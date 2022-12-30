Prof. Dr. Ahmet Yıldız: “Eşcinsellik toplumda normallik düzeyine ulaştığında, bunu ensestin ve pedofilinin normalleşmesi takip ediyor. Allah’a kul olmayan, kendi hazlarına kölelik yapıyor. Referans noktası olarak insan kendisini aldığında yapamayacağı şey yok.”

YENİ ASYA - ANKARA

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Özel alana ait olduğu düşünülen şeyler aslında çok fazla önemsendiği için özel alana hasredilmiştir. Koruma altına alınmıştır. Yoksa toplumsal olanı, kamusal olanı ilgilendirmediği için değil. Hani Behlül Dânâ’ya atfedilen meşhur bir hadise var ya, her koyun kendi bacağından asılır meselesi. Herkes kendi evinin önüne bir tane koyun asıyor ama bir süre sonra onlar çürümeye başlıyor, kokuyor ve mahalle oturulmaz hale geliyor. “Burası benim evimin önü, istediğimi yaparım” diyebilir misiniz? Evimizin içerisindeki her şey aslında bir yönüyle kamusal. Aile içi şiddete, en mahrem yerde de olsa devlet müdahale ediyor. Yatak odasına kadar uzanıyor devlet, çünkü bu toplumsal sonuçlar doğuracak.

İnsan fıtratına aykırı bir durumdan bahsediyoruz. Bu konuda da bir sürü fiktif sözde bilimsel şey üretilebiliyor. “Eşcinsellik doğuştan mıdır?” tartışması bunun bir örneği. Farz edelim doğuştan olsun, ki değil. Doğuştan olunca iyidir diyebilir miyiz? Doğuştan olan bir sürü şey var. Mesela şeker hastalığının genetik boyutu var ama kişiler alışkanlıklarıyla, yeme-içme biçimleriyle, duygu durumlarına göre onu yönetirler. Bir kişide çok akut gerçekleşirken, bir başkasında hiç ortaya çıkmayabilir. Bir kişi genetik olarak eşcinsellik potansiyeline sahip olduğunda, kaderciliğe sığınırken, cinsel kimlik konusunda kişisel tercih mutlaklaştırılıyor. Bu tutarlı bir şey değil. Zaten onlar için tutarlı olması da gerekmiyor. Militan bir aktivizm şeklinde kendisini dayatan, ancak bu şekilde var olabileceğini düşünen bir hak anlayışıyla karşı karşıyayız.

Militan aktivizm

Burada bir başka sözde bilimsel, gerçek dışı iddia şu: Eşcinsellerin kurduğu suni ailelerde çocuklar diğer ailelerde olduğu gibi yetişebilir iddiası. Anne-anne ya da baba-babaya dayalı yani annenin olmadığı ya da babanın olmadığı “aile” biçimlerinde babanın yokluğu ya da annenin yokluğu çocukların büyümesi üzerinde çok derin sosyalleşme etkileri üretir. Bunun aksini ileri süren çalışmalar ön yargılı seçilmiş, kötüye kullanılmış çalışmalardır. Aksini ortaya koyan çalışmalar göz ardı ediliyor. Söylenenler kadar görmezden gelinenler de önemli.

Bu durum, bizim Selefî aktivizmde rastladığımız vaziyeti hatırlatıyor. Herhangi bir konuyla ilgili konuştuğunda Selefi tavırlı kişiler size bir ayet meali söyler ve sanki bu konuda sadece bu meal üzerinden hüküm verilebilir imiş gibi sizi yargılamaya çalışır. Oysa biz biliyoruz ki bir konuyla ilgili bütün ayetlerin, hadislerin, o konudaki tarihî uygulamaların bilinmesinden sonra siz bir sonuca ulaşabilirsiniz. Öyle sadece bir ayetin meali üzerinden bir konuyu değerlendiremezsiniz. Bu konudaki militan aktivizm de kendisini seçilmiş doğrular üzerinden topluma onaylatmaya ve dayatmaya çalışıyor.

