BÖYLE HUKUK DEVLETİ Mİ OLUR?

Hukukçu Mustafa Kamalak, Türkiye’nin gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi:

Bir hukukçu olarak genel anlamıyla 15 Temmuz bahaneli “20 Temmuz darbesi”yle dayatılan haksızlıklara ve hukuksuzluklara yorumunuz nedir? Göreve iâdelerle ilgili Anayasa Mahkemesi’nin son kararına tesbitleriniz nedir?

İki milyona yakın dosya var. Burada diyecekler ki “15 Temmuz sonrası”, “bu adamlar suça karışmışsa!” Peki, suç nerede? Bakın “karışmışsa” yargıla; ancak ağır ceza mahkemesi beraat veriyor, siz memuriyetten atıyorsunuz. Beraata rağmen işe iâde edilmiyor; olacak şey mi? Ne olacak bunlar? Bu adamların âileleri, çoluğu çocuğu var.

Sonra buradan şunu soruyorum: Bir fiilin suç olduğunu masa başındaki bürokrat mı daha iyi bilir, yoksa o konuyu ele alıp yargılayan hukukçular mı, ceza mahkemesi hâkimleri mi daha iyi bilir?

Sayın Cumhurbaşkanı “Fetö’cü” arıyorsa, önce çevresine baksın. Şu an senin Adalet Bakanın değil mi Meclis kürsüsünde “Fethullah Gülen değerli bir şahsiyettir, kıymetli bir bilge kişidir, bu ülkenin gençliği için çaba sarf eden bir âlimdir” diyen? Bunu bir başkası dese ne olurdu akıbeti?

İâdelerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı 12 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Tahmini 250 sayfa civarında. Her şeye rağmen kendisini de bir bakıma otokontrolde tutan Anayasa Mahkemesi üyelerini tebrik ediyorum. Ne var ki daha önce sayın Mahkeme de yetkisini ihmal etti, “OHAL kararnamesini denetleyemem” dedi. Halbuki hukuka uygunluk bakımından denetleyebilirdi, denetlemesi lazımdı; dahası kendi üyelerini ihraç etti. Oysa aynı hakka sahipler. Böyle bir şeyin mümkün olup olmaması ayrı bir konu. Hukuka, adâlete uygun olup olması ayrı bir konu…

BEŞER ADLİ MASAL, HAK GÜÇLÜNÜN

Allah rahmet eylesin Âkif şöyle söylüyor; “Beşerin adli masal, hak zıpırındır yalınız. Dövülen mahkemelerden kovulur, çünkü; cılız!” Merhum Âkif “hak zıpırındır” diyor, ben anlaşılsın diye “Beşerin adli masal, hak güçlünündür” diyorum.

Hukuk devletinin başı Sayın Cumhurbaşkanı “Acımayın acırsanız acınacak hale düşeriz” derse, aşağıların nasıl karar vereceği mâlum. O zaman aşağıdakiler “hukuk, Anayasa, kanun, prensip ne diyor” diye bakmıyor; “yukarısı ne diyor” diye bakıyor. “İktidarın hukuk adına dürüst davrandığını” iddia eden bakanlarıyla, her kişisiyle her ortamda müzakereye varım, ama gelemezler. Şimdi düşünün, benim bir müvekkilim var, ta İstanbul’dan geldi, doçent, annesi babası hasta, eşi de İstanbul’da görevli. Bunları yakınlarını saysak büyük bir yekûn teşkil ediyor.

Doçent arkadaş, OHAL Komisyonu’na müracaat etmiş. OHAL Komisyonu ki iktidarın oyalamak için oluşturduğu memurlardan oluşan bir komisyon. O komisyon dahi olaylarla hiçbir ilgisinin olmadığına karar vermiş. Ama sağ olsun bizim iktidarımız OHAL Komisyonu’nun göreve iade kararı verdiği yahut mahkemelerin haklarında iptal hükmü düzenlediği akademisyenleri, Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bir yere tayin ediyor. Benim müvekkilim İstanbul Üniversitesi’nde çalışıyor; lâkin oraya tayini yapılmıyor, Edirne’de görevlendiriliyor. Tabii kabul edilemez zulüm ama hikmetinden sual olunmuyor. Böyle “hukuk devleti mi olur?

İşte bu şeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etti, uygulanacak şimdi. Halbuki Kenan Evren Anayasasına göre Anayasa Mahkemesi kararlarına Parlamento dahil herkes uymak mecburiyetinde.

