzcular’ın vesayeti” dayatıldı. 15 Temmuz 2016’dan 2018’e kadar “OHAL vesayeti.” 24 Haziran 2018’den sonra da “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vesayeti.”

Yani iktidara gelirken “yolsuzluk, yasaklar, yoksullukla mücadele edeceği” vaadini veren ve vesayetlere karşı olmakla da övünen AKP, bizi bir vesayetten başka bir vesayete sürükledi. Bu vesayetlerle temel hak ve hürriyetlerimiz dahil olmak üzere, hepimizin adâlet anlayışını ortadan kaldırdı. Hepimizin adâlet duygusunda derin yaralar bıraktı. Ve bu süreçte yargı, her dönemin vesayetine göre kararlar icra etti. (Bu yirmi yılın meselesi değil, elli - altmış yılın meselesi) Bunun bedeli ise hep siyasete atıldı. Oysa siyaset tek başına bu işte sorumlu değildi.

“OHAL VESAYETİ”NDEN “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ” VESAYETİNE

Mesela Anayasa’nın 24. maddesinde “herkes dini inanç özgürlüğüne sahiptir” ibâresi var. 25 Ekim 1982’de bir yönetmelik çıkarılıyor ve deniyor ki “görev mahallinde kadınlar başı açık olacak”. Yani yönetmelik dini inanç özgürlüğünü açıklayan maddeye açıkça aykırı. İdari yargının lehte bir karar vermesi lazım, vermiyor. İdare Mahkemesi kararları Danıştay’a gidince bozulması lazım, bozulmuyor. Anayasa Mahkemesi’nin 24. maddeyi herkesin gözünün içine sokması lazım, sokmuyor. Peki bütün bunların siyasetle ne ilgisi var?

Sonra, “görev mahallinde kadınlar başı açık olacak” diyen yönetmelikle üniversiteye giden kız öğrencilere 28 Şubat’ta başınızı açın dendi. Öğrencilerin aynı zamanda anayasanın verdiği eğitim hakkından yararlandıkları üniversite görev mahalli değil ki. Kısacası, bu ikircikli tutuma çanak tutan yargı oldu. Ve bu işin bedeli hep siyasete ödettirildi.

Ben, kişisel adâlet duyguma sahip çıkarak ayakta kalıyorum. Oysa yargının önünde Anayasa, mevzuat, uluslararası uygulamalar var. Der ki “Anayasada böyle yazmışsın. Anayasada böyle yazılmasaydı, herkes başı açık yazsaydı, yargı ona göre karar verseydi. Burada bu yazdıysa buna uyun. Başka bir şey dediyse ona uyun.” Bunun başka izâhı yok…

Türkiye’nin geçtiği koridorda, “bizdekilerin hepsi ak kaşık, bize muhalif olanların hepsi terörist”, yok “Fetöcü”, “vatan haini”, “dış güçler”… Hayır, Türkiye’nin artık söylem yenilemeye ihtiyacı var. Aynı söylemlerle devam edemeyiz; artık yıl 2023, ayıptır.

Bugün cezaevinde olmayan, yani hâkim kararıyla cezaevine konulmamış, hâkim kararıyla ilgili merciler tarafından kararı kesinleşmemiş herkesle toplumda diyalog kurabilirim. Bununla ilgili tescile ihtiyacım var.

HUKUKEN ERDOĞAN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ…

Malum, Anayasa’nın açık hükmüne rağmen Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adaylığının dayatılmasını bir hukukçu olarak analiz eder misiniz “Azıcık öne alınmış seçim”le ilgili neler söylersiniz?

- Bu bir doktriner tartışma konusu. “Geçici madde olmalımıydı, olmamalımıydı” diye tartışma var. Benim kişisel görüşüm, bir Anayasa metni düzenliyorsanız, bunu bütün ihtimalleri dikkate alarak hazırlıkları yapmanız lazım. Dolayısıyla bu geçici maddenin konulmaması teknik olarak hukukî bir eksiklik. Ben o yüzden Sayın Erdoğan’ın aday olamayacağı yönündeki hukukî görüşe katılıyorum.

Ancak gerek YSK gerekse Anayasa Mahkemesi nezdinde bu konudaki Türkiye’nin geldiği yargısal faaliyet raporu ortada ve bunu kabullenme gibi bir durumumuz da yok. Ama hukukî olarak, ben bu geçici maddenin eksik bırakılmasını, ülkeyi yöneten iktidar tarafından bir mazeret olamayacağını düşünüyorum.

“Öne alınmış seçim” için Cumhurbaşkanı’nın karar alma yetkisi var. Alsın kararını, uygulasın. Meclis’e getirirse, zaten bizim tutumumuz bu tür bir “erken seçim” yönünde değil.

EKONOMİ GÜNÜBİRLİK KAFAYLA DÜZELMEZ

Yoksulluk sınırı 26 bin 485. Açlık sınırı 8 bin 130. Asgari ücret 8 bin 500. Sayıştay’ın açıkladığı rapora göre Sarayın günlük harcaması 10 milyon lira. Zam furyası sürüyor. Kısaca değerlendirmeniz nedir?

Buna aslında benim kuracağım bir cümle yok. Bu söyleşiyi okuyan herkes, zaten derin dertler sahibi, geleceğe ilişkin de bir umut sorunu yaşıyor. Bu umutsuzluğun sebebi bizzat sorunun sebepleri.

Bir söz var “sorunlar, onu meydana getiren kafalarla aşılmaz”. Yani o sorunu oluşturan zihniyetler ortadan kaldırılamaz. Çünkü bu zihniyet kısa, orta ve uzun vadeli, Cumhuriyetin kuruluş stratejilerinden uzak. Hukuku, ekonomiyi, demokrasiyi günübirlik kafayla düzeltemezsiniz.