İrlanda’daki durum

İrlanda Katolik bir ülke. Dublin’de bir otobüs gördüm, tamamen LGBT sembolleriyle ve sloganlarıyla donatılmıştı. Orada bir akademisyene sordum, “nasıl oldu burada eşcinsel evliliğin legalleştirilmesi” diye. Dedi ki, “burada biz baskı altındaki azınlıklara sempati duyarız. Bir dönem eşcinseller çok aşağılandı. Referandum sonucu buna bir tepkiydi.” Kendilerini kurban olarak sunma, haklılaştırma metotlarından birisi.

Eşcinsellik toplumda normallik düzeyine ulaştığında, bunu ensestin ve pedofilinin normalleşmesi takip ediyor. Allah’a kul olmayan, kendi hazlarına kölelik yapıyor. Referans noktası olarak insan kendisini aldığında yapamayacağı şey yok.

Çoğunluk histerisi elimizden düşünme hürriyetini alıyor. Bunu sorgulama imkanı vermiyor. O zaman biz Naziliği nasıl sorgulayacağız? Nurnberg yargılamalarında en çok sorulan sorulardan birisi bu. Bu korkunç katliamları bu insanlar nasıl yapabildi? Yani o insanlarda hiç akıl, vicdan yok muydu ki bu fecaati fark edemedi? Oysa bunu yapanlar, yaparken bunun doğru olduğuna inanıyor. Alman toplumu dünyadaki en eğitimli toplumdu o zaman. Nazi dönemi toplumu haline nasıl geldi? Sessiz kalarak.

Baskıcı yönetimlerin vebali

İnsanlar artık kendi hakları ihlal edile edile şu noktaya geldi: Ben başkasının hakkını hukukunu savunmazsam benim hakkım da riske girecek diye düşünüyor. Bugünlerde biz de yaşıyoruz. İç siyaset olarak ya da dünya görüşü olarak taraftarı olmadığımız hakları savunma noktasına geliyoruz. Burada baskıcı yönetimlerin vebalini göz ardı etmemek lazım.

Otoriter liderler eşcinsellik meselesini geleneksel değerleri koruma söylemi üzerinden araçsallaştırıyorlar ve kendi otoriter yönetimlerini haklılaştırmak için bunu kullanıyorlar. Orban Macaristan’da böyle yaparak seçim kazandı. Putin bunu kullanıyor, LGBT faaliyetleri yasaklandı Rusya’da. Popülist liderler bu meseleyi kendi otoriterliklerini meşrulaştıran bir araç olarak kullanıyorlar.

Allah’la aldatmak en ağır aldatmadır

SORU:İslamiyet ahlak doğurmuyor mu?

CEVAP: Din bir imtihan. Dolayısıyla teklif-i ilahi bir tecrübe ise bir dinin değerlerini benimsemek, o değerleri otomatik olarak davranışa aktarmakla sonuçlanmaz. İnsanın da orada bir seçimi, tercihi var. Allah’la aldatmak en ağır aldatmadır. İslamiyet’in ahlak oluşturabilmesi, Müslümanların İslamî değerlere değer atfetmesi, bu değerleri içselleştirmesi, birbirlerine o konuda yardımcı olması ve uyarmasıyla mümkün. Gerçekten birisinin hakkı ihlal edildiğinde ona Allah için siz müdahale edebiliyor musunuz?

Mehmet Akif İstibdat adlı şiirini niye yazıyor biliyor musunuz? Sadece Yıldız’da bir tanıdığı olduğunu söylediği için herkesin gözü önünde fail-i meçhule götürülen bir adamın karısının feryatlarıdır o İstibdat şiirini yazdıran.

Dini ölçüleri araçsallaştıran liderler her zaman en büyük zararı dine ve İslâmiyete veriyorlar. Şunun üzerinde çalışmamız ve düşünmemiz gerekiyor. İslam’dan gelecek güzel ahlakı biz niye hayatımıza taşıyamıyoruz? İslamiyet yalan söylemeyi mi emrediyor? İslamiyet kendi kişisel çıkarlarını kamu çıkarı olarak sunmayı mı emrediyor? Bu bir problem alanı. Buradan İslamofobik yaklaşımlar İslam’ın zaten hayata transfer edilemeyecek bir din olduğu sonucunu çıkarıyor. Oysa bu doğru değil.

Kadınları her türlü zor işe koşmak, onlara ne kazandırıyor?