YARGILAMADAN “TERÖRİST, HAİN” DİYE İTHAM EDİYOR

Sorgusuz sualsiz ihraçların, yargısız infazların çoğunda “irtibat, iltisak” gerekçe gösteriliyor. Böyle hukuki tabirler var mı?

Bu da uydurma, öyle şey mi olur? Anlaşılan kurt kuşu yiyecek ya, bahane arıyor. Bu vesileyle şunu ifade edeyim. Şu an bu alanda elde iki milyona yakın dosya var.

Birileri, “bu da Fetöcü olabilir” diye insanlar peyderpey alınıyorlar; zira cezaevlerinde yer yok ona göre tutuklamalar dizayn ediliyor. Burada sanıyorum 150 binin üzerinde kamu görevlisi işten atılmış. 2 milyona yakın insan sorguya çekilmiş. Halbuki İkinci Dünya Savaşı sonunda Hitler’in partisiyle ilgili olarak sadece 26 kişi cezalandırılmış…

Kişinin mâsum olduğunu hükûmetin kurduğu komisyon belirtmiş. O zaman derdi ne? Eski yerine niye görevlendirmiyor? Adamın orada bir çevresi var, oradan oraya tayin etmekle lekeliyor. Devlete vatandaşını “lekelenmeme hakkı”nı korumak düşer. Ama ne yazık ki sanki bir “suçluymuş” gibi lekeliyor vatandaşı. “Vatan hainliği”yle lekeliyor, “dabecilik”le suçluyor, “terörist” diyor. Sıradan bir terörist de değil, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ilga etmek, lağvetmeye teşebbüs etmek”le suçluyor. Bunun için devletin milletten özür dilemesi lazım.

Vatandaş devletin kurduğu komisyondan getirdiği resmi belgeyle suçsuzluğunu, mâsum olduğunu ispatlıyor, “hayır” diyor. Savcılık “adli sicilde sabıka kaydı yok” diye “temiz belgesi” veriyor, kabul etmiyor. Bunun adâletle, hukukla ne ilgisi var?

Kısaca bir fıkraya izâh edelim: Anlatılan o ki gayrimüslim bir sanatçının -adı misalen Mişo- sesi çok güzelmiş, sahne alıyor. Zengin bir Müslüman “Gel bu yatsı bir ezan oku” diyor. Mişo da “benim sahnem var” deyince zengin Müslüman “Yahu sahneni geciktir, ben o sahnede alacağın ücretin beş mislini sana vereceğim” diyor. Zaten para için sahneye çıkan Mişo kabul edip ezan okumaya başlıyor. Yüksek sesle her “Allah’u Ekber” dedikten sonra düşük sesle “derler”, “Eşhedü Enlâ İlahe İllallah”’tan sonra alçak sesle “derler” diye ekliyor. Bizde de “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir” dedikten sonra “derler” deniliyor. “Âdil yargılama ‘derler”; “hak ve hukuk ‘derler...” Hadise bu.

“MECLİS’İ YENİLEME” KARARI ALIRSA ADAY OLAMAZ

Anayasanın kesin ve açık hükümlerine rağmen YSK’nin iki kez mazbata verdiği Cumhurbaşkanı, “Meclis’i yenileyip 14 Mayıs’ta seçime götüreceğim” diyor. YSK’nin de bu seçimde adaylığını oldubittiye getireceği belirtiliyor. Bunun için neler söylersiniz?

Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine yemin ettiği Anayasa’ya göre, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerin öne alınmasına karar verirse Sayın Cumhurbaşkanı ancak üçüncü defa aday olabilir. Eğer kendisi seçimlerin öne alınmasına karar verecek olursa aday olamaz.

Zira Anayasa 101. maddede diyor ki “Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıldır, bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir”; bu madde yürürlükte. Eğer Cumhurbaşkanı’nın üçüncü kez aday olmasını istiyorlarsa mutlaka Meclis’ten karar çıkarmaları lazım. Yoksa 101. maddenin ikinci fıkrasını kaldırsınlar.