Her seçime altı ay kala Türkiye “demokrasi cenneti” oluyor. Bir yıl kala memura ve işçiye zamların geliyor, bir takım taahhütler havada uçuşuyor. Hâlbuki vatandaşlar dört buçuk – beş yıl huzurlu olduğu, terörle korkutulmadığı bir ülke istiyor.

Dünyada ekonomi literatüründe yer almayan tezlerle, yani el yordamıyla ekonomi yönetmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Maaş hesabından ayrıca bir de ek hesap var, bir de kredi kartı var. Bugün bütün yolsuz kalan herkes aynı şeyi yapıyor, takla attırıyor, oradan çek oraya koy. Bunun ekonomi modeli olduğu falân zannediliyordu bir dönem. Türkiye’de bankamatik ve kredi kartı dağıtıldığında, herkes bunun bir ekonomi modeli olduğunu zannetti. Daha sonra kredi ve kredi kartı mağdurları oluştu.

DIŞ POLİTİKA SAĞDUYUYLA OLUR, HAMASETLE DEĞİL…

Mâlum Sayın Akşener, Suriye’ye gitmekten söz etti. Siyasi iktidar on bir yıldır muhalefetin Ankara’nın Şam’la işbirliği çağrılarına on bir yıl direndi, şimdi Esad ile barışmaya çalışıyor. Keza AKP İsrail ve Sisi ile barıştı. Bunlar sorulduğunda “devlet çıkarı” cevabı veriliyor. Buna yorumunuz nedir?

Milli güvenlik ve milli çıkarlarımız her zaman bizim genlerimizde olan, bu coğrafyanın genlerinde olan bir durum. Bizler doğduğumuz gün itibariyle bu konuda hassasiyetleri olan insanlarız. Bunu önemsiyorum. Burada herhalde temel değer zamanın ruhu. Şimdi önemli olan esnekliğin, bir gün burada esneme ihtimali olduğunu bilerek cümleleri kurabilmek ve toplumu da bununla birlikte konsolide edebilmektir. Sisi’yle, Esad’la olan tutumuzda bunun sonuçlarını öngörmek zorundasınız. Milletin köklerini, değerlerini dikkate almak zorundasınız.

Tv’de duymuştum “Tayyip Erdoğan Türkiye’si” diye. Hâlbuki burası “Tayyip Erdoğan Türkiye’si” değil, Tayyip Erdoğan’ın şu an Cumhurbaşkanı olduğu, ya da Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına kadar taşımış Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla değer yargılarınızla örtüştürülecek şey milletin ve devletin çıkarlarıdır. Duygusal dış ve iç politika iktidarı tutarsızlığa sevk eden bir sonuç ortaya çıkarttı.

Esneklik makuliyetle özdeşleştirilebilir ama kriterleri vardır. Türk milletini Mısır milletine, Suriyelilere, Almanya’ya, Amerika’ya düşman etmek değildir. “21. yüzyılda bu zorlu coğrafyanın hakimi ve lideri olmak için, bizim dünyayla barışık, ekonomiyi, teknolojiyi tâkiple ve sağ duyuyla olur, hamasetle olmaz…

YENİ ASYA GAZETESİ’Nİ TAKDİR EDİYORUZ

En son Yeni Asya gazetesi aracılığıyla Türkiye’nin geleceği hakkında, kamuoyuna ve okuyucularına mesajınız nedir?

Öncelikle Yeni Asya Gazetesi’nin yayınını takdir ediyoruz. Yeni Asya, din ve siyaset ayrımının farkında olan bir gazetedir. İslâm dini ile siyaseti birbirinden ayıran, bu ayrımın farkında olan bir yayın politikasına sahiptir.

Aslında umutlu olmak için, farkında olmak lazım. İYİ Parti, Türkiye’nin potansiyelinin farkında. Sayın Genel Başkanımız milletin kızgınlıklarının, kırgınlıklarının da farkında. Biz bu kızgınlık ve kırgınlıklardan siyaset üretmiyoruz, kızgınlıkların ve kırgınlıkların ortadan kaldırılması için mücadele ediyoruz.

Çocuklara, kadınlara, engellilere, esnafımıza, çiftçimize, işçimize, asgari ücrete ilişkin önerilerimizi merkeze alarak şimdiden dile getiriyoruz. Bunları popülizmle değil, milletin ihtiyaçları ve kamunun da kaldırabilme gücünü analiz ederek, kaynakları dikkate alarak yapıyoruz. Bundandır ki İyi Parti, Türkiye’ye, mâkulü ve makbulü benimsemiş vatandaşlara umut oldu. Kutuplaştırılanlara karşı merkezde buluşabilmenin umudu oldu. Bu bakımdan herkesi İyi Parti’nin ortaya koyduğu politikaları dikkatle ve özenle tâkip etmeye davet ediyorum.

Şunu çok önemsiyorum, yani bizler oy kullananlar seçmendir. Seçebilmek için muhakeme etmek gerekiyor. Bugün cep telefonu, bilgisayar alırken, kalite ve fiyat performansını dikkate alarak marketler arasında karşılaştırıyoruz. Millete hizmet edecek siyasi partileri de karşılaştırmamız gerekiyor. Seçmen olmanın gereği budur. Herkesi seçmen kriterleriyle objektif olmaya davet ediyorum. Bu davranışın Türkiye’yi iyiye, iyiliğe taşıyacağından eminim.



Çok teşekkür ederiz…

Ben teşekkür ederim.

—SON—