(...)Yani kadının tamirci olması, otobüs şoförü olması, kamyon şoförü olması, kadın haklarına bir katkı mıdır? Kadının statüsünü iyileştiren bir durum mudur? Kadınları her türlü zor işe koşmak, kadının da yapabileceğini göstermek adına, onlara ne kazandırıyor? Aslında kadını kapitalist iş gücü piyasasının bir dişlisi haline getirmiş oluyorsunuz. Kadını daha da özgürleştirmek böyle bir şey mi?

Almanya’da birinci dünya savaşı sonrasındaki ekonomik ve siyasi krizin sorumlusu olarak Naziler Yahudileri gösterdi. Alman toplumu böyle bir şeye nasıl inandı ve Nazileri nasıl iktidara taşıdı? Naziler darbeyle gelmedi. Sonrasında darbe yaptılar ama seçimlerde birinci parti olarak parlamentoya girdiler. Kendi eksik ve kusurlarıyla yüzleşemeyenler, günah keçileri üretir ve kaygı ve korkularını onlar üzerinden gidermeye çalışır.

Erkek kadın birlikte kemal buluyor

SORU:Bediüzzaman “Evlenmeli” başlıklı bir yazısında şunları söylüyor: “Bekarlık bîkarların kârıdır. Bakire iki sülüs kadın bir sülüs erkektir. Bekar iki sülüs erkek bir sülüs çocuktur. İzdivaç tasfiye, tehzib eder.” Ne anlamak lazım bundan?

CEVAP: Cinsiyetin gelişimini kemale erdirmede evliliğin çok önemli bir rolü var. Evlenmeyen kadınlar biraz erkek kalıyor. Evlenmeyen erkekler de biraz çocuksu bir karakter taşıyorlar. Bu psikolojik ve duygu durumuyla ilişkili bir şey. Evlenmek insanı olgunlaştırıyor. Karşı cinsle kurduğunuz meşru ilişki, insanın hemcinsinde huzur ve sükun bulması meselesi çok önemli bir hikmete işaret ediyor. Önemli bir fonksiyon. İnsan ilişkileri açısından düşündüğümüzde erkek kadın birlikte kemal buluyor. Birbirinden ayrı ve bağımsız olmaya insanın yaratılışı müsait değil. Çünkü erkek ve kadın olarak insan bir bütün olacak şekilde yaratılıyor. Kadın erkeğini ve eşini bulduğunda erkeklikten kurtuluyor. Erkek ise eşini, hanımını bulduğunda çocukluktan kurtuluyor. Bu hikmetli ve muhteşem bir şey.

İnsanları korkular çok daha fazla biçimlendiriyor

SORU: Ahlaksızlığı kınamak bir hak mıdır?

CEVAP: En büyük hak ahlaksızlığı kınama hakkıdır. Bu haktan vazgeçtiğimizde ahlaksızlık bizi de kuşatır. Dik durmak lazım. Çünkü ayet-i kerime var bu konuda. Siz insanlar içinden çıkarılmış vasat, müstakim bir ümmetsiniz. Diğer ümmetlerden sizi farklı kılan özellik bu. Çünkü siz hayrı tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız. Yani kötülüklere kayıtsız kalamayız. Yok sayamayız. “Bana ne?” diyemeyiz. Ama biz kötülüğü işleyenden çok kötülüğün kendisine dönük bir eleştiri ortaya koyarız ki bu da o fiili işleyen kişinin belki daha sağlıklı düşünmesine vesile olabilir. En azından zararını azaltmaya dönük bir sınır koyma eylemi olur.

İnsanları korkular çok daha fazla biçimlendiriyor. Kaygılar çok daha fazla biçimlendiriyor ve bunları bir tarafa bırakamazsınız. Makyavel, Prense öğüt verirken, “iktidarı elde tutma açısından insanların sevgilerine itimat etmeyin,” der. Sevgiyle iktidar elde tutulmaz. İnsanlar sizden korkmalı. Sadece kendinizden nefret ettirmeyin, yeter. Bir de “sakın miras hakkına dokunmayın, insanlar bunu çok önemserler” diyor. Dolayısıyla insanların korkuları ve kaygıları üzerinden politikalar geliştirirseniz, bunun gerçek olup olmaması önemli değil, bu korku bir karşılık bulur.

—SON—