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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Avrupa, Bediüzzaman’ın tesbitlerine kulak vermeli

19 Nisan 2019, Cuma
“Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman hürriyet mücadelesini çok önemseyen ve hür olmayı insan olmakla bir tutan bir dahi. Avrupalılar Bediüzzaman’ın bu Kur’ânî yorumlarını keşfetseler kim bilir onu baş tacı ederler.

SEBAHATTİN YAŞAR - PARİS-1

 

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Sekiz günlük Paris Risale-i Nur okuma programımızda, daha insanca bir yaşama hakkı arayışı içindeki Sarı Yeleklikler gibi gelişmeler de gündeme gelmedi değil. Fransa’daki bu sancı diğer Avrupa ülkelerini de derinden etkiliyor. Bu sancılı gelişmelerden nasıl bir doğum olur bilemeyiz. Ama ortak akıl, daha kötü bir noktaya gitmeyeceği noktasında hemfikir.

Avrupalılardaki bu hürriyet arayışı, kim bilir nefis esaretinden kurtulmaya da dönüşebilir ve hakikî şahane hürriyet olan kulluğa ulaştıracak bir kapıyı arayabilir inşallah. Neden olmasın? Bediüzzaman’ın teşhisiyle Osmanlı bir Avrupa devleti doğurur da Avrupa neden bir İslâm devleti doğurmasın.

Öncelikle, hürriyet isteme potansiyelinin olması manidar. Bu potansiyel öyle fıtrîdir ki, gelip geçici iktidarlar bu fıtrî meyle engel olamaz. Çünkü fıtrat fıtrî olmayanı reddeder.

Fransa’nın devlet olarak üç temel dinamiklerinden birinin hürriyet olması da ilginç. Bu insanların bir önemli özelliği geçmişteki yanlışlarından ders alarak geleceği şekillendiriyor olmaları. Daha düne kadar ağır savaşlar yaşadığı topluluklarla şimdi işbirlikleri, amaç birlikleri içerisindeler. Bunlar için doğrunun nereden geldiği önemli değil. Yeter ki işe yarasın.

İnsanlar da olduğu gibi, toplumlarda da hastalıklı durumlar olabilir. Meselâ hürriyet isteği hastalıklı olabilir, ama bu hastalıklardan da kurtulabilir. İslâm’da hürriyet sınırsız değildir; gerçek kulluk zaten şahane hürriyettir. “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman hürriyet mücadelesini çok önemseyen ve hür olmayı insan olmakla bir tutan bir dahi. Avrupalılar, Bediüzzaman’ın bu Kur’ânî yorumlarını keşfetseler kim bilir onu baş tacı ederler. Ama özellikle Fransa’nın şimdilerde yaşadığı ve diğer ülkelere de sıçrayan insanca yaşama arayışının, düşünen kafaları bir takım çareler aramaya sevk ettiği açık.

AVRUPA İKİDİR

Bediüzzaman, “Avrupa ikidir” diyor. Biri, İsevîlik din-i hakikîsinden ve İslâmdan aldığı feyizle adalet ve hakkaniyete, insanlığa faydalı ilim ve sanatlara hizmet eden Avrupa; diğeri de sefahet ve dalâleti tervic eden ikinci Avrupa’dır. Muhtemeldir ki, müsbet ruha sahip birinci Avrupa sefahet ehline galebe çalacaktır. Çünkü düşünen akıl, doğruyu bulmaya yakındır.

Fransalılar da hürriyetine düşkün insanlar. Paris’te gün geçmiyor ki, birileri bir şeyleri protesto ediyor olmasın. Bu arayış hayra alâmet. Bu düşünen insanlar, Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bu hayatın bu kadar basit ihtiyaçları temin için verilmiş olamayacağını da sorgulayacak ve daha büyük bir amaç için yaratılma dinamiğine ulaşacaktır.

Fransa’daki protestolar belli bir takım noktalarda gözükse de hakikatte dar gelirlilerin dikkate alınmasına dönük, sermaye çevrelerinin kendilerine çeki düzen vermesine dönük aslında bir hak arayışının da bir tezahürüdür. Fransa’da petrole küçük bir zam yapılıyor da millet ayağa kalkıyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi?

MÜSLÜMANLAR NE YAPIYOR?

Tabiî bu arada biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Hak hukuk arayışının, insan hakları arayışının neresindeyiz? Medeniyet serüveninde kaçıncı ligdeyiz ve idarecilerimiz bu süreci nasıl yönetiyorlar? Dünya hürriyetler noktasında, dikta rejimlerine karşı, askerî darbelere karşı, hukuksuzluklara nasıl bir imtihan veriyor bu dünyanın gidişatı hakkında bilgi veriyor.

Biz Müslümanlar elimizdeki güzel ve hakikatli bir miras olan İslâm’ı hakkıyla bilip, yaşayabilmek ve dünyaya takdim edebilmek de bizim çalışmamız gereken ödev. Dinimizde de hak ve hukuk noktasında, insan hakları noktasında çok özel dersler var. Bizim de bu derslere çalışmamız ve hayatımıza katmamız gerekiyor.

Yani insanlık ahir ömründe neden bir saadet asrı görmesin? Neden bu saadete Müslümanlar vesile olmasınlar. İllâki bir nesl-i cedid mi gelecek? Eğer biz bu şerefli vazifeye gerekli liyakati gösteremezsek, Allah’ın zişuur mahlûkları boldur. O zaman biz üzülürüz. O zaman fert fert dinimizin gereği olan güzel ahlâkı, adaleti, muhabbeti, hakikî kulluğu âleme amelen ilân etmenin tam zamanıdır.

Her programın bir hikâyesi var

İşte yukarıda bahsedilen ferdî ve toplumdaki müjdelerden birisi içinde olduğumuz Risale-i Nur okuma programlarıdır. Bu programlar birer Kur’ân ahlâkı yaşama antrenmanlarıdır. Kâmil insan olma çabalarıdır. Medeniyet-i hakikî yolunda çaba sarfetme uğraşıdır. Ve ilâ-yı kelimetullah’ı taşıyacak maddeten terakki arayışıdır. Risale-i Nur etrafında gelişen bütün faaliyetler içinde bir değil binler güzellikler taşıyor. Nur hizmetlerinde bulunan kime sorsanız, Nurlar’la ilgili katıldığı bütün faaliyetlerinde pek çok özel durumlar anlatacaktır. Bu da Kur’ân’ı muhafaza edeceğini taahhüt eden Rabbimizin, Kur’ân’ın tefsiri olan Risale-i Nurlar’ı ve onun şakirtlerini de muhafaza edeceğinin birer alâmetidir.

Bu tesbiti katıldığımız yurt içi ve yurt dışı programlarında bizzat tecrübe etmişizdir. Gittiğimiz Risale-i Nur okuma programı günlerinde bir de bakmışız ki Rabbimiz bizi pek çok problemlerden muhafaza etmiş. Ki, bu gibi kerametvari pek çok hatıraları Nurlar’la ilgilenen kime sorsanız size anlatır. Bunlar da yapılan hizmetlerin kudsiyetine işarettir. Tabiî bunları da tahdis-i nimet kabilinden hizmetin, Risale-i Nurlar’ın, cemaatin şahs-ı manevisinin kerameti olarak izhar etmek ruhsatı vardır.

-Devam Edecek-

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