Bir de 116. maddenin üçüncü fıkrasında diyor ki “Cumhurbaşkanı’nın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bir defa daha aday olabilir.” Niye böyle diyor? Bir kimse kendisiyle ilgili kararı alabilir, birtakım haklarından ferâgat edebilir. Milletvekilleri henüz süreleri dolmadan Meclis toplanıp milletvekilleri erken seçime karar verebilir. Ama henüz süresi bitmemiş olan Cumhurbaşkanına da hakkının yenilmemesi için üçüncü kez aday olma imkânı veriyor. Ancak seçimi bir veya iki ay öne alma hakkını vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin şartları seçime zorluyorsa Anayasanın bu açık hükümleriyle devletin başı olarak, fedakârlık gösterebilir ve aday olamaz.

Sayın Şentop, Erdoğan’ın “2014’teki seçilmesi sayılmaz” diye iddia ediyor. Ona göre önümüzdeki dönemde seçilirse ikinci defa seçilmiş olacak.” O zaman 2023’ten 2028’e kadar ve 2028’i tamamlamadan yine seçimleri bir iki ay öne çekip dördüncü defa Cumhurbaşkanı olur ki 2033’e kadar Cumhurbaşkanı olacak demektir. Buna katılmak mümkün değil. Zira Anayasanın hükmü gayet açıktır, bu maddeler farklı yorumlanamaz. Eğer Yüksek Seçim Kurulu’ndan, Belediye Başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi bir oldubitti dayatılacaksa bu hukuka, Anayasaya uygun olmaz…

ADÂLETSİZLİK KAMU VİCDANINDA TERS TEPER

Bilindiği gibi İstanbul’da dört çeşit oy kullanıldı; ama bunlardan bir tek Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oy geçersiz sayıldı. Bu durum âdeta şuna benzemez mi? Farz edin ki bir kadın dördüz doğurmuş, üç çocuk meşru bir çocuk gayri meşru sayılıyor; bu kabul edilemez. Zaten kamu vicdanı da kabul etmedi.

Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı’nı yanılttıklarını düşünüyorum. Bunun içindir ki namuslu hukuk adamlarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine de sesleniyorum; kamu vicdanını tatmin etmeyen kararlar kim tarafından verilirse verilsin geri teper. Hatırlayınız, Kenan Evren seçime on gün kala çıkıp “Özal’a oy vermeyin” çıkışı, milleti Özal’a yönlendirdi. Merhum Özal’ın meydan meydan dolaşması kamu vicdanında o etkiyi uyandırmadı. Devlet bir zamanlar Menderes’i astı. Bugün Rahmetli Menderes’in adına “Menderes Havaalanları”, “Menderes Üniversiteleri” var. Peki, asanlar nerede? Velhasıl en sağlıklı yol adâlet yoludur. Adâlet, adâlet, adâlet…

VATANDAŞ DA DEVLET DE HUKUKA UYMALI

Demokratik muhalefete hukukun üstünlüğü, insan hak ve hürriyetlerinin teminine dair hangi önerilerde bulunursunuz?

Maşerî vicdanın en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Ve “altılı masa”nın kurulmasına müsebbip olan kişinin de Sayın Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Âkif’in dediği bir “hak güçlünün” olunca partileri tek başına kale almayınca muhalif partiler bir araya geldiler.

Öbür taraftan “suç”, “suçluluk” vesaire kanunda belirtilmiştir. Elbette bütün vatandaşlar gibi kurumların, yargının, herkes hukuka, Anayasaya ve kanunlara uymalı. Ancak kanuna uymuş olmak da adâleti sağlamak anlamına gelmez; zira kanun da adâlete uygun olmalıdır.

YENİ ASYA ÇİZGİSİNİ MUHAFAZA EDİYOR, TAKDİR EDİYORUZ

Basın İlân Kurumu tarafından Yeni Asya Gazetesine dördüncü yıla giren bir resmi ilân ambargosu uygulanıyor. Bu süreçte Yeni Asya gazetesi vasıtasıyla kamuoyuna mesajınız nedir?

Sadece Yeni Asya’ya değil, Milli Gazeteye de dört aydır resmi ilân verilmiyor. Peki, ne hakla ilânı kesiyor? Anlaşılan “güç bende” diyor; yani “Beşerin adli masal, hak güçlünündür yalnız.” Hani Trump diyordu ya, “ya bendensin yahut düşmanımsın…” Yeni Asya çizgisini muhâfaza ediyor. Allah razı olsun. Sizleri takdir ediyoruz. Allah yâr ve yardımcınız olsun…

Çok teşekkür ederiz.

Ben çok teşekkür ederim.

BAŞKENT SOHBETLERİ-2

CEVHER İLHAN - MEHMET KARA - MUHAMMET ÖRTLEK

SON