CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ PROF. DR. CİHANGİR İSLAM: ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN HEPİMİZİ EN ÇOK ETKİLEYEN YÖNÜ ADALET VE HÜRRİYET ÜZERİNDE GÖSTERDİĞİ HASSASİYET.

ŞAHIS DEĞİL, HUKUK

İslam, HürAsya’nın online panelinde konuştu: “En büyük tartışma meşrutiyet döneminde koptu. Monarşilerde şahıs mutlaklaştırılıyor, ama o dönemdeki yazılarına baktığımızda görüyoruz ki, hukukun idaresinden yana olan Üstad Bediüzzaman için önemli olan şahıslar değil, hukuktur.”

DEMOKRASİNİN ESASLARI

Prof. Dr. İlyas Üzüm: “Bediüzzaman’a göre demokrasinin olmazsa olmazları; meşveretin karşılığı olarak parlamento, hürriyetin tezahürü olarak ileri demokrasinin ilkeleri, genel idareden icra ve yargıya kadar en geniş haliyle kanun hâkimiyeti, hukukun üstünlüğü ve âdil yargılamadır.”

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Bediüzzaman’ın önceliği hürriyet ve adalet

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, “Bediüzzaman’ın özellikle adalet üzerindeki hassasiyeti, insanın hürriyeti üzerindeki hassasiyet belki de hepimizi en çok etkileyen bu yönü oluyor” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bediüzzaman Said Nursi’yi vefatının 63. Yılı dolayısıyla “Cumhuriyetin 100. Yılında Bediüzzaman’a göre demokrasi ve adalet” başlıklı Hür Asya TV’de bir panel düzenlendi. Sunuculuğunu Cemil Said Demirdöğmez’in yaptığı panelde, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hemen sonrasında Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi merhum Mehmet Kutlular’ın konuşması yayınlandı. Hem açış konuşmasını hem de programın moderatörlüğünü yapan Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Hasan Güneş‘ten sonra söz alan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam, “Üstadın benim ulaşabildiğim yazılarına baktığımda meselenin monarşilerde veya bu tip yönetimlerde kişinin, şahsın mutlaklaştırıldığını –ki önemli olan aslında şahıs değil hukuk- ve Üstadın da hukukla idarenin olabileceğini ifade ettiğini o tevilde görmekteyiz” dedi.

Hakikat yolunda çaba sarf etmeliyiz

Cihangir İslam konuşmasının devamında şunları söyledi: “Hakikat araştırması benim vazifemse, ki ben böyle inanıyorum. Hakikat araştırması dışında geçen her vaktin ziyan olduğunu düşünüyorum. Özgürlük insanın irade sahibi olmasından kaynaklanan, Allah’ın verdiği cüzi iradeyi kullanması ve işte bu hakikat araştırmasını bizzat kendisinin yapmasıyla ilintili olarak görüyorum. Ve işte bütün bu vahiy geleneğini bu çerçeveye oturttuğumuzda Adem asm ‘den Peygamberimize kadar geldiğimizde özgürlük ve hakikat ilişkisinde şunu görüyorum ki, özgürlüğün tek ahlaki ve meşru kullanımı hakikat araştırmasıdır ve hakikatler ışığında yaşamaya çalışmaktır. Belki de insanların bu hakikat araştırmasına yönelmek için belli zamanlarda orada geçirdiği vakitlerdir. Kısaca şunu belirteyim, ben bir Müslümanım. Ve özgür yaratıldığımı düşünüyorum. Ama bu özgürlüğün tek kullanımının da hakikat yolunda araştırma ve bu yolda çaba sarf etmek, dolayısıyla bir anlamda tevhidi bir imana ve bunun iz düşümü bir hayata ulaşmak olduğunu düşünüyorum. Netice de hayattan kendimce anladığım mesele bu.”

Belgeler ortaya koyuyor

“Bediüzzaman’ın özellikle adalet üzerindeki hassasiyeti, insanın hürriyeti üzerindeki hassasiyet belki de hepimizi en çok etkileyen Üstadın bu yönü oluyor. Şu tartışma daima oldu, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi terimi ne yazık ki, bizim Osmanlı sultanlarına, padişahlarına kadar ulaştı. Halbuki İslamın geldiği dönemde Peygamber dahi böyle bir şekilde nitelenmemişti. En büyük tartışmanın aslında meşrutiyet döneminde koptuğunu görüyoruz. O dönem ki belgeleri ve Üstadın yazılarına baktığımızda meselenin monarşilerde veya bu tip yönetimlerde kişinin, şahsın mutlaklaştırıldığını halbuki önemli olan şahıslar değil, hukuktur. Hukukun idaresinden yana olduğunu bir çok yazısında eminim ki sizler de rastlamışsınızdır. Bir Müslüman olarak ve müslümanlar dünyasının içinde olarak diğer inanmayan veya bizden farklı inanan insanları, kendi anladığımız veya kendimize uyguladığımız şekliyle yaşatmaya zorlamak ben bu dinin özünde olmadığını, İslam dininin bunu reddettiğini düşünüyorum. Peygamber efendimizin, Medine’de kurmak istediği, orada tesis etmek istediği devletin veya o toplumsal mutabakatın, bütün insanların dini özgürlüklerini, fikir ve inanç özgürlüklerini ve diğer insan haklarını garanti altına almaya yönelik bir teşebbüs olduğunu düşünüyorum. Ki belgeler de bunu ortaya koyuyor.”

Bediüzzaman insanlığı kucaklıyor

Yeni Asya Gazetesi Köşe Yazarı Ali Ferşadoğlu ise konuşmasında, “Bediüzzaman, sadece “manevî kent ve ülkevî dönüşüm” yapmıyor! Dünyayı ve insanlığı kucaklayan “1000 yıllık Kürevî, cihanşumül mânevi büyük bir medeniyet dönüşümü!” yapıyor. İnsanı ferd olarak ele alır; ruh, duygu, haslet ve psiko-sosyal bütün yönleriyle tahlil eder, yol haritasını çizer; Tüm sorularını cevaplandırır, problemlerini çözer, hastalıklarını teşhis ve tedavi formüllerini verir! “ ifadelerini kullandı. Ferşadoğlu, “Kur’an mealen, “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.” (Nahl Suresi, 43.) diye ferman eder. Öyle ise, hususan hakiki dindarlar ve özellikle ilim adamları ve bilhassa İlahiyatçılar, Risale-i Nur’u okumalı, mütalaa ve müzakere etmeli değil mi? Ki, Bediüzzaman’ın çağrısı şu: “Madem şimdi ehl-i imanın tabakatını, avamdan havassa kadar, maruz kaldıkları evham ve şübehattan kurtarmak çaresini bulduk; o ulema ya daha kolay bir çaresini bulsunlar veyahut bu çareyi iltizam edip ders versinler, tarafdar olsunlar.” (Mektubat, s. 413.) Samimiyet, dürüstlük ve ilmin izzeti bunu gerektirmez mi? İslam medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olarak Kur’an ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki, iman, ibadet, ahlak, içtimai, siyasi, ekonomik bütün ölçü, prensip, strateji ve hizmet metotlarını ortaya koymuştur. Çok yönlü hastane tamamlanmış, kainat ve Kur’an eczanesinden ilaçların bulunmuş, reçeteleri hazırlanmış, koruyucu sağlık, teşhis ve tedavi usulleri ortaya konmuştur. Şimdi bize düşen, hastaneye müracaat ile reçeteyi almak ve yan etkisi olmayan ilaçları kullanmaktır. Öyle ise, “Ümitvar olunuz! Bu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ İslâm’ın sadâsı olacaktır!” (Sünuhat, s. 62.)” dedi.

İstibdat ve zulüm insan fıtratına ters

Prof Dr. İlyas Üzüm ise konuşmasında, “Bediüzzaman’ın “kainat-Kur’an-insan-risalet” eksenli bakış açısı olduğuna dikkat çekerek, “Bu dörtlü arguman ağı içinde Bediüzzaman meşrutiyet ilan edildiğinde bunu İslam’ın genel siyasi ilkeleriyle bağlantılı olarak “meşveret, adalet ve kanunda inhisar-ı kuvvet” diye üç ana özelliği ile anıyor. Bunlara hürriyeti de ekleyerek bu dörtlüyü daha sonra “cumhuriyet” ve “demokratlık”ın temel ayakları olarak sunuyor. Dolayısıyla Bediüzzamana göre demokrasinin olmazsa olmazları; meşveretin karşlılığı olarak millet iradesini temsil eden parlamento, hürriyetin tezahürü olarak ileri demokrasinin ilkeleri, adaletin tezahürü olarak genel idareden icra ve yargıya kadar en geniş haliyle kanun hakimiyeti, hukukun üstünlüğü ve adil yargılamadır. Diğer taraftan Bediüzzaman bu prenispleri gündeme getirirken bazen açık bazen zimnî olarak “meşrûî” ve “şer’î” kayıtlarını koyuyor. Ancak buradaki “meşrûiyet”i ya da “şer’î”liği belli dönemlerin kalıplarına göre değil fitrî/insanî ölçüler, ortak insanî değerler, Yaratıcının aleme koyduğu fizikî kanunlar ve evrensel İslamî hükümler ile bağlantılı olarak anlamak ve yorumlamak gerekiyor. Zira bu dört bileşenenden meşveretin zıttı olan “başına buyrukluk”, adaletin zıttı olan “zulüm”, hürriyetin zıddı olan “istibdat” ya da “baskı” hem insan fıtratına hem ortak insanî değerlere hem İslam’ın ruhuna taban tabana zıttıdır. Bugün bu anlamda bir demokrasiye ülkemizin ve İslam dünyasının ne kadar çok muhtaç olduğu ortadadır” dedi.

Daha sonrasında programı kapatmadan önce Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Atilla Yılmaz, Bediüzzaman ın vefat yıldönümü ilgili şiirini deprem bölgesi Kahramanmaraş’tan seslendirdi.

SEDAT SERDAR - SